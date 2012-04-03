AMD'de kan kaybı sürüyor; İki önemli isim daha ayrılıyor

Tepe yöneticisi Rory Read liderliğindeki yeni yönetim anlayışı çerçevesinde stratejisinde değişiklikler yapan AMD'de kan kaybı sürüyor. Son olarak grafik teknolojilerinde sektörün en kıdemli yöneticilerinden birisi olan ve ATi döneminden bu yana şirketin GPU Bölümü'nde çok önemli görevler alan üst yönetici Eric Demers, şirketteki görevini bırakarak mobil teknoloji devi Qualcomm'a mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak adım atmıştı.

Eric Demers sonrasında AMD ile yollarını ayıran yöneticiler kervanına Godfrey Cheng de dahil oldu. Yine ATi döneminde gelen yöneticilerden birisi olan Cheng, Tüketici Ürünlerinden Sorumlu teknik müdür olarak görev yapan Cheng, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi ilk ağızdan doğrulamış oldu. Buna ek olarak AMD'nin sunucu tarafındaki üst yöneticilerinden Patrick Patla'nın da Samsung'un henüz açıklanmayan ancak sunucu pazarıyla ilgili olduğu yeni operasyonunu yönetmek üzere başkan yardımcısı sıfatıyla Güney Kore merkezli şirkette göreve başlayacağı, ünlü ekonomi yayını Wall Street Journal tarafından rapor edildi.