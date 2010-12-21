AMD yeni teknoloji demosu Mecha HK-2207'yi yayınladı, Nvidia görüşünü açıkladı

Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını geçtiğimiz hafta kullanıma sunan AMD, Mecha HK-2207 isimli yeni bir teknoloji demosu yayınladı. DirectX 11'in yeniliklerinden faydalanan ve depth-of-field başta olmak üzere çok sayıda post işleme efektine yer verilen teknoloji demosu aynı zamanda oyun motorlarındaki farklı ısıklandırma tekniklerinden de faydalanıyor. AMD'nin DirectX 11 için hazırladığı yeni teknoloji demosuna bu adresten ulaşabilirsiniz.

AMD Mecha HK-2207'nin kullanıma sunulmasının hemen ardından Nvidia cephesinden bir açıklama yapıldı. Nvidia'nın EMEA bölgesinden sorumlu kıdemli ürün yöneticisi Igor Stanek AMD'nin yeni teknoloji demosuyla ilgili olarak "Henüz test ettiğim Mecha Rampage demosu beni hayal kırıklığına uğrattı. DirectX 11 olması gereken demo, 10 yıl öncesinin fizikleriyle DirectX 8/9'a benziyor. Nvidia'nın Supersonic Sled, Aliens vs Triangles veya Endless City demoları sanki başka bir galaksiden gibi."

Editörün Notu:

AMD'nin yeni teknoloji demosu için sistem gereksinimleri olarak;

• Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi

• AMD Radeon HD 5000-6000 serisi ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

Mecha HK-2207'nin videosu;