AMD'de kan kaybı sürüyor; İki önemli isim daha ayrılıyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Tepe yöneticisi Rory Read liderliğindeki yeni yönetim anlayışı çerçevesinde stratejisinde değişiklikler yapan AMD'de kan kaybı sürüyor. Son olarak grafik teknolojilerinde sektörün en kıdemli yöneticilerinden birisi olan ve ATi döneminden bu yana şirketin GPU Bölümü'nde çok önemli görevler alan üst yönetici Eric Demers, şirketteki görevini bırakarak mobil teknoloji devi Qualcomm'a mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak adım atmıştı.
Eric Demers sonrasında AMD ile yollarını ayıran yöneticiler kervanına Godfrey Cheng de dahil oldu. Yine ATi döneminde gelen yöneticilerden birisi olan Cheng, Tüketici Ürünlerinden Sorumlu teknik müdür olarak görev yapan Cheng, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi ilk ağızdan doğrulamış oldu. Buna ek olarak AMD'nin sunucu tarafındaki üst yöneticilerinden Patrick Patla'nın da Samsung'un henüz açıklanmayan ancak sunucu pazarıyla ilgili olduğu yeni operasyonunu yönetmek üzere başkan yardımcısı sıfatıyla Güney Kore merkezli şirkette göreve başlayacağı, ünlü ekonomi yayını Wall Street Journal tarafından rapor edildi.
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Sevgili beray.
Umarım dileğiniz gerçekleşir ve AMD iflas eder. Siz de seve seve 128 bitlik gts450'ye 2000 tl verir güle oynaya kullanırsınız. Bir de yanına Vatan'dan 1200 liraya Celeron'u %25 indirimle aldınız mı tadından yenmez.
fiyat kırıyordu hemde ne fiyat kırma!
ama amd fiyatları daha da aşağı çekerek cevap veriyor intel buna yine fiyat indirimiyle cevap veriyordu fiyat indirimleri kıran kırana gitti
haliyle o dönem işlemci fiyatları çok ucuzlamıştı
ama intel baktı amd ile başedemiyor firmalarla gizli yasadışı anlaşmalara gitti
o dönem intelfanlar dedikleri: madem amd iyi neden firmalar amd kullanmıyor gibi laflarla durumu kurtarmaya çalışıyordu (ki millet her zamanki gibi o dönemde toplama bilgisayar satın alıyor)
birde bu buldozer muhabeti iyicene sıktı
evet buldozer iddia ettiği performansı veremedi ama bu buldozer işlemcinin kullanışsız olduğu anlamına gelmiyor ve siz intelfanlar buldozer yüzüne gözüne bulaştırdı kendi işlemcisini bile geçemiyor deyipte 2470 tl`cik fiyata satılan core i7 3960X extreme edition işlemci hakkında kendi işlemcisini bile geçemeyip bunun üstüne bazı yerlerde geri kalması durumuna rağmen bu işlemcisini yere göğe sığdıramamanıza; ne diyeyim bilemiyorum birşeyin fanlığı bu kadarmı bariz olur
600 tl`ye satılan buldozer işlemciye başarısız deyipte 2470 tl`ye satılan core i7 3960X extreme edition için mi başarılı diyorsunuz!?
bir gidin mantık devrelerinizi değiştirin!
ayrıca cobi meydanı boş bulmuşsunuz neler sallamışsın öyle ney i3 2100 phenom II x4 965`ten biraz daha iyi mi!?
bahsettiğiniz amd işlemci pahalı segmentte satılan işlemcidir ve 2470 tl`lik core i7 3960X extreme edition başabaş rekabet etmektedir
al kardeşim bizde kanıtı ile sizler gibi kafadan sallama değil:
donanimhaber.com/...
i3 2100 işlemciden yavaş dediğiniz işlemci:
civilization 5 oyununda:
amd x4 175 be = 178 fbs core i7 3960X extreme edition = 190 fbs
just cause 2 oyununda:
amd x4 175 be = 103 fbs core i7 3960X extreme edition = 109 fbs
batman oyununda:
amd x4 175 be = 204 fbs core i7 3960X extreme edition = 217 fbs
crysis 2 oyununda:
amd x4 175 be = 50 fbs core i7 3960X extreme edition = 52 fbs
battlefield 3 oyununda:
amd x4 175 be = 38 fbs core i7 3960X extreme edition = 46 fbs
şu konuda yazılanlara bak; 2 firmanın yeterli rekabeti ortamını oluşturmadığı bir ortama rağmen 2 firma az daha çok firma gerekir diye söyleneneceğine daha çok bir yönetici değişimi haberini bile iflas durumu olarak algılayıp bayram havasına bürünüyorlar
arkadaşın biride 3dfx gitti ne oldu demiş
evet ya 3dfx kapandı ne iyi oldu dimi
işimiz 2 firmaya kaldı, bu yüzden her 2 tarafta fazlası ile sattığı için ekran kartı gelişmeleri %5-10 oluyor her 2 firmanın kartları aynı performansları veriyor
en ucuz satılan kartlar resmen çöp
rekabetin bitmesi iyidir diyecek insan evladı birtek buradan çıkar herhalde!
adamlara diyoruzki kardeşim sen intel al tamam ama bu sanada yarıyor işlemcini daha ucuza alıyorsun
adam olsun ben pahalı alayım sorun değil diyor (ki aslında intel indirim yapınca bayramlık almış çocuklar gibi seviniyorlar)
intel`e para bayılmaya çok meraklı iseniz buyrun intel`in banka hesap numarasını vereyim, çok sevgili intelciğinize bağışta bulunun, intel`in kazandığı milyarlarca dolara daha da katkı bulunmak istiyorsunuz madem:
1074
0............9
TR2...................................9
adamlara intel`in israil firması olduğu internette kanıtları ile açıklanıyor adamlar buna cevap veremiyor bunun üstüne yaptıkları amd israil malı çamurunu atmak oluyor
futbol takımı tutarcasına körükörüne fanlık, çığrından çıkmışlar resmen!
amd athlon k7 serisinden beridir bugüne kadar soket değiştirmesi 5`i geçmez
buna rağmen intelfanlar amd`yi yerden yere vuruyor intel`in 2 işlemcide bir gömlek değiştir gibi soket değiştirdiği gerçeğini gözardı ederek!
intel aç gözlü bir firmadır sadece kendi ürünüleri satsın sadece kendisi para kazansın ister
intel`i via ve nvidia`ya bir sorun, intel`in kendilerine nasıl savaş açtığını anlatsınlar
bütün mesele intel işlemcilere chipset üretmeleri
intel bunu istemiyor çünkü kendisi chipset ve anakart üretiyor sadece bunlar satsın istiyor
oysaki bilen bilir amd k7 işlemciyi çıkardığında k7 için herhangibir anakart üreticisi yoktu, amd bu yüzden kendi chipset ve anakartını üretip sattı
ama anakart üreticileri amd k7 işlemcilere destek vermeye başlayınca anakart üretimini sonlandırdı
ve amd`nin taa 1999 senesinde ürettiği chipset o kadar iyiydi ki 2008 senesinde bir firma bu chipseti tekrar kullandı
bir firma 1 fbs fark ortaya koyan bir işlemciye 700 dolar fark istiyorsa müşteri kitlesini ....... yerine koyuyordur
intel amd işlemcilere bir tek test programlarında fark koyabiliyor bunun sebebi bu test programları intel işlemciler için tasarlanmış intel işlemcilerde bu test programlarına dizayn edip gerisini salla gitsin diyor olmaları
çünkü intel sadece satışa endeksli bir firma, intel çok iyi biliyorki intel müşteri kitlesi sadece test programlarına bakarak işlemci satın alıyor, intel bu yüzden işlemcilerini buna göre tasarlıyor
iyi işlemci yapmak umurunda değil tek umurunda olan satış satış satış
sağ olsun kendisini körü körüne savunan taraftarları yüzünden intel`in başka birşey düşünmesine gerek bırakmıyor
ben kesinlikle pahalı işlemcilere karşı değilim hatta destekliyorum fx57 işlemcilerin 1200 dolardan satılmasından son derece memnundum
ama bir işlemciyi 1000-2000 dolardan satıyorsan karşılığını vermek zorundasın
ki 1 dolarlık bir işlemcide olsa önceki işlemcisinden 1 fbs gibi fark varsa bu işlemci fiyaskodur nokta
bir işlemci fiyatı hangisi uygunsa performası uygunsa o satın alınır biter bu kadar basit 2 kere 2 kadar basit bir mesele
ama sürekli intelfanlar tarafından yalan dolanla ortalık velveleye verilerek durum karıştırılıyor
bir ekrankartı yada işlemci haberi altında: hım şu özellik iyiymiş şu olsa daha iyi olurdu bu bana göre iyi gibi yorumlar olacağına saçma sapan bir şekilde her işlemci ekran kartı haberinin altı savaş meydanına dönüyor
yeter artık yapmayın amd`yi savunmak zorunda kalmaktan bıktık yahu babamızı bu kadar savunamayız
yeter kardeşim bıktık amd`ye attığınız çamurlarınızdan iftiralarınızdan
hayır olay zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış saçmalığına dönüyor iş:
adamın bırak Core i7 3960X Extreme Edition alacak parası olmamasını core i3 işlemci alacak parası yok bu yüzden internet kafeden yazıyor
2470 tl`cik intel Core i7 3960X Extreme Edition işlemci 1 fbs daha hızlıymış diye amd yaramaz amd şöyle amd böyle veryansın ediyor
yeter bıktık intelfanların saçmalıklarından
adamlar milyarlarca dolara para kazanıyor bizler intelfanların saçmalıkları yüzünden onların seviyelerine inmek zorunda kalıp birbirmize giriyoruz
@setek01
amd 386dx-40 kullanmadım ama kullandığım ilk amd işlemeci amd k6-2`di uyduruk ekran kartı olmasına rağmen o dönem en fazla kasan oyunları bile rahatlıkla oynuyordum hemde hakkındaki iddiaların aksine ısınma sorunu olmadan (ben ısınma sorununu hep intel`de gördüm )
1 saat`e 5 dakikamı yapmayın 5 dakikaya 10-20 dakika dersiniz anlarımda, o kadar fark olması imkansız yahu, anca çok önemli tasarım sorunu filan olması lazım