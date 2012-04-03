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AMD'de kan kaybı sürüyor; İki önemli isim daha ayrılıyor

7 yıl
25,9b
1
154
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tepe yöneticisi Rory Read liderliğindeki yeni yönetim anlayışı çerçevesinde stratejisinde değişiklikler yapan AMD'de kan kaybı sürüyor. Son olarak grafik teknolojilerinde sektörün en kıdemli yöneticilerinden birisi olan ve ATi döneminden bu yana şirketin GPU Bölümü'nde çok önemli görevler alan üst yönetici Eric Demers, şirketteki görevini bırakarak mobil teknoloji devi  Qualcomm'a mühendislikten sorumlu başkan yardımcısı olarak adım atmıştı.
Eric Demers sonrasında AMD ile yollarını ayıran yöneticiler kervanına  Godfrey Cheng de dahil oldu. Yine ATi döneminde gelen yöneticilerden birisi olan Cheng, Tüketici Ürünlerinden Sorumlu teknik müdür olarak görev yapan Cheng, resmi Facebook sayfasından yaptığı açıklamayla bu gelişmeyi ilk ağızdan doğrulamış oldu. Buna ek olarak AMD'nin sunucu tarafındaki üst yöneticilerinden Patrick Patla'nın da Samsung'un henüz açıklanmayan ancak sunucu pazarıyla ilgili olduğu yeni operasyonunu yönetmek üzere başkan yardımcısı sıfatıyla Güney Kore merkezli şirkette göreve başlayacağı, ünlü ekonomi yayını Wall Street Journal tarafından rapor edildi. 

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Foxbat 7 yıl en beğenilen x345698x
beray07

Tüm dünya toplanıp kan verse yine yaramaz






Sevgili beray.

Umarım dileğiniz gerçekleşir ve AMD iflas eder. Siz de seve seve 128 bitlik gts450'ye 2000 tl verir güle oynaya kullanırsınız. Bir de yanına Vatan'dan 1200 liraya Celeron'u %25 indirimle aldınız mı tadından yenmez.
beray07Tüm dünya toplanıp kan verse yine yaramazSevgil...
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iktyas 7 yıl
bence driverlarından sorumla en üst yönetici kimse o görevi bıraksın
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DH Misafiri 7 yıl
amd athlon 64 işlemcileri sattığı zaman intel ne yapıyordu?
fiyat kırıyordu hemde ne fiyat kırma!
ama amd fiyatları daha da aşağı çekerek cevap veriyor intel buna yine fiyat indirimiyle cevap veriyordu fiyat indirimleri kıran kırana gitti
haliyle o dönem işlemci fiyatları çok ucuzlamıştı
ama intel baktı amd ile başedemiyor firmalarla gizli yasadışı anlaşmalara gitti
o dönem intelfanlar dedikleri: madem amd iyi neden firmalar amd kullanmıyor gibi laflarla durumu kurtarmaya çalışıyordu (ki millet her zamanki gibi o dönemde toplama bilgisayar satın alıyor)
birde bu buldozer muhabeti iyicene sıktı
evet buldozer iddia ettiği performansı veremedi ama bu buldozer işlemcinin kullanışsız olduğu anlamına gelmiyor ve siz intelfanlar buldozer yüzüne gözüne bulaştırdı kendi işlemcisini bile geçemiyor deyipte 2470 tl`cik fiyata satılan core i7 3960X extreme edition işlemci hakkında kendi işlemcisini bile geçemeyip bunun üstüne bazı yerlerde geri kalması durumuna rağmen bu işlemcisini yere göğe sığdıramamanıza; ne diyeyim bilemiyorum birşeyin fanlığı bu kadarmı bariz olur
600 tl`ye satılan buldozer işlemciye başarısız deyipte 2470 tl`ye satılan core i7 3960X extreme edition için mi başarılı diyorsunuz!?
bir gidin mantık devrelerinizi değiştirin!
ayrıca cobi meydanı boş bulmuşsunuz neler sallamışsın öyle ney i3 2100 phenom II x4 965`ten biraz daha iyi mi!?

bahsettiğiniz amd işlemci pahalı segmentte satılan işlemcidir ve 2470 tl`lik core i7 3960X extreme edition başabaş rekabet etmektedir
al kardeşim bizde kanıtı ile sizler gibi kafadan sallama değil:
donanimhaber.com/...
i3 2100 işlemciden yavaş dediğiniz işlemci:
civilization 5 oyununda:
amd x4 175 be = 178 fbs core i7 3960X extreme edition = 190 fbs
just cause 2 oyununda:
amd x4 175 be = 103 fbs core i7 3960X extreme edition = 109 fbs
batman oyununda:
amd x4 175 be = 204 fbs core i7 3960X extreme edition = 217 fbs
crysis 2 oyununda:
amd x4 175 be = 50 fbs core i7 3960X extreme edition = 52 fbs
battlefield 3 oyununda:
amd x4 175 be = 38 fbs core i7 3960X extreme edition = 46 fbs
şu konuda yazılanlara bak; 2 firmanın yeterli rekabeti ortamını oluşturmadığı bir ortama rağmen 2 firma az daha çok firma gerekir diye söyleneneceğine daha çok bir yönetici değişimi haberini bile iflas durumu olarak algılayıp bayram havasına bürünüyorlar
arkadaşın biride 3dfx gitti ne oldu demiş
evet ya 3dfx kapandı ne iyi oldu dimi
işimiz 2 firmaya kaldı, bu yüzden her 2 tarafta fazlası ile sattığı için ekran kartı gelişmeleri %5-10 oluyor her 2 firmanın kartları aynı performansları veriyor
en ucuz satılan kartlar resmen çöp
rekabetin bitmesi iyidir diyecek insan evladı birtek buradan çıkar herhalde!
adamlara diyoruzki kardeşim sen intel al tamam ama bu sanada yarıyor işlemcini daha ucuza alıyorsun
adam olsun ben pahalı alayım sorun değil diyor (ki aslında intel indirim yapınca bayramlık almış çocuklar gibi seviniyorlar)
intel`e para bayılmaya çok meraklı iseniz buyrun intel`in banka hesap numarasını vereyim, çok sevgili intelciğinize bağışta bulunun, intel`in kazandığı milyarlarca dolara daha da katkı bulunmak istiyorsunuz madem:
1074

0............9


TR2...................................9
adamlara intel`in israil firması olduğu internette kanıtları ile açıklanıyor adamlar buna cevap veremiyor bunun üstüne yaptıkları amd israil malı çamurunu atmak oluyor
futbol takımı tutarcasına körükörüne fanlık, çığrından çıkmışlar resmen!
amd athlon k7 serisinden beridir bugüne kadar soket değiştirmesi 5`i geçmez
buna rağmen intelfanlar amd`yi yerden yere vuruyor intel`in 2 işlemcide bir gömlek değiştir gibi soket değiştirdiği gerçeğini gözardı ederek!
intel aç gözlü bir firmadır sadece kendi ürünüleri satsın sadece kendisi para kazansın ister
intel`i via ve nvidia`ya bir sorun, intel`in kendilerine nasıl savaş açtığını anlatsınlar
bütün mesele intel işlemcilere chipset üretmeleri
intel bunu istemiyor çünkü kendisi chipset ve anakart üretiyor sadece bunlar satsın istiyor
oysaki bilen bilir amd k7 işlemciyi çıkardığında k7 için herhangibir anakart üreticisi yoktu, amd bu yüzden kendi chipset ve anakartını üretip sattı
ama anakart üreticileri amd k7 işlemcilere destek vermeye başlayınca anakart üretimini sonlandırdı
ve amd`nin taa 1999 senesinde ürettiği chipset o kadar iyiydi ki 2008 senesinde bir firma bu chipseti tekrar kullandı
bir firma 1 fbs fark ortaya koyan bir işlemciye 700 dolar fark istiyorsa müşteri kitlesini ....... yerine koyuyordur
intel amd işlemcilere bir tek test programlarında fark koyabiliyor bunun sebebi bu test programları intel işlemciler için tasarlanmış intel işlemcilerde bu test programlarına dizayn edip gerisini salla gitsin diyor olmaları
çünkü intel sadece satışa endeksli bir firma, intel çok iyi biliyorki intel müşteri kitlesi sadece test programlarına bakarak işlemci satın alıyor, intel bu yüzden işlemcilerini buna göre tasarlıyor
iyi işlemci yapmak umurunda değil tek umurunda olan satış satış satış
sağ olsun kendisini körü körüne savunan taraftarları yüzünden intel`in başka birşey düşünmesine gerek bırakmıyor
ben kesinlikle pahalı işlemcilere karşı değilim hatta destekliyorum fx57 işlemcilerin 1200 dolardan satılmasından son derece memnundum
ama bir işlemciyi 1000-2000 dolardan satıyorsan karşılığını vermek zorundasın
ki 1 dolarlık bir işlemcide olsa önceki işlemcisinden 1 fbs gibi fark varsa bu işlemci fiyaskodur nokta
bir işlemci fiyatı hangisi uygunsa performası uygunsa o satın alınır biter bu kadar basit 2 kere 2 kadar basit bir mesele
ama sürekli intelfanlar tarafından yalan dolanla ortalık velveleye verilerek durum karıştırılıyor
bir ekrankartı yada işlemci haberi altında: hım şu özellik iyiymiş şu olsa daha iyi olurdu bu bana göre iyi gibi yorumlar olacağına saçma sapan bir şekilde her işlemci ekran kartı haberinin altı savaş meydanına dönüyor
yeter artık yapmayın amd`yi savunmak zorunda kalmaktan bıktık yahu babamızı bu kadar savunamayız
yeter kardeşim bıktık amd`ye attığınız çamurlarınızdan iftiralarınızdan
hayır olay zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış saçmalığına dönüyor iş:
adamın bırak Core i7 3960X Extreme Edition alacak parası olmamasını core i3 işlemci alacak parası yok bu yüzden internet kafeden yazıyor
2470 tl`cik intel Core i7 3960X Extreme Edition işlemci 1 fbs daha hızlıymış diye amd yaramaz amd şöyle amd böyle veryansın ediyor
yeter bıktık intelfanların saçmalıklarından
adamlar milyarlarca dolara para kazanıyor bizler intelfanların saçmalıkları yüzünden onların seviyelerine inmek zorunda kalıp birbirmize giriyoruz
@setek01
amd 386dx-40 kullanmadım ama kullandığım ilk amd işlemeci amd k6-2`di uyduruk ekran kartı olmasına rağmen o dönem en fazla kasan oyunları bile rahatlıkla oynuyordum hemde hakkındaki iddiaların aksine ısınma sorunu olmadan (ben ısınma sorununu hep intel`de gördüm )
1 saat`e 5 dakikamı yapmayın 5 dakikaya 10-20 dakika dersiniz anlarımda, o kadar fark olması imkansız yahu, anca çok önemli tasarım sorunu filan olması lazım
amd athlon 64 işlemcileri sattığı zaman intel ne yapıyordu?fiyat kırıyordu hemde ne fiyat kırma!ama amd fiyatları daha da aşağı çekerek cevap veriyor ...
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DH Misafiri 7 yıl
@cobi
yazdıklarıma yine cevap veremediğinizi, dayatma ile geçerli kanıt gibi göstermek için aynı test sonuçlarını tekrar yayınlama uyanıklığına sığındığınızı görüyorum
defalarca ısrarla görmezden gelişiniz sayesinde bu test videosunu 4. kez sunuyorum:
donanimhaber.com/...
kardeşim sizin burada eğlenceniz yok ben sizin oyuncağınız değilim
ben kanıt isterim kanıt isterim diye iyi tutturuyorsunuz ancak 3`dür size test videosunu verdim (artık bu mesajımda 4. kez vermiş oluyorum )
