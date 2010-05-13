AMD Vision 2010 Prömiyeri: Acer, AMD tabanlı 22 yeni notebook sunacak

AMD'nin Vision 2010 etkinliğine, dünyanın en büyük bilgisayar üreticileri de katıldı. Dizüstü bilgisayar pazarındaki agresif büyümesi ile dikkatleri üzerine çeken Acer, pazarlama ve markalaşmadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Gianpiero Morbello tarafından temsi edildi. Marbello açıklamasında, AMD ile kökleri geçmişe dayanan güçlü bir birliktelikleri olduğunun altını çizdi. Ferrari One gibi AMD'ye özel çeşitli çözümlere sahip olduklarını söyleyen Marbello, Vision 2010 ile birlikte ürün gamını hızlı bir şekilde genişleteceklerini ve AMD platformlarını kullanan 22 yeni dizüstü bilgisayar modelini pazara sunacaklarını açıkladı.
AMD başkan yardımcısı Nigel Dessau da Acer gibi güçlü ve büyük bir ortakla çalıştıkları için son derece memnun olduklarını dile getirirken, Acer'ın Fusion tabanlı sistemler üzerinde çalıştığını da açıkladı. Aynı zamanda AMD'nin etkinlik ortaklarından biri olan Acer, toplantı sonrasında AMD tabanlı yeni nesil dizüstü ve masaüstü sistemlerini tanıttı. Acer markası ile birlikte Packard Bell, Gateway ve eMachines gibi markalara da sahip olan grup, netbook'lardan hepsi bir arada formundaki çözümlere kadar hemen her kategoride AMD tabanlı yeni modeller sunacaklarını açıkladı.
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Sen dua et artık her habere kalkıp haber icin tesekkürler diyenler yok. Merak etme öyle kisilerde azaları zamanla ama bunu tartısmanın yeri burası değil =)
Nese hmm Acer ve AMD acaba ne zaman evlenirler ???
AMD için iyi gelişme. 2010 ve 2011 AMD'nin yılı olması ümidiyle... (Taraftarlık yaptığımı düşünmeyin, AMD'nin gelişmesi her iki cephe kullanıcısı için de çok iyi olacaktır.)
arkadas haddini bill.burası bir forum sitesi burda amac konular acılır ınsanlar bılgılendırılır ve ısteyen o konuya ıstedıgını yazar SANANE dostumun yazdıgı yorumlar sana gore sacmaysa okumak zorunda degılsın.