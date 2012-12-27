AMD'den 8 çekirdekli yeni işlemci; FX-8300

AMD güncel ürün gamına 8 çekirdekli yeni bir işlemci daha katıyor. Pilederiver mimarisi üzerinde şekillenen ikinci nesil FX işlemci ailesinin yeni modeli, FX-8300 adını taşıyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan işlemci, 95 Watt'lık ısıl tasarım gücü ile 125 Watt'lık FX modellerine nazaran daha düşük güç tüketimiyle ön plana çıkan işlemci, standart olarak 3.3GHz'de çalışıyor ve Turbo Core ile 3.6GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor.

Her birinde iki ade tam sayı ünitesi ve paylaşımlı kayar nokta birimi olan dört modüllü tasarıma sahip olan işlemciye 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor. Soket AM3+ formunda olan işlemci, çarpan kilidinin açık olması itibariyle hız aşırtma noktasında da kullanıcılara çeşitli imkanlar tanımakta. Yakın zamanda yaygın satışa sunulması beklenen AMD FX-8300'ün son kullanıcı satış fiyatı ise 190$ olacak.