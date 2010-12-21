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AMD yeni teknoloji demosu Mecha HK-2207'yi yayınladı, Nvidia görüşünü açıkladı

8 yıl
41,8b
1
249
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için hazırladığı Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarını geçtiğimiz hafta kullanıma sunan AMD, Mecha HK-2207 isimli yeni bir teknoloji demosu yayınladı. DirectX 11'in yeniliklerinden faydalanan ve depth-of-field başta olmak üzere çok sayıda post işleme efektine yer verilen teknoloji demosu aynı zamanda oyun motorlarındaki farklı ısıklandırma tekniklerinden de faydalanıyor. AMD'nin DirectX 11 için hazırladığı yeni teknoloji demosuna bu adresten ulaşabilirsiniz.

AMD Mecha HK-2207'nin kullanıma sunulmasının hemen ardından Nvidia cephesinden bir açıklama yapıldı. Nvidia'nın EMEA bölgesinden sorumlu kıdemli ürün yöneticisi Igor Stanek AMD'nin yeni teknoloji demosuyla ilgili olarak "Henüz test ettiğim Mecha Rampage demosu beni hayal kırıklığına uğrattı. DirectX 11 olması gereken demo, 10 yıl öncesinin fizikleriyle DirectX 8/9'a benziyor. Nvidia'nın Supersonic Sled, Aliens vs Triangles veya Endless City demoları sanki başka bir galaksiden gibi."

Editörün Notu:

AMD'nin yeni teknoloji demosu için sistem gereksinimleri olarak;

• Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi
• AMD Radeon HD 5000-6000 serisi ekran kartına ihtiyaç duyuluyor.

Mecha HK-2207'nin videosu;




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Akasha_Ether 8 yıl
insan biraz özenir yaa bu nasıl demo
amd-ati deki stajyerler yapmış gibi duruyor
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Guest-BF8E9B238 8 yıl
İsterlerse beni banlasınlar. Donanımhaber'in developer.xxx.com dan buraya bir link koyup alın size demo demesi olaya ne kadar amatörce baktıklarını gösterir. Zira biz son kullanıcılar böyle bir çalışmaya yorum yapmaya yetkili değiliz. Yapsak bile bütün söylediklerimiz havada kalır çünkü olay amd ile developer arasında. 3. kişiye .ok yemek düşer.
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enja 8 yıl
üç lü ruby set
youtube.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
bir video yüzünden millet birbirine takılıyor video sahipleri hiçbir açıklama yapmadan yayınlıyorlar ve bu kadar insanı yoruyorlar. (neyse arada böyle şeyler olacak ki ortam canlansın). bunlar büyük firmalar ne yaptıklarını iyi bilirler bizlere açıklama yapmadıkları sürece ne yaptıklarını anlamamız zor çünkü bizim teknolojimiz onlarınki kadar gelişmiş değil!!!
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trakya1923 8 yıl
reyis harbiden şaka gibi bu 5-6 sene önce ki oyunlara benziyor:D
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Zeytinbey 8 yıl
Demoyu izledim... sanırım wireframeden başlayarak ekran kartlarının görüntüleri ekranda nasıl oluşturduğunu göstermeye çalışmışlar, görsellik zayıf kalmış... Demonun amacı nedir tam olarak onu anlayıp
yorum yapmak lazım... Eğer ekran kartlarının nasıl poligon çizdiği nasıl yüzey kaplaması yaptığı vs. ise amacına uygun bir demo olmuş... Yanlız bu çeşit bir amaç güdülmesini kime ne faydası olur orası tartışılır... Yok böyle bir amaç yoksa AMD ATI kartlar oyunlarda çok daha iyi performans gösteriyor onun yerine oyun demoları koysalarmış daha iyiymiş...
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engova 8 yıl
demo bahane şarkı şahane
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Trecc11 8 yıl
demo hakkında bir şey diyemicem ama şarkı güzelmiş gerçekten
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huseyincarnege 8 yıl
yaw bune nebiçim grafikler bunlar dediği gibi 10 varhe one öle adam gibi bişey yapsalardıya dx11 den basediyoruz bunlar yanlış anlayıp dx8 kulanırlar :)
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sonsuz22 8 yıl
aga bune! ben 6870 cf kullanan amd fanatiği deilde amn taraftarı olan biriyim böle rezalet görmedim.demoyu daha önce yayınlasalardı almazdım bu kartları yemin ediyorum.
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theyapici 8 yıl
vay be yaw fizik ageia şirketinin di.Ekran kartından ayrı olark fizik hesaplarını yapması için bir karttı.Nvidia da ati ye nasıl bir fark yaparım diye fiziği aldı kartına koydu.bunlar tırı vırı f/p bana fiziğin bir getirisi yok
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waltran 8 yıl
asıl amacı olan testi ne kadar iyi yapıyor bilemem ama görünüşü hiç güzel değil.
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(((TeAcHeR))) 8 yıl
demo süpermiş valla


haydi arkadaşlar hazırlanın voltranı oluşturacağız



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Psikobat 8 yıl
Şimdi bu demoyu hd 6xxx serisinden sonra sunduklarına göre(misal endless city= gtx580 gibi) burdan şu anlam çıkarmak mümkün;
Haci tesellationun dibine vurabilirdik, ama aklımıza verecegi performans gelince vaz gectik

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sadtneverdie 8 yıl
Bu şaka mı? Hayır Amd... :D nvidia nın demolardan sonra bunu yaptık demeye utanmadılarsa yapacak birşey yok.
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evo_tr 8 yıl
Ya bu markanın adı ne bu arada, Amd mi ATi Mi Radeon mu?

Bi tutturamadılar gitti
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