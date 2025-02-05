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    GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti fiyatı ve güç değerleri sızdırıldı

    Nvidia "Blackwell" mimarisinin uygun fiyatlı ekran kartları RTX 5060 ve 5060 Ti  için yeni bilgiler paylaşıldı. İşte RTX 5060 ve RTX 5060 Ti beklenen özellikler...
    GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti fiyatı ve güç değerleri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5060 ekran kartları için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi RTX 5090, 5080 ve 5070 CES'te tanıtılmış olsa da, RTX 5060 ve 5060 Ti hakkındaki sessizlik halen bozulmuş değil. Son olarak her iki GPU'nun güç bağlantısı, güç gereksinimi ve olası fiyatları hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Bekleyiş çok yakında sona eriyor.

    GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti bir özelliği daha belli oldu

    Gelen bilgilere göre RTX 5060 ve 5060 Ti, 16-pin güç bağlantısını pas geçerek klasik 8-pin konnektörü kullanacak. Bu da kullanıcıların mevcut güç kaynaklarıyla daha rahat bir geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Güç tüketimi bölümünde ise, 650W güç kaynağına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan RTX 4060 modellerinin 550W gereksinimle sunulduğunu söyleyelim.

    Sızdırılan fiyatlara gelirsek, RTX 5060 Ti modelinin 3299 ila 3599 RMB (453-494 dolar) arasında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Standart RTX 5060 modeli ise ise 2599 ila 3399 RMB (357-467 dolar) aralığında konumlanabilir. Karşılaştırma açısından, RTX 4060 2399 RMB’den başlayan fiyatlarla çıkmıştı. RTX 4060 Ti ise 8GB modeli için 3199 RMB, 16GB versiyonu içinse 3899 RMB seviyesinde tanıtıldı. Resmi fiyatlar ise sırasıyla 299 dolar, 399 dolar ve 499 dolar seviyesindeydi. 

    • RTX 5060 = 357-467 dolar
    • RTX 5060 Ti = 453-494 dolar
    • RTX 4060 = 329 dolar
    • RTX 4060 Ti = 439 dolar
    • RTX 4060 Ti 16GB = 536 dolar

    Çıkış tarihi ve beklenen özellikler

    GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti modellerinin Mart 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdiye kadar bildiklerimize göre RTX 5060, 128-bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek ile orta segment oyunculara hitap edecek. RTX 5060 Ti ise, 192-bit bellek veri yolu, 8GB veya 16GB GDDR6 bellek seçeneğiyle gelebilir. 

    RTX 5060 ve 5060 Ti’nin net teknik detayları ve fiyatları için NVIDIA’nın resmi açıklamalarını beklemek gerekecek. Ancak görünen o ki, şirket yeni nesilde orta segmente yönelik daha güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

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