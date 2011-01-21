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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD yeni amiral gemisi Radeon HD 6990'ı gösterdi

8 yıl
38,8b
1
130
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yeni amiral gemisi Radeon HD 6990'ı gösterdi
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AMD'nin uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 gün ışığına çıktı. AMD'nin GPU bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner tarafından Tayvan'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan Radeon HD 6990 (kod adı Antilles), 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun çiftine sahip.

İlk defa Radeon HD 5000 serisi ile kullanılmaya başlanan Batmobile tasarımının devam ettiği yeni ekran kartı, ortaya çıkan görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile Radeon HD 5970 ile benzer uzunlukta ancak bir miktar daha kalın olacak gibi görünüyor. Bu arada kart üzerindeki GPU diziliminde de AMD'nin fark bir uygulamaya imza attığını görüyoruz.

AMD, Radeon HD 6990 modelinde grafik işlem ünitelerini Asus'un Radeon HD 5970 Ares modelinde olduğu gibi kartın iki farklı ucuna yerleştirildiğini görüyoruz. Buradan yola çıkılarak, Radeon HD 6990 modelinde her GPU için ayrı ısı dağıtı bloğu kullanıldığı yorumları da yapılabilir. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan ekran kartının, AMD tarafından dünyanın en güçlü ekran kartı olarak lanse edilmesi bekleniyor. 4GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak kartın diğer detayları ise henüz netlik kazanmadı.

Çin'de yapılacak yeni yıl tatilini takiben Şubat sonuna doğru veya Mart ayı içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor.

AMD yeni amiral gemisi Radeon HD 6990'ı gösterdi
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DH Misafiri 7 yıl
"Baksana 3 ay sonra 7990 çıkıcakmış!"
"Sen ne diyorsun oğlum, x ay sonra 8990 gelicek."
"Bırak Allah'ını seversen; ondan y ay sonra dx 18 versiyonlu GTXYZ 1180 gelecekmiş fakat performans olarak eski 5970 in gölgesinde kalacakmış?!"
Geçen duydum, Nasrettin Hoca yine ters binmiş eşeğe. Haberin var mı?
- Nasrettin Hoca'ya sorar mısın ATİ mi NVİDİA mı? (!)
- Bence Intel Nvidia dan daha iyi.
- Görüşürüz.
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DH Misafiri 7 yıl
OverClocK1ng
Adam kartı öyle bir tutuyor ki sanki her an birisini kafaaına vurmaya hazırlanıyor gibi.Bu tutuş resmen nVidiaya Kartı kaldırdım havaya, kafanıza vuracağım haberiniz ola der gibi bir nidâyı andırıyor...

kesinlikle ama nvidia ile yarışmak kolay olmayacak!!!
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by_gvz 7 yıl

DH Misafiri
OverClocK1ng
Adam kartı öyle bir tutuyor ki sanki her an birisini kafaaına vurmaya hazırlanıyor gibi.Bu tutuş resmen nVidiaya Kartı kaldırdım havaya, kafanıza vuracağım haberiniz ola der gibi bir nidâyı andırıyor...

kesinlikle ama nvidia ile yarışmak kolay olmayacak!!!

kafan mı güzel sırf yazmak için yazılmış mesaj ne boş adamlar var hey allahım
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Mutlu Dal 8 yıl
hd 6990 gtx 580 den %20 ya da %25 gibi daha fazla perfonmansı olur.
3 monitör ile crysis oynayanlara göre bi kart
yoksa tek monitör ile hd 6950 bile her oyunu köklenmiş vaziyette tek monitörde full oynatıyor 1920*1080
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stabwound 8 yıl

Mutlu Dal

hd 6990 gtx 580 den %20 ya da %25 gibi daha fazla perfonmansı olur.

3 monitör ile crysis oynayanlara göre bi kart

yoksa tek monitör ile hd 6950 bile her oyunu köklenmiş vaziyette tek monitörde full oynatıyor 1920*1080


zaten şuan HD5970 söylediğin orana yakın bir oranda gtx580'den hızlı. ben hd6990'ın gtx580'e hatrı sayılır bir fark atacağını düşünüyorum.
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turkey2008abc 8 yıl
eski kral öldü yaşasın yeni kral
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apokoc 8 yıl
işte yeni kral fazla söze gerek yok
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choo 8 yıl
acaba ne kadar olur fiyatı:)
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edi_büdü 8 yıl
nasıl bişeydir .. insanlar pc yi ilahlaştırıyor ... üzülüyorum. dünya bu kadar ufak degil. varlık böyle bi degerden fazlasını hakediyor. ekran kartı ... vay bee. bazıları için ne kadar önemli.
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El Mukteda 8 yıl

why_living

nasıl bişeydir .. insanlar pc yi ilahlaştırıyor ... üzülüyorum. dünya bu kadar ufak degil. varlık böyle bi degerden fazlasını hakediyor. ekran kartı ... vay bee. bazıları için ne kadar önemli.


donanım haberin %75'inin yaşama sebebi
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arveladze011 8 yıl
Ne zaman böyle bir donanım haberi görsem inceleme hep " merakla beklenen" deyimiyle başlar.
İki ay sonra 7990 ı merakla bekleyeceğiz dört ay sonra da 8990 ı.. Liste böyle uzar gider. Gülsem mi ağlasam mı.
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vengefulghoul 8 yıl
Yine toynak gibi yapmış adamlar


AMD "Mandingo" Serisi


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atiktuk 8 yıl
yeni kral geliyor da şu an elimizdeki kartlarla bile oynayacak oyun bulamıyoruz!!oyun olmadan da kartlar ne kadar iyi olursa olsun esprisi kalmıyor..mercedes ı kapının önune koyduk ama gidecek yol yok:)ne anladım o işten...umarım yeni oyunlar en kısa sürede gelır de kartların hakkını verir..
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vidoko 8 yıl
yeni kral tahtına oturacak:D:D
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