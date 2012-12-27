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AMD'den 8 çekirdekli yeni işlemci; FX-8300

6 yıl
11,2b
1
61
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD güncel ürün gamına 8 çekirdekli yeni bir işlemci daha katıyor. Pilederiver mimarisi üzerinde şekillenen ikinci nesil FX işlemci ailesinin yeni modeli, FX-8300 adını taşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 95 Watt'lık ısıl tasarım gücü ile 125 Watt'lık FX modellerine nazaran daha düşük güç tüketimiyle ön plana çıkan işlemci, standart olarak 3.3GHz'de çalışıyor ve Turbo Core ile 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.
Her birinde iki ade tam sayı ünitesi ve paylaşımlı kayar nokta birimi olan dört modüllü tasarıma sahip olan işlemciye 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor.  Soket AM3+ formunda olan işlemci, çarpan kilidinin açık olması itibariyle hız aşırtma noktasında da kullanıcılara çeşitli imkanlar tanımakta. Yakın zamanda yaygın satışa sunulması beklenen AMD FX-8300'ün son kullanıcı satış fiyatı ise 190$ olacak.  

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Soul741 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Amd Appleın A6X işlemcisine yine de yaklaşamayıp geriden geliyor malesef. Üstelik iphone kadar da stabil değil. Apple Amdnin bu dandik ürünü karşısında Iphoneun üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor...

Kafan çok güzelmiş kardeş. Güle güle kullan.
DH MisafiriAmd Appleın A6X işlemcisine yine de yaklaşamayıp geriden geliyor malesef. Üstelik iphone kadar da stabil değil. Apple Amdnin bu dand...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Chris Brown 6 yıl
Ağzı olan konuşuyor maşallah.
2 Yanıt Yanıtla +7
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1 Avatar
TNMUP 6 yıl
Bu işlemci yalan oldu galiba, üç aydır gelmedi halan. DH ekibi bu işlemci ne zaman ülkemizde pazarlanacak bir bilgi verin lütfen...
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isa_tr 6 yıl
fx 8350 den daha zayıf olmamismi bu cpu.
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tahir40 6 yıl isa_tr
shadow99tr

fx 8350 den daha zayıf olmamismi bu cpu.

Adından da anlaşılacağı gibi 8350nin altında yer alıyor. Açıkçası anladığım kadarıyla tek farkı 8350'ün standart çalışma hızını düşürüp daha az enerji harcamasını sağlamışlar. Turbo hızları aynı... Yok istemezzzük deyip hızları 8350 hızına getirilebilir. AMD'nin üretim teknolojini yenilemesi lazım. Frekans düşürerek az yaktırmak yerine en azından 28nm üretim yapıp daha az enerji harcayan işlemciler üretebilir.
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Soul741 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri
Amd Appleın A6X işlemcisine yine de yaklaşamayıp geriden geliyor malesef. Üstelik iphone kadar da stabil değil. Apple Amdnin bu dandik ürünü karşısında Iphoneun üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor...

Kafan çok güzelmiş kardeş. Güle güle kullan.
1 Yanıt Yanıtla +9
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asterix4848 6 yıl Soul741
Soul741

DH Misafiri

Amd Appleın A6X işlemcisine yine de yaklaşamayıp geriden geliyor malesef. Üstelik iphone kadar da stabil değil. Apple Amdnin bu dandik ürünü karşısında Iphoneun üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor...



Kafan çok güzelmiş kardeş. Güle güle kullan.

ne alaka apple amd nerden buluyonuz böyle fikirleri :)
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DH Misafiri 6 yıl
Amd Apple'ın A6X işlemcisine yine de yaklaşamayıp geriden geliyor malesef. Üstelik iphone kadar da stabil değil. Apple Amd'nin bu dandik ürünü karşısında Iphone'un üstünlüğünü bir kez daha gözler önüne seriyor...
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MxFxOx 6 yıl
watt'ı düşür düşür yetmez
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JoeyBane 6 yıl
32nm hala devam..
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metin abi 52 6 yıl
AMD nin yapması gereken tek hareket.
normal hızı 4,5 ghz overclock ile rahatça 5,0 olan bi işlemciyi 8350 den 40-50 tl fazla fiatla piasaya sürmesi.,
işte o zaman işi bitirir.
siz buna FX 8370 mi deyin,ne derseniz deyin artık.
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JiggySaw 6 yıl
"...Her birinde iki adet tam sayı ünitesi ve paylaşımlı kayar nokta birimi..."
Tam sayı ünitesini anladık hadi de kayar nokta birimi nedir hocam ya, floating point deyin gitsin, kasmayın Türkçeye çeviricez diye :D
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9600_G_T 6 yıl
i7 77 wat gıder bunu alırım daha ıyı :D
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_Dominic_Toretto_ 6 yıl 9600_G_T
9600_G_T

i7 77 wat gıder bunu alırım daha ıyı :D

77W demek 77W güç tüketiyor anlamına gelmiyor. Daha fazla da tüketebilir daha az da.
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tahir40 6 yıl 9600_G_T
9600_G_T

i7 77 wat gıder bunu alırım daha ıyı :D

Piyasadaki en uygun fiyatlı i7 bunun 2 misli fiyata satılıyor. AMD en hızlı işlemciyi üretmiyor uzun zamandır ama her daim fiyat/performans işlemcileri, ekran kartları ve APU'ları üretiyorlar. Takdir ettiğim bir firmadır. Zaten AMD olmasa İntel İsraildeki fabrikalarına yenilerini ekler, Başka seçenek olmadığından fahiş fiyata Pentium işlemci almak zorunda kaldığımız yıllara döneriz. Bir diğer arkadaş da i3 falan demiş, forumda yeni i3 & AMD 5600K video incelemesi mevcut, aynı fiyat segmentinde AMD'nin çarpan kilidi açık yüksek overclock potansiyelli, dx11 destekli, intel hd4000 grafik biriminin ortalama 2 misli güçte grafik gücüne sahip FM2 işlemcisi var. fx serisi işlemciler daha ucuza i5 serisi ile yarışmak için üretilmiştir.
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ConCarnage 6 yıl
i3 le yarışır artık
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Eoudoxias 6 yıl
vay arkadaş bir sistem toplayalım dedik. yeni seri ekran kartları martta gelecek dediler erteledik. şimdi bu çıktı. napacağım ben ya

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ThbrK 6 yıl ConCarnage
ConCarnage
i3 le yarışır artık

Her konuda İ3'ün, tüm Amd işlemciler gerisinde evet
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BarışN 6 yıl
Bence AMD FX serisi işlemcilerin performansları fiyatlarına göre yeterli. (Özellikle FX 8xxx serilerinin) Ama güç tüketimi konusunda çok kötüler bu yüzden fiyat avantajlarını bence kaybediyorlar çünkü intel sistemlere göre amd sistemler daha fazla güç çektiğinden güç kaynağını bi tık daha iyi seçmeniz gerekiyor.

Misal şurda FX6100 lü sistemin i3 3225 ve i5 2500k lı sistemlere göre çektiği güçlerin karşılaştırılması var :
(Yazan değerler tüm sistemin çektiği güç ve resim Donanımhaber i3 3225 incelemesinden alınmıştır.)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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