GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti fiyatı ve güç değerleri sızdırıldı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın merakla beklenen RTX 5060 ekran kartları için geri sayım resmen başladı. Bildiğiniz gibi RTX 5090, 5080 ve 5070 CES'te tanıtılmış olsa da, RTX 5060 ve 5060 Ti hakkındaki sessizlik halen bozulmuş değil. Son olarak her iki GPU'nun güç bağlantısı, güç gereksinimi ve olası fiyatları hakkında yeni bilgiler paylaşıldı. Bekleyiş çok yakında sona eriyor.

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti bir özelliği daha belli oldu

Gelen bilgilere göre RTX 5060 ve 5060 Ti, 16-pin güç bağlantısını pas geçerek klasik 8-pin konnektörü kullanacak. Bu da kullanıcıların mevcut güç kaynaklarıyla daha rahat bir geçiş yapabileceği anlamına geliyor. Güç tüketimi bölümünde ise, 650W güç kaynağına ihtiyaç duyacağı belirtiliyor. Kıyaslamak adına halihazırda mevcut olan RTX 4060 modellerinin 550W gereksinimle sunulduğunu söyleyelim.

Sızdırılan fiyatlara gelirsek, RTX 5060 Ti modelinin 3299 ila 3599 RMB (453-494 dolar) arasında bir fiyatlandırmaya sahip olması bekleniyor. Standart RTX 5060 modeli ise ise 2599 ila 3399 RMB (357-467 dolar) aralığında konumlanabilir. Karşılaştırma açısından, RTX 4060 2399 RMB’den başlayan fiyatlarla çıkmıştı. RTX 4060 Ti ise 8GB modeli için 3199 RMB, 16GB versiyonu içinse 3899 RMB seviyesinde tanıtıldı. Resmi fiyatlar ise sırasıyla 299 dolar, 399 dolar ve 499 dolar seviyesindeydi.

RTX 5060 = 357-467 dolar

RTX 5060 Ti = 453-494 dolar

RTX 4060 = 329 dolar

RTX 4060 Ti = 439 dolar

RTX 4060 Ti 16GB = 536 dolar

Çıkış tarihi ve beklenen özellikler

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti modellerinin Mart 2025’te piyasaya sürülmesi bekleniyor. Şimdiye kadar bildiklerimize göre RTX 5060, 128-bit bellek veri yolu ve 8GB GDDR6 bellek ile orta segment oyunculara hitap edecek. RTX 5060 Ti ise, 192-bit bellek veri yolu, 8GB veya 16GB GDDR6 bellek seçeneğiyle gelebilir.

Nvidia RTX 5090 ekran kartı sahiplerinden şikayetler yağıyor! 2 gün önce eklendi

RTX 5060 ve 5060 Ti’nin net teknik detayları ve fiyatları için NVIDIA’nın resmi açıklamalarını beklemek gerekecek. Ancak görünen o ki, şirket yeni nesilde orta segmente yönelik daha güçlü bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti fiyatı ve güç değerleri sızdırıldı