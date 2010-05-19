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AMD yonga seti tedariğinde sıkıntı yaşıyor

9 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli yarıiletken üreticisi TSMC'nin, 40nm üretim teknolojisi için yaşadığı verimlilik problemleri, AMD adına olumsuz koşullar yaratmaya devam ediyor. ATi Radeon HD 5000 serisi için özellikle geçtiğimiz yılın ikinci yarısındaki kıtlık sorunundan ötürü TSMC'deki üretim rezervasyonunda değişikliğe giden AMD, Radeon HD 4000 serisinde kullanılan 55nm GPU'ların üretimine bir kez daha hız vermiş ve yonga seti için rezerve ettiği üretim kapasitesini GPU üretimine yönlendirmişti. Digitimes'ın haberine göre, işte bu nedenden ötürü AMD'nin yonga seti operasyonunda, üstelik talebin en yoğun olduğu dönemde tedarik sıkıntısı yaşandığı bildiriliyor.

8 serisi yeni yonga seti ailesiyle birlikte SB850 köprüsünü lanse eden ve SATA-III için doğal destek sunmaya başlayan AMD, çipsetlerini 55nm üretim teknolojisiyle geliştirmiş ve bu sayede zengin özelliklere sahip, rekabetçi yonga seti modellerini düşük fiyat politikası ile sunma yolunu hedeflemişti. Takip ettiği strateji olumlu sonuç veren ve üreticilerden yoğun talep gören AMD, çipset üretimini verdiği TSMC'deki kaynaklarını 55nm GPU üretimine yönlendirdiği için şu an da çipset konusunda tedarik sorunu yaşandığı ve Eylül ayına kadar da bu durumun düzelmesinin beklenmediği bildiriliyor.


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KANUNI61 9 yıl
bu gibi haberler TSMC nın sonunu getirecekgibi
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geberit 9 yıl
Bu olaylar sonucu baştan savma chipsetler üretiliyo bence ve piyasada bunları alanların başı ağrıyo.Amd üretim kalitesini arttırmalı fabrika kapattı ama bu ne kadar iyi oldu tartışılır.
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CaSsErDoDo 9 yıl
hiç bir şekilde inanmıyorum zaten dünde bazı firmaların kartel oluşturdugunu okudum o yüzden bu piyasaya artık güvenim hiç kalmadı belki bilen bilir çok zaman önce fabrika yandı ram fiyatları yükselmişti tabiki hepsinin yalan oldugu ortaya çıkmıştı
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Batuist 9 yıl
bu sayede AMD umarım bir an önce kendi ortağı olduğu fabrikasında üretim yapmaya başlar...
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DH Misafiri 9 yıl
tamamen fiyat spekülasyonuna yönelik bir durum gibi sanki...
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Tolgá 9 yıl
bu yonga sıkıntısı hikayelerine inanmıyorum artık..bir şekilde tedarik ediyorlar..
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