yazdıklarıma bir cevap veremeyip bütün bunları görmemezlikten gelme uyanıklığına sığınmaya çalışıp; bir şey sunduğu yok sadece laf diyerek haddinizi fazlası ile aşıyorsunuz
siz imparator filan değilsiniz, millet size kanıt sunacak, işinize gelmediğinden kafadan geçersiz sayma davranışlarında bulunmaya hakkınız yok
eğer size sunulan test sonuçlarının geçersiz olduğunu düşünüyorsanız bunun gerekçesini de bildirmelisiniz
size yazılanlara bir cevap veremiyor, yayınladığım test sonuçlarına bir açıklama getiremiyorsunuz ama bunları cevaptan saymıyormuş ayaklarına yatma çabaları uyanıklığı ile durumu kurtarmayı umuyorsunuz
benim sizin yayınladığınız test sonuçlarını geçeriz görmemin sebebi testin kimin yaptığının belli olmaması, bu yüzden ben donanımhaber`in yaptığı test baz alıyorum (her iki test birbiriyle zıt zıda çeliştiğinden, bu testi yapanlardan donanımhaberi bildiğimizden, donanımhaber`in testini baz almak en mantıklısı)
bilgisayarı bilenlerinde onaylayacağı gibi; donanım testi yapmak için gerekli olan önemli 2 ana unsur var; 1. tecrübe 2. tarafsızlık
ben donanımhaber`in yaptığı testi baz alıyorum çünkü donanımhaber tecübesi ve testlerdeki tarafsızlığı çevrelerce bilinir
siz sunduğum testlere karşı çıkmak için; ama bu işlemciler exstrem işlemci testi diye yarım ağızla birşeyler geveliyorsunuz
amd x4 975`i exstrem işlemciler karşısında değil i3 işlemci ile karşılaştırda görelim diyerek
dediğiniz düpedüz şu:
bu araba tofaşı geçemez yaa diyen birine bahsettiği aracın ferrari`yi geçtiği gösterildiğinde
tamam ferrari`yi geçmiş olabilir ama tofaşı gececeği ne malum demesi!!??
gelelim _G_K_N_ ile birlikte benim üye olmamam hakkındaki ileri geri yazışmanıza
ben intelfanların işine gelmeyenleri yazıyorum diye neden üye olmadığımın hesabını verecek değilim cevaplarınızı böylede alıyor oturup kalıyorsunuz
bana neden üye olmuyorsun hesap sormak dil uzatmak kimsenin haddine değil
gelelim şu kaç işlemci kullandın diye evlere şenlik uzmanlık ölçümünüze; böyle çocukça abuk sabuk birşeye cevap bile verilmez
sizin ne kadar uzman olduğunuz ortada daha amd x4 965 işlemcinin exstrem işlemci sınıfında olduğundan haberiniz bile yok
beni sizi diğer intelfanlarla bir tuttuğum için hatamı geçte olsa fark ettim
siz diğer intelfanlardan ayrılıyorsunuz, çünkü bütün intelfanlar amd 8150 işlemcinin intel core i5 işlemciye geçildiğini yazar, ama i3 işlemciye geçildiği gibi uçuk bir iddiayı ortaya atan cesareti birtek siz gösterebildiniz
tekrar tekrar ısrarla amd ucuz değil rekabet ortamı sağlayamıyor yazınıza gelince
amd`nin her sınıf işlemcisi intel işlemcilerinden ucuz ve en kötü haliyle bile günlük kullanımda aynı performansı veriyor
bütün sınıf işlemcilerde neredeyse yarı fiyatına aynı performansı verme durumuna rekabetçi olmadığını (birde üstüne pahalı olduğunu) yazacak cesareti bulmak için ne olmak gerektiğinin taktirini tarafsız olan donanımhaber sitesi okuyucularına bırakıyorum
amd`nin 347 tl`lik işlemcisi intel`in 2470 tl`cik olan işlemcisi ile aynı performansı veriyor, geriye kalan 2100 tl ile daha iyi ekran kartı yada 2. ekran kartı ve ssd satın alırsın (o paraya 2 ssd alıp raid bile yaparsın) bilgisayar resmen uçar
amd`nin sunduğu rekabetçi ortam sayesinde; amd x4 975 var iken, kullanıcının ne i5 ne de i7 serilerini satın almasına gerek yok, çünkü amd x4 975 işlemcisi 347 tl gibi bir paraya bu serilerle ortalama aynı performansı veriyor
247 tl fiyata sunulan i3 serisi karşısında ise; 130 tl fiyattan sunulan athlon II X2 260 3.2GHz işlemci ve 180 tl bir fiyattan sunulan athlon II x3 460 işlemcisi son derece makuldür
göründüğü gibi amd her sınıfta intel işlemcilerde daha ucuz ayrıca aynı performansı sunabiliyor
eğer bu konudaki yazılarımın hepsini okudaysınız, intel`in sizleri aslen ne yerine koyduğunu görmeniz gerekirdi
biz intel`in bildiğin pentium 4 işlemcinin üzerine extereme yazısını ekleyip 1000 dolar üstü fiyattan sattığı vukuatlarınıda biliriz (ki daha ne vukuatları var)
böyle bir firmayı şımartmayın diye gözünüzü açmak için yazdıkça yazıyoruz ama sonuç: intelfanlar açısından sıfır
son olarak yazdıklarımı görmezden gelerek düştüğünüz durumdan kurtulmaya istediğin kadar çabalayın umurumda değil, sitede her ikimizin yazılarını okuyanlar gerçekleri görüyorlar sadece sizin yazınızı okuyup sizi dikkate alanlarda varsa intel i3 2100 işlemciye 247 tl ile kazıklanmayı hak ediyordur
her ne kadar hak etmesinizde saygılarımla
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cobi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


he canım he he
sen yine destan yazmaya devam et
Bknz 2 çekirdekli i3 2100, 8 çekirdekli fx 8150'ye ne yapmış ehehehe




i3 2100 262 tl fx 8150 560 tl


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sticer12 7 yıl
sadece tek şey söyleyeceğim rekabet ortadan kalkarsa piyasa çekilmez hale gelir
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yenerbalcı 7 yıl sticer12
sticer12

sadece tek şey söyleyeceğim rekabet ortadan kalkarsa piyasa çekilmez hale gelir

yanlış düşünüyorsun

İntel piyasada zaten tek

3ü bir arada (Performans - Güç tüketimi - Fiyat bakımdan) intel daha iyi

3 ü bir arada olan amd işlemci gösterebilir misiniz insanlar amd nin ucuz olduğunu sanıyor oysa tam tersi
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DH Misafiri 7 yıl
@cobi
!!?? !!?? !!??
bir ucuz sınıf işlemci olan i3 2100`ün amd`nin exstrem sınıfı işlemciyi bile geçtiği gibi abuk sabuk iddiayı ortaya atan sizsiniz, bu iddianızda gerekçenizde: ben kullandım o ondan hızlı diyorsunuz, şaka gibi!
bir türlü anlamıyorsunuz iyicene söyleyelim; kardeşim sizin i3`den yavaş olduğunu iddia ettiğiniz işlemci amd x4 965 ve bu zaten bir exstrem işlemci bu yüzden exstrem işlemciler sınıfında testlere giriyor, i3 ucuzu sınıf işlemci adamlar ucuz sınıf işlemci ile exstrem işlemciyi ne diye karşılaştırsın?
bakalım ferrari tofaşı geçecekmi diye yarıştırmaya benziyor söylediğiniz
bana gelmişsiniz amd x4 965 işlemcinin intel i3`den hızlı olduğunu kanıtla diyorsunuz, al kanıtı ile bırak i3 gibi ucuz sınıf işlemcileri intel`in en performanslı işlemcileri ile kafa kafaya performans veriyor
izlemediyseniz buyrun izleyin:
donanimhaber.com/...
ben size test sonuçlarını videosuyla sundum, sizin bunu değil başkasını sun deme gibi lüksünüz yok
benim sunduğum testler donanım haberin yaptığı testler öyle sizinki gibi ne idüğü belirsiz olanlar değil!
sunduğum testin videosunda en performanslı işlemciler var ama birtek i3 2100 yok neden yok biliyor musun, çünkü i3 2100 bir performans işlemcisi değil ucuz sınıf işlemci adı üstünde i3!
hayatımda bir daha; çok intelfan gördüm ama böylesini görmedim görememde demeyeceğim
çünkü hakikaten ne fanlıkta nede acayiplikte bir sınırları yokmuş
ve bu yazınıza fıkralık diyemiyorum, çünkü fıkralar belli bir oranda saçmalık ve saflıkları temel alan komik hikayelerdir, bunun ilerisi abuk sabuk durumlar olacağından komik olmazlar
bu nasıl abuk sabuk bir yazıdır yahu!
ben adama test sonuçları ile söylediğinde haksız olduğunu kanıtlıyorum
adamın karşı çıkma gerekçesi bana bu testi sunma çünkü ben exstrem işlemci kullanmadım bilmiyorum !!??
ben sizin karşınıza kapı gibi testlerle kanıt sunuyorum he bu exstrem diyerek kurtulmaya çalışıyorsunuz
sorarım size exstrem işlemci olunca ne oluyor?
siz extrem işlemci bilmeyip kullanmayınca benim yayınladığım test sonuçları komple çöpmü oluyor?
ben exstrem işlemci kullanmadım bilmiyorum diyorsunuz kullanın o zaman, bu extrem işlemcilerin i3 serisine fark atan hızlarda olduğunu göreceksiniz (adamlar bu yüzden bu işlemcileri i3 serisinden pahalıya satıyorlar :D)
daha gelmişsiniz i3 serisinin i7 serisinden yavaş olduğunu bilmiyorsunuz bunları söylediğinize göre dünyadan haberiniz yok herhalde!
gelmişsiniz extrem işlemci deme diyorsunuz bununla ne demeye çalışıyorsunuz 240 tl`lik işlemcinin kendi markası olan 890 ve 2470 tl`lik işlemcilere fark attığınımı iddia ediyorsunuz?
komik olmayın diyeceğim ama, geç söylenmiş laf olur
bir insan evladı karşıdakini anca bu kadar saf yerine koyabilir
ben adamın i3 serisine geçildiğini idda ettiği işlemcinin en pahalı intel işlemcilerle kafa kafaya performans verdiğini kanıtlıyorum
adam gelmiş bana bu testi sunma ben bu işlemciyi kullandım i3`den yavaş diyor yani biz gözümüzle gördüğümüz kanıtları red edip adamın ağzına bakacaz, yalan söyleyecek değil ya, neden yalan söylesin ki, adamın yalan söylemek için bir sebebi mi var, adam intelfan mı, adamın iddialerı test sonuçları ve mantıkla mı çelişiyor :D
zaten bütün intelfanlar ın söylediği yalan; hepsi bütün amd işlemcileri kullanmıştır ama hepsinde en hızlı hep inteldir :D
ama durun ya günahınızı almayalım belki intel i3 2100 işlemciyi i7 olarak çıkaracaktı yanlışlıkla i3 diye isim taktılar 2500 tl yerine 240 tl fiyatına satıyorlardır :D
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lapry 7 yıl
AMD alın istediğiniz Özlediğiniz AMD işlemci için destek verin
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DH Misafiri 7 yıl
ben i3 2100 aynı fiyattaki amd'yi geçiyor diyorum siz hala ekstrem işlemcilerden garip örnekler veriyorsunuz.
son 3-4 yıl boyunca da AMD kullanıyordum zaten.
insan önce insan olmalı ya düzgün yazın yazda hiçbirşey yazmayın bana.
***************************************************************************
!!??
ney ney! garip örnekler mi veriyorum, ney ney exstrem işlemcilerimi karşılaştırmışım!?
garip örnek veriyorsunuz dediğiniz tofaşı bile geçemez dediğiniz arabanın ferrari`yi geçtiği kanıtlıyorum
bu kadar bariz örnekte bile hala düştüğünüz durumdan sıyrılmaya çalışıyorsunuz ya pes doğrusu
garip yazan biri varsa oda sizsiniz
sanki extrem işlemci atom işlemci gibi bir işlemcide karşılaştırmada haksızlık yapıyormuşum gibi karşılık veriyorsunuz
bak sevgili kardeşim bizlerle ya alay ediyorsun ya da türkçeyi anlama zorluğun var (ki bence 1. şık)
sen diyorsunki; intel aynı fiyattaki amd işlemciyi geçiyor bende kanıtlarıyla intel işlemciler değil aynı fiyattakini neredeyse %10 fiyatına olan amd işlemciyi bile geçemiyor!
284 tl`lik intel core i3 2100`e geçildiğini iddia ettiğiniz amd x4 175 be işlemcinin (347 tl); 2600k (721 tl), 2700k (890 tl) ve i7 3960X extreme edition (2470 tl) başabaş performans verdiğini inkar edemeyeceğiniz şekilde kanıtladım
347 tl`lik işlemci amd x4 175 be; 721 tl`lik 2600k ve 890 tl`lik 2700k ve 2470 tl`lik i7 3960X extreme edition işlemcilere diz çökertiyor
sizin sıyrılma çabanız; exstrem işlemcilerin intel core i3 2100`den yavaş olduğumu iddia ediyorsunuz şimdide?
eeee exstrem işlemci diye karşı çıkmaya çalışıyorsunuz, exsterem işlemci ile başabaş performansı veriyor, haliyle öve öve bitiremediğiniz intel core i3 2100`ü eze eze fark atıyor
önce siz düzgün yazın ortaya defalarca hepimizle dalga geçercesine iddiaları ortaya atıp saçmalayan sizsiniz
pişkinliğin bu kadarına pes lafı bile yetersiz kalır yahu
ekstrem işlemci dediğiniz işlemci i3 2100`e fark atacak kadar hızlı işlemci yazdıklarınıza dikkat edin derim
''insan önce insan olmalı ya düzgün yazın yazda hiçbirşey yazmayın bana.''
bu lafıda ne dediğini bilen biri yazınca anlamlı olur ;)
dalga geçiyormuşçasına saçmalıyıpta bu lafı yazınca mantıklı yazıyormuş gibi görünmüyor
bütün intelfanlar hepiniz aynısınız
bir intelfanın haksız olduğunu kanıtla, seninle dalga geçermişçesine abuk sabuk gerekçeyi ortaya atarak düştüğü durumdan sıyrılmaya çalışsın!
size ortadoğu ve balkanların en hızlı işlemcisi olan intel core i3 2100 işlemciğinizle bol şans diliyorum
artık sizde böyle hızlı işlemci var ya 500 sene işlemcicinizi değiştirmeye gerek kalmaz :D
bari arada sırada nasa`ya cern`e filan ödünç verin intel core i3 2100`nüzü sevinsin garibanlar! :D
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cobi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


ya intel fanı diyorsunda boş konuşuyorsun.
amd k6
amd athlon 2500+
amd athlon 3200+
amd sempron 3800
amd 64 3500
amd 64 x2 3800
amd 64 x2 5200
amd sempron 140
amd athlon II x 2 620
amd phenom II x4 955
amd phenom II x4 810
amd phenom II x4 955

yıllardır bu işlemcileri kullandım (neredeyse son 3 yılki işlemcilerimin hepsi amd idi) neyin ne olduğunu gayet iyi biliyorum.

intel tarafında
I386
I486
P II-P III
p4 1.7
p4 2.4 prescott
celeron 430
e 2160
e 5200
e 6750
q 8200

kullandım yani bakarsan intelden çok amd kullandım.
ama şu gerçek bak yine söylüyorum i3 2130 phenom II x 4 970 ten iyi bir işlemci ve çok daha pahalı da değil ayrıca minicik stok fanıyla 65 wattlık serin bir işleci phenom gibi kule tipfana gerek yok.
ben kullandığım işlemcileri yazdım.sende yaz görelim bakalım ne kadar tecrüben var merak ediyorum hadi.
eğer gerçekten 3-5 işlemci kullanıysan hiç yorum yazma daha iyi
neden dersen iki işlemciyi arka arkaya kullanıyorum.i3 2100 hiç bir konuda phenom II x4 955 ten kötü değil aksine
3.6 ghz deki phenomla aynı 3 dmark skorunu aldığı gibi oynadığım oyunlarda da hiçbir şekilde kötü değil.
doğru düzgün işlemci kullanmamışsan zaten sana birşey anlatamam hadi yaz kullandığın işlemcileri bekliyorum...
Bu arada şahsi görüşler değil testler konuşssun.

i3 2100-2120 testlerine bak sadece burada intel amd karşılaştırması değil sadece i3 2100-2120'nin aynı fiyattaki amdlere ne yaptığını gör bakalım
bana ekstrem işlemci örneği verme ben hiç ekstrem işlemci kullanmadım daha (işyerimdeki serverlar hariç)
senden de bol bol yazı değil kullandığın işlemci listesi ve aşağıdaki testleri çürütecek kanıtlar bekliyorum

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
@cobi
size cevabınızı dün yazdım hala cevabınızı bekliyorum (dün ilk yazdığım uzun olanı)
meydanı boş bulup; intel i3 en pahalı amd`yi geçiyor palavralarını sallarken çok heveliydiniz de sesiniz solunuz çıkmayınca merak ettim!
ne intel nede amd babamın malı, bir müşteri olarak bana saygı duyan bana en uygun olan ürünü satın alırım
amd buldozer işlemcileri piyasaya çıkarmasından hemen önce, buldozer işlemcilerin performans durumunu kendi internet sitesinden ilk kendi belirtmişti
ama intel sandy brdige işlemcilerini sunarken aslında selefine göre %15 hızlı olan işlemcileri %50 performanslı olarak duyurmuş milleti buna inandırmak için sandy bridge işlemcisini gerçekte 2x2 olan gerçek 4 çekirdekli olmayan işlemci ile karşılaştırma uyanıklığına gitmişti
işte 2 firma arasındaki kalite farkı ortada
müşterisi olduğu bir firmanın kendisini sazan yerine koymasını umursamamak için herhalde bir insan evladının anca koyun olması lazım sanırım
ve intel pahalı işlemci satmak için gerekli olan bir performans ortaya koyamıyor [(koymuyor) çok sevgili sazanları olduğu müddetçe neden koysun ki!?]
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cobi 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

@cobi

size cevabınızı dün yazdım hala cevabınızı bekliyorum (dün ilk yazdığım uzun olanı)

meydanı boş bulup; intel i3 en pahalı amd`yi geçiyor palavralarını sallarken çok heveliydiniz de sesiniz solunuz çıkmayınca merak ettim!




ben i3 2100 aynı fiyattaki amd'yi geçiyor diyorum siz hala ekstrem işlemcilerden garip örnekler veriyorsunuz.
son 3-4 yıl boyunca da AMD kullanıyordum zaten.

insan önce insan olmalı ya düzgün yazın yazda hiçbirşey yazmayın bana.
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DH Misafiri 7 yıl
aslında buldozer yerden yere vurulmayı kötülenmeyi hak eden bir işlemci değil
aşağıdaki testlerde bakacak olursanız 8150 ile 2700k hemen hemen aynı performansta 8150 609 tl 2700k 845 tl ama arada 236 tl fark var bu 236 tl fark daha iyi ekran kartı almak için değerlendirilebilir
hiçte fena değil
donanimhaber.com/...
civilization 5 oyununda:
amd 8150 = 180,88 fbs intel core i7 2700k = 189,50 fbs
just cause 2 oyununda:
amd 8150 = 105 fbs intel core i7 2700k = 111,5 fbs
batman oyununda:
amd 8150 = 213 fbs intel core i7 2700k = 219 fbs
crysis 2 oyununda:
amd 8150 = 50,8 fbs intel core i7 2700k = 52 fbs
battlefield 3 oyununda:
amd 8150 = 42 fbs intel core i7 2700k = 45 fbs
Yanıtla +2
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DH Misafiri 7 yıl
amd athlon 64 işlemcileri sattığı zaman intel ne yapıyordu?
fiyat kırıyordu hemde ne fiyat kırma!
ama amd fiyatları daha da aşağı çekerek cevap veriyor intel buna yine fiyat indirimiyle cevap veriyordu fiyat indirimleri kıran kırana gitti
haliyle o dönem işlemci fiyatları çok ucuzlamıştı
ama intel baktı amd ile başedemiyor firmalarla gizli yasadışı anlaşmalara gitti
o dönem intelfanlar dedikleri: madem amd iyi neden firmalar amd kullanmıyor gibi laflarla durumu kurtarmaya çalışıyordu (ki millet her zamanki gibi o dönemde toplama bilgisayar satın alıyor)
birde bu buldozer muhabeti iyicene sıktı
evet buldozer iddia ettiği performansı veremedi ama bu buldozer işlemcinin kullanışsız olduğu anlamına gelmiyor ve siz intelfanlar buldozer yüzüne gözüne bulaştırdı kendi işlemcisini bile geçemiyor deyipte 2470 tl`cik fiyata satılan core i7 3960X extreme edition işlemci hakkında kendi işlemcisini bile geçemeyip bunun üstüne bazı yerlerde geri kalması durumuna rağmen bu işlemcisini yere göğe sığdıramamanıza; ne diyeyim bilemiyorum birşeyin fanlığı bu kadarmı bariz olur
600 tl`ye satılan buldozer işlemciye başarısız deyipte 2470 tl`ye satılan core i7 3960X extreme edition için mi başarılı diyorsunuz!?
bir gidin mantık devrelerinizi değiştirin!
ayrıca cobi meydanı boş bulmuşsunuz neler sallamışsın öyle ney i3 2100 phenom II x4 965`ten biraz daha iyi mi!?

bahsettiğiniz amd işlemci pahalı segmentte satılan işlemcidir ve 2470 tl`lik core i7 3960X extreme edition başabaş rekabet etmektedir
al kardeşim bizde kanıtı ile sizler gibi kafadan sallama değil:
donanimhaber.com/...
i3 2100 işlemciden yavaş dediğiniz işlemci:
civilization 5 oyununda:
amd x4 175 be = 178 fbs core i7 3960X extreme edition = 190 fbs
just cause 2 oyununda:
amd x4 175 be = 103 fbs core i7 3960X extreme edition = 109 fbs
batman oyununda:
amd x4 175 be = 204 fbs core i7 3960X extreme edition = 217 fbs
crysis 2 oyununda:
amd x4 175 be = 50 fbs core i7 3960X extreme edition = 52 fbs
battlefield 3 oyununda:
amd x4 175 be = 38 fbs core i7 3960X extreme edition = 46 fbs
şu konuda yazılanlara bak; 2 firmanın yeterli rekabeti ortamını oluşturmadığı bir ortama rağmen 2 firma az daha çok firma gerekir diye söyleneneceğine daha çok bir yönetici değişimi haberini bile iflas durumu olarak algılayıp bayram havasına bürünüyorlar
arkadaşın biride 3dfx gitti ne oldu demiş
evet ya 3dfx kapandı ne iyi oldu dimi
işimiz 2 firmaya kaldı, bu yüzden her 2 tarafta fazlası ile sattığı için ekran kartı gelişmeleri %5-10 oluyor her 2 firmanın kartları aynı performansları veriyor
en ucuz satılan kartlar resmen çöp
rekabetin bitmesi iyidir diyecek insan evladı birtek buradan çıkar herhalde!
adamlara diyoruzki kardeşim sen intel al tamam ama bu sanada yarıyor işlemcini daha ucuza alıyorsun
adam olsun ben pahalı alayım sorun değil diyor (ki aslında intel indirim yapınca bayramlık almış çocuklar gibi seviniyorlar)
intel`e para bayılmaya çok meraklı iseniz buyrun intel`in banka hesap numarasını vereyim, çok sevgili intelciğinize bağışta bulunun, intel`in kazandığı milyarlarca dolara daha da katkı bulunmak istiyorsunuz madem:
1074

0............9


TR2...................................9
adamlara intel`in israil firması olduğu internette kanıtları ile açıklanıyor adamlar buna cevap veremiyor bunun üstüne yaptıkları amd israil malı çamurunu atmak oluyor
futbol takımı tutarcasına körükörüne fanlık, çığrından çıkmışlar resmen!
amd athlon k7 serisinden beridir bugüne kadar soket değiştirmesi 5`i geçmez
buna rağmen intelfanlar amd`yi yerden yere vuruyor intel`in 2 işlemcide bir gömlek değiştir gibi soket değiştirdiği gerçeğini gözardı ederek!
intel aç gözlü bir firmadır sadece kendi ürünüleri satsın sadece kendisi para kazansın ister
intel`i via ve nvidia`ya bir sorun, intel`in kendilerine nasıl savaş açtığını anlatsınlar
bütün mesele intel işlemcilere chipset üretmeleri
intel bunu istemiyor çünkü kendisi chipset ve anakart üretiyor sadece bunlar satsın istiyor
oysaki bilen bilir amd k7 işlemciyi çıkardığında k7 için herhangibir anakart üreticisi yoktu, amd bu yüzden kendi chipset ve anakartını üretip sattı
ama anakart üreticileri amd k7 işlemcilere destek vermeye başlayınca anakart üretimini sonlandırdı
ve amd`nin taa 1999 senesinde ürettiği chipset o kadar iyiydi ki 2008 senesinde bir firma bu chipseti tekrar kullandı
bir firma 1 fbs fark ortaya koyan bir işlemciye 700 dolar fark istiyorsa müşteri kitlesini ....... yerine koyuyordur
intel amd işlemcilere bir tek test programlarında fark koyabiliyor bunun sebebi bu test programları intel işlemciler için tasarlanmış intel işlemcilerde bu test programlarına dizayn edip gerisini salla gitsin diyor olmaları
çünkü intel sadece satışa endeksli bir firma, intel çok iyi biliyorki intel müşteri kitlesi sadece test programlarına bakarak işlemci satın alıyor, intel bu yüzden işlemcilerini buna göre tasarlıyor
iyi işlemci yapmak umurunda değil tek umurunda olan satış satış satış
sağ olsun kendisini körü körüne savunan taraftarları yüzünden intel`in başka birşey düşünmesine gerek bırakmıyor
ben kesinlikle pahalı işlemcilere karşı değilim hatta destekliyorum fx57 işlemcilerin 1200 dolardan satılmasından son derece memnundum
ama bir işlemciyi 1000-2000 dolardan satıyorsan karşılığını vermek zorundasın
ki 1 dolarlık bir işlemcide olsa önceki işlemcisinden 1 fbs gibi fark varsa bu işlemci fiyaskodur nokta
bir işlemci fiyatı hangisi uygunsa performası uygunsa o satın alınır biter bu kadar basit 2 kere 2 kadar basit bir mesele
ama sürekli intelfanlar tarafından yalan dolanla ortalık velveleye verilerek durum karıştırılıyor
bir ekrankartı yada işlemci haberi altında: hım şu özellik iyiymiş şu olsa daha iyi olurdu bu bana göre iyi gibi yorumlar olacağına saçma sapan bir şekilde her işlemci ekran kartı haberinin altı savaş meydanına dönüyor
yeter artık yapmayın amd`yi savunmak zorunda kalmaktan bıktık yahu babamızı bu kadar savunamayız
yeter kardeşim bıktık amd`ye attığınız çamurlarınızdan iftiralarınızdan
hayır olay zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış saçmalığına dönüyor iş:
adamın bırak Core i7 3960X Extreme Edition alacak parası olmamasını core i3 işlemci alacak parası yok bu yüzden internet kafeden yazıyor
2470 tl`cik intel Core i7 3960X Extreme Edition işlemci 1 fbs daha hızlıymış diye amd yaramaz amd şöyle amd böyle veryansın ediyor
yeter bıktık intelfanların saçmalıklarından
adamlar milyarlarca dolara para kazanıyor bizler intelfanların saçmalıkları yüzünden onların seviyelerine inmek zorunda kalıp birbirmize giriyoruz
@setek01
amd 386dx-40 kullanmadım ama kullandığım ilk amd işlemeci amd k6-2`di uyduruk ekran kartı olmasına rağmen o dönem en fazla kasan oyunları bile rahatlıkla oynuyordum hemde hakkındaki iddiaların aksine ısınma sorunu olmadan (ben ısınma sorununu hep intel`de gördüm )
1 saat`e 5 dakikamı yapmayın 5 dakikaya 10-20 dakika dersiniz anlarımda, o kadar fark olması imkansız yahu, anca çok önemli tasarım sorunu filan olması lazım
1 Yanıt Yanıtla +7
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evsen81 7 yıl
Baktım da ne kadar çok amd düşmanı varmış.Amd size ne yaptı da bu kadar düşman oldunuz?Sanki adamlar intelin nvdia nın avukatı




(Dizüstünün işlemcisi intel, ekran kartı nvidia .Kimsenin taraftarı, fanboyu ya da savunucusu değilim[>:])
Yanıtla +2
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artariel 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

amd athlon 64 işlemcileri sattığı zaman intel ne yapıyordu?

fiyat kırıyordu hemde ne fiyat kırma!

ama amd fiyatları daha da aşağı çekerek cevap veriyor intel buna yine fiyat indirimiyle cevap veriyordu fiyat indirimleri kıran kırana gitti

haliyle o dönem işlemci fiyatları çok ucuzlamıştı

ama intel baktı amd ile başedemiyor firmalarla gizli yasadışı anlaşmalara gitti

o dönem intelfanlar dedikleri: madem amd iyi neden firmalar amd kullanmıyor gibi laflarla durumu kurtarmaya çalışıyordu (ki millet her zamanki gibi o dönemde toplama bilgisayar satın alıyor)


birde bu buldozer muhabeti iyicene sıktı

evet buldozer iddia ettiği performansı veremedi ama bu buldozer işlemcinin kullanışsız olduğu anlamına gelmiyor ve siz intelfanlar buldozer yüzüne gözüne bulaştırdı kendi işlemcisini bile geçemiyor deyipte 2470 tl`cik fiyata satılan core i7 3960X extreme edition işlemci hakkında kendi işlemcisini bile geçemeyip bunun üstüne bazı yerlerde geri kalması durumuna rağmen bu işlemcisini yere göğe sığdıramamanıza; ne diyeyim bilemiyorum birşeyin fanlığı bu kadarmı bariz olur

600 tl`ye satılan buldozer işlemciye başarısız deyipte 2470 tl`ye satılan core i7 3960X extreme edition için mi başarılı diyorsunuz!?

bir gidin mantık devrelerinizi değiştirin!



ayrıca cobi meydanı boş bulmuşsunuz neler sallamışsın öyle ney i3 2100 phenom II x4 965`ten biraz daha iyi mi!?


bahsettiğiniz amd işlemci pahalı segmentte satılan işlemcidir ve 2470 tl`lik core i7 3960X extreme edition başabaş rekabet etmektedir

al kardeşim bizde kanıtı ile sizler gibi kafadan sallama değil:

donanimhaber.com/...


i3 2100 işlemciden yavaş dediğiniz işlemci:

civilization 5 oyununda:

amd x4 175 be = 178 fbs core i7 3960X extreme edition = 190 fbs

just cause 2 oyununda:

amd x4 175 be = 103 fbs core i7 3960X extreme edition = 109 fbs

batman oyununda:

amd x4 175 be = 204 fbs core i7 3960X extreme edition = 217 fbs


crysis 2 oyununda:

amd x4 175 be = 50 fbs core i7 3960X extreme edition = 52 fbs



battlefield 3 oyununda:

amd x4 175 be = 38 fbs core i7 3960X extreme edition = 46 fbs




şu konuda yazılanlara bak; 2 firmanın yeterli rekabeti ortamını oluşturmadığı bir ortama rağmen 2 firma az daha çok firma gerekir diye söyleneneceğine daha çok bir yönetici değişimi haberini bile iflas durumu olarak algılayıp bayram havasına bürünüyorlar

arkadaşın biride 3dfx gitti ne oldu demiş

evet ya 3dfx kapandı ne iyi oldu dimi

işimiz 2 firmaya kaldı, bu yüzden her 2 tarafta fazlası ile sattığı için ekran kartı gelişmeleri %5-10 oluyor her 2 firmanın kartları aynı performansları veriyor

en ucuz satılan kartlar resmen çöp

rekabetin bitmesi iyidir diyecek insan evladı birtek buradan çıkar herhalde!


adamlara diyoruzki kardeşim sen intel al tamam ama bu sanada yarıyor işlemcini daha ucuza alıyorsun

adam olsun ben pahalı alayım sorun değil diyor (ki aslında intel indirim yapınca bayramlık almış çocuklar gibi seviniyorlar)

intel`e para bayılmaya çok meraklı iseniz buyrun intel`in banka hesap numarasını vereyim, çok sevgili intelciğinize bağışta bulunun, intel`in kazandığı milyarlarca dolara daha da katkı bulunmak istiyorsunuz madem:

1074

0............9



TR2...................................9



adamlara intel`in israil firması olduğu internette kanıtları ile açıklanıyor adamlar buna cevap veremiyor bunun üstüne yaptıkları amd israil malı çamurunu atmak oluyor

futbol takımı tutarcasına körükörüne fanlık, çığrından çıkmışlar resmen!


amd athlon k7 serisinden beridir bugüne kadar soket değiştirmesi 5`i geçmez

buna rağmen intelfanlar amd`yi yerden yere vuruyor intel`in 2 işlemcide bir gömlek değiştir gibi soket değiştirdiği gerçeğini gözardı ederek!


intel aç gözlü bir firmadır sadece kendi ürünüleri satsın sadece kendisi para kazansın ister

intel`i via ve nvidia`ya bir sorun, intel`in kendilerine nasıl savaş açtığını anlatsınlar

bütün mesele intel işlemcilere chipset üretmeleri

intel bunu istemiyor çünkü kendisi chipset ve anakart üretiyor sadece bunlar satsın istiyor

oysaki bilen bilir amd k7 işlemciyi çıkardığında k7 için herhangibir anakart üreticisi yoktu, amd bu yüzden kendi chipset ve anakartını üretip sattı

ama anakart üreticileri amd k7 işlemcilere destek vermeye başlayınca anakart üretimini sonlandırdı

ve amd`nin taa 1999 senesinde ürettiği chipset o kadar iyiydi ki 2008 senesinde bir firma bu chipseti tekrar kullandı


bir firma 1 fbs fark ortaya koyan bir işlemciye 700 dolar fark istiyorsa müşteri kitlesini ....... yerine koyuyordur


intel amd işlemcilere bir tek test programlarında fark koyabiliyor bunun sebebi bu test programları intel işlemciler için tasarlanmış intel işlemcilerde bu test programlarına dizayn edip gerisini salla gitsin diyor olmaları

çünkü intel sadece satışa endeksli bir firma, intel çok iyi biliyorki intel müşteri kitlesi sadece test programlarına bakarak işlemci satın alıyor, intel bu yüzden işlemcilerini buna göre tasarlıyor

iyi işlemci yapmak umurunda değil tek umurunda olan satış satış satış

sağ olsun kendisini körü körüne savunan taraftarları yüzünden intel`in başka birşey düşünmesine gerek bırakmıyor




ben kesinlikle pahalı işlemcilere karşı değilim hatta destekliyorum fx57 işlemcilerin 1200 dolardan satılmasından son derece memnundum

ama bir işlemciyi 1000-2000 dolardan satıyorsan karşılığını vermek zorundasın

ki 1 dolarlık bir işlemcide olsa önceki işlemcisinden 1 fbs gibi fark varsa bu işlemci fiyaskodur nokta

bir işlemci fiyatı hangisi uygunsa performası uygunsa o satın alınır biter bu kadar basit 2 kere 2 kadar basit bir mesele

ama sürekli intelfanlar tarafından yalan dolanla ortalık velveleye verilerek durum karıştırılıyor

bir ekrankartı yada işlemci haberi altında: hım şu özellik iyiymiş şu olsa daha iyi olurdu bu bana göre iyi gibi yorumlar olacağına saçma sapan bir şekilde her işlemci ekran kartı haberinin altı savaş meydanına dönüyor


yeter artık yapmayın amd`yi savunmak zorunda kalmaktan bıktık yahu babamızı bu kadar savunamayız

yeter kardeşim bıktık amd`ye attığınız çamurlarınızdan iftiralarınızdan


hayır olay zenginin malı züğürdün çenesini yorarmış saçmalığına dönüyor iş:

adamın bırak Core i7 3960X Extreme Edition alacak parası olmamasını core i3 işlemci alacak parası yok bu yüzden internet kafeden yazıyor

2470 tl`cik intel Core i7 3960X Extreme Edition işlemci 1 fbs daha hızlıymış diye amd yaramaz amd şöyle amd böyle veryansın ediyor


yeter bıktık intelfanların saçmalıklarından

adamlar milyarlarca dolara para kazanıyor bizler intelfanların saçmalıkları yüzünden onların seviyelerine inmek zorunda kalıp birbirmize giriyoruz




@setek01

amd 386dx-40 kullanmadım ama kullandığım ilk amd işlemeci amd k6-2`di uyduruk ekran kartı olmasına rağmen o dönem en fazla kasan oyunları bile rahatlıkla oynuyordum hemde hakkındaki iddiaların aksine ısınma sorunu olmadan (ben ısınma sorununu hep intel`de gördüm )

1 saat`e 5 dakikamı yapmayın 5 dakikaya 10-20 dakika dersiniz anlarımda, o kadar fark olması imkansız yahu, anca çok önemli tasarım sorunu filan olması lazım

gördüğüm en acizce yorumlardan birisi bu. yok intel vahşiymiş, israilliymiş. arkadaş senin kendi milletinin ordusu %90 israil mallarıyla yaşarken, şirketler birbiriyle kıyasıya mücadele derken neyine çamur atmak ? yok 200 liralık işlemci 2400 liralık intelle kapışıyomuş. yavaş kapışsın biraz. i3 2100 ve dünya üzerinde bütün çıkmış sandy bridgeler amdyi her konuda ezer, ister kabul et, ister etme. 30-40 lira daha pahalı diye i3 2100a atmadığın çamur kalmamış ayıp be. athlon 64le övünmek, hala daha bak sizi nası ezdik deyip istanbulun fethiyle övünmekle eş değer. 600 tlye satılan bulldozerin, i5 2500kyi geçtim i3 2100le yarışır halde resmen. cpu piyasası oyunlara bakmıyor arkadaşım, her açıdan performansı en güzel biçimde sunmaya bakar. renderda, sıkıştırma, şifreleme, decode, oyun bir ton şey.

takmışlar kafayı intel pahalıya. arkadaşım bu kapitalizmde bu, tekelsen istediğin gibi sömür. bunun suçlusu intel değil. hatırlatırım pentium 4 döneminde fiyatlar in babam in, işlemci aileleri çık babam çık. hepsi rekabet sayesindeydi. eğer amd elindeki mühendisleri düzgün kullanabilseydi hala rekabet olurdu ve fiyatlar şu ankinden çok düşük seviyelerde olurdu.

hangi firma kendi ürünleri satsın istemez, ne kadar saçma bi cümle bu ?

firmalar istediği gibi stratejik anlaşma yapabilir. gayet doğal. vahşi olan tek firma intel değil, her firmanın ayakta durabilmesi için başkalarını çiğnemesi gerekiyor.

intel sadece testlerde amdye fark koyabiliyormuş, arkadaş sen hayallerde yaşıyorsun ya. kafayı taktığın tek şey i7 3960X extreme edition işlemcisi olmuş, nasıl bir fakirliktir bu nasıl bir kompleks yaptın sen anlamadım ki. o dediğin işlemci normal ev kullanıcısına hizmet etmiyor, bunu bilemedin sanırım. utanmasan xeonların fiyatlarına falan laf edeceksin, allahtan server olduğunu biliyosun.
1 Yanıt Yanıtla
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orenen 7 yıl
Olaya başka bir açıdan bakın birde.Şu an Amd çuvallamış durumda hem gpu hemde cpu olaraktan.Peki Amd nasıl bu duruma geldi?Yöneticiler yüzünden.Demek istediğimi anlamışsınızdır, suçlanıcak birisi varsa yöneticilerdir bence.O yüzden kan kaybetmiyor bence yaralarini sarıyor.Yada inş. öyledir diyelim herkesin bildiği gibi rekabet bizim işimize yarar :)
1 Yanıt Yanıtla
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Statistik 7 yıl orenen
orenen
Olaya başka bir açıdan bakın birde.Şu an Amd çuvallamış durumda hem gpu hemde cpu olaraktan.Peki Amd nasıl bu duruma geldi?Yöneticiler yüzünden.Demek istediğimi anlamışsınızdır, suçlanıcak birisi varsa yöneticilerdir bence.O yüzden kan kaybetmiyor bence yaralarini sarıyor.Yada inş. öyledir diyelim herkesin bildiği gibi rekabet bizim işimize yarar :)


evet bende oyle dusundum ve olabilir dedim ama tam tersi de olabilir aslinda, ATI AMDye gectiginden beri hep F/Pe onem veriyordu ama 7xxx serisiyle birlikte bunu bozdu ve ilk defa tek gpu'lu kartlarin fiyati ilk defa 400$ gecti, bu 2 yonetici de belki bunu kabul etmedi ve o yuzden de ayrildi, ama kesin bir sey soylemek de zor ..
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Fatz 7 yıl
Bazi arkadaslar AMD'nin GPU bolumunu satabilecegi ihtimaline deginmisler. Boyle birsey olmasina imkan vermiyorum ben. Pazara salt PC (desktop-laptop vs.) pazari olarak bakmamak gerek. Misal gelecek nesil oyun konsollarindan PlayStation 4'un AMD x64 CPU ve yine AMD Southern Island serisinden bir GPU kullanacagi bilgileri sizdi. Ayni sekilde Wii U ve bir sonraki XBOX oyun konsolu da AMD GPU kullanacaklar (sizan bilgiler bu yonde). Hatta son okudugum haberde yeni XBOX uzerinde cift GPU olabilecegi yaziyordu. Bu da AMD'nin uzun vadede konsol satislarindan iyi kar edebilecegini gosteriyor. Her konsolun 60-70 milyon satis potansiyeli oldugunu unutmamak gerek.

Herneyse demek istedigim sey tamam AMD mobil pazarda, notebook ve dektop islemci pazarinda bir Intel gibi her alanda basarili degil fakat piyasadan silinip kaybolacak bir firma da degil kesinlikle.
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alpa07 7 yıl
Gençlere yol açmak lazım
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