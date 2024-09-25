Snapdragon 8 Gen 5'in özellikleri hakkında önemli sızıntılar gelmeye başladı

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Snapdragon 8 Gen 4 henüz piyasaya çıkmamışken, ünlü bir duyum kaynağı Snapdragon 8 Gen 5 hakkında bazı bilgileri sızdırdı. Sızıntıya göre, Snapdragon 8 Gen 5'in çekirdek yapılandırması Snapdragon 8 Gen 4 ile aynı olacak. Yani, iki performans çekirdeği ve altı verimlilik çekirdeği bulunacak ancak bu defa saat hızlarında önemli bir artış olacağı iddia ediliyor.
Duyumcuya göre, performans çekirdekleri Pegasus kod adıyla anılacak ve 5.0 GHz saat hızına sahip olacak. Verimlilik çekirdeklerinin de 4.0 GHz frekans hızında çalışacağı söyleniyor. Bu hızların, Snapdragon 8 Gen 4’te beklenen 4.32 GHz performans çekirdeği ve 3.53 GHz verimlilik çekirdeği hızlarından oldukça yüksek olduğu dikkat çekiyor.
Ancak bu hız artışıyla ilgili bir sınırlama olabilir. Sızıntı, bu yüksek saat hızlarının sadece TSMC'nin N3P üretim sürecinde üretilen Snapdragon 8 Gen 5 modellerine özel olabileceğine dair ipuçları veriyor. Qualcomm daha önce Snapdragon 8 Gen 5 için çift kaynaklı bir üretim stratejisi benimsemeyi planladığını belirtmişti. Yani bu çipin bir versiyonu Samsung Foundry'nin SF2 üretim süreci ile üretilecek. Samsung'un SF2 üretim süreciyle üretilen versiyonun saat hızları henüz bilinmiyor, ancak söylentilere göre bu üretim sürecinin de güçlü olabileceği ve Samsung’un ürettiği Snapdragon 8 Gen 5 çiplerinin de TSMC yapımı çiplerle eşit veya daha yüksek performans sunabileceği konuşuluyor.
Qualcomm şu anda amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8 Gen 4’ü tamamlama sürecinde olduğu için Snapdragon 8 Gen 5 hakkında konuşmak için henüz erken. Ancak, bu sızıntı doğru çıkarsa, Snapdragon 8 Gen 5’in selefine göre önemli bir performans artışı getireceği görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu