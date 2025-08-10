AMD Radeon RX 7400 sessizce tanıtıldı: İşte özellikleri

AMD Radeon RX 7400 sessizce tanıtıldı
Radeon RX 7400, 1.792 adet gölgelendirici birimi ve 28 ışın izleme hızlandırıcısıyla geliyor. 8GB GDDR6 belleğe sahip olan kartın bellek hızı 10,8 Gbps seviyesinde. Bu yapılandırma, 128-bit bellek veri yolu üzerinden 173 GB/s bant genişliği sağlıyor. Bu değer, 8GB/128-bit belleğe sahip Radeon RX 7600'ün yaklaşık yüzde 40 gerisinde.
Bütçe odaklı ekran kartı, Navi 33 GPU kalıbının kırpılmış bir sürümünü kullanıyor. Ray tracing desteği bulunmasına rağmen, düşük işlem gücü nedeniyle yüksek kare hızları beklemek mümkün değil. Ancak, RX 7400, ışın izleme desteği sunan en ucuz RX 7000 serisi kart konumunda. Tasarım tarafında ise tek yuvalı ve 167 mm uzunluğunda kompakt bir gövdeye sahip.
Yalnızca 55W toplam kart gücü (TBP) ile çalışan RX 7400, harici güç bağlantısı gerektirmiyor. Bu özellikleriyle hazır sistem üreticilerini hedef alabilir. Nitekim, kartın Dell’in yeni giriş seviyesi kurumsal masaüstü bilgisayarlarında kullanıldığı doğrulandı. AMD, RX 7400'ün perakende pazara çıkıp çıkmayacağı konusunda net bir açıklama yapmadı. İlk etapta OEM sistemlerle sunulması ve kısa süre içinde sevkiyata başlanması bekleniyor.
- GPU: Navi 33
- Bellek: 8GB GDDR6 128 bit
- Hesaplama Birimleri (Compute Units): 28
- Işın İzleme Hızlandırıcıları (Ray Accelerators): 28
- Yapay Zeka Hızlandırıcıları (AI Accelerators): 56
- ROP Birimleri: 64
- Akış İşlemcileri (Stream Processors): 1792
- Doku Birimleri (Texture Units): 112
- Transistör Sayısı: 13,3 milyar
- GPU Gücü: 43W’a kadar
