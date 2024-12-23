MediaTek Dimensity 8400 tanıtıldı: Orta seviyeye amiral gemisi performansı

MediaTek Dimensity 8400 neler sunuyor?
Dimensity 8400’ün en dikkat çekici özelliği, işlemci tasarımından küçük çekirdeklerin tamamen çıkarılmış olması. Çip, yalnızca sekiz adet Cortex-A725 çekirdeğiyle donatılmış ve her biri 3.25 GHz’e kadar saat hızlarına ulaşabiliyor. Bu yaklaşım, MediaTek’in amiral gemisi işlemci trendlerini orta seