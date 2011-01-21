AMD yeni amiral gemisi Radeon HD 6990'ı gösterdi

AMD'nin uzun süredir merakla beklenen çift grafik işlemcili yeni amiral gemisi Radeon HD 6990 gün ışığına çıktı. AMD'nin GPU bölümünden sorumlu başkan yardımcısı Matt Skynner tarafından Tayvan'da düzenlenen bir etkinlikte tanıtılan Radeon HD 6990 (kod adı Antilles), 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cayman GPU'sunun çiftine sahip.

İlk defa Radeon HD 5000 serisi ile kullanılmaya başlanan Batmobile tasarımının devam ettiği yeni ekran kartı, ortaya çıkan görüntülerden anlaşıldığı kadarı ile Radeon HD 5970 ile benzer uzunlukta ancak bir miktar daha kalın olacak gibi görünüyor. Bu arada kart üzerindeki GPU diziliminde de AMD'nin fark bir uygulamaya imza attığını görüyoruz.

AMD, Radeon HD 6990 modelinde grafik işlem ünitelerini Asus'un Radeon HD 5970 Ares modelinde olduğu gibi kartın iki farklı ucuna yerleştirildiğini görüyoruz. Buradan yola çıkılarak, Radeon HD 6990 modelinde her GPU için ayrı ısı dağıtı bloğu kullanıldığı yorumları da yapılabilir. Üzerinde iki adet 8pin güç konnektörü bulunan ekran kartının, AMD tarafından dünyanın en güçlü ekran kartı olarak lanse edilmesi bekleniyor. 4GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 2x 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak kartın diğer detayları ise henüz netlik kazanmadı.

Çin'de yapılacak yeni yıl tatilini takiben Şubat sonuna doğru veya Mart ayı içerisinde lanse edilmesi beklenen Radeon HD 6990'ın fiyatı ise henüz bilinmiyor.