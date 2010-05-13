AMD Vision 2010 Prömiyeri: Fusion işlemci ailesi tüm segmentlerde olacak

Vision 2010 turu ile firma tarihinin en büyük tanıtım etkinliklerinden birini gerçekleştiren AMD, yine firma tarihinde bir kilometre taşı olması beklenen lansmanlar zincirine hazırlanıyor. Önümüzdeki yıl, Fusion jenerasyonu ile birlikte Bulldozer mimarisi ve tamamiyle yenilenmiş ATi Radeon serisi ekran kartlarını duyurmayı planlayan firma, yer alacağı her segmentte liderliği hedefliyor. Tabii yenilikler büyük ve kalan süre de her geçen gün biraz daha kısalınca, Nis'deki etkinlikte firma yöneticileri, yeni teknolojilere ilişkin sorularla çok sık karşılaştılar.

Apple iPad ve benzeri formdaki tablet bilgisayarların, son dönemde iddia edildiği gibi netbook pazarını yok edeceğini inanmadığını söyleyen Nigel Dessau, merkezi işlem birimi ve grafik işlem ünitesini (CPU+GPU) bir araya getirdikleri Fusion tabanlı yeni nesil mobil işlemcileriyle endüstriye ivme kazandıracaklarını söyledi. Bu işlemcilerin hem performans hem de pil tüketimi açısından çıtayı ciddi derecede yukarı çekeceğini söyleyen Dessau, büyük sistem üreticileriyle bu yöndeki yeni nesil ürünler için çalışmaya başladıklarını açıkladı.

AMD'nin güncel yol haritasına göre firma, önümüzdeki yıl Sabine ve Brazos platformlarını lanse edecek. Üst seviye performans notebook'larıyla birlikte ince ve hafif modelleri hedef alacak Sabine platformunda Fusion tabanlı LIano APU'su kullanılacak. 4 çekirdeğe kadar farklı modelleri olacak bu işlemci de DirectX 11 destekli gelişmiş bir grafik işlem birimine ve DDR3 destekli entegre bellek kontrolcüsüne yer verilecek.

Ultra-ince ve ultra-hafif notebook'lar ile netbook'ları hedef alan Brazos platformunda ise Bobcat mimarisini temel alan Ontario APU'su kullanılacak. İki çekirdeğe kadar ölçeklenebilmesi beklenen bu APU'da benzer şekilde DDR3 destekli bellek kontrolcüsüne ve HD video ve DirectX 11 desteği sunan ancak işlemci gücü Llano'dakine nazaran çok daha zayıf olan bir grafik birimi yer alacak ayrıca bu işlemciler BGA formunda olacaklar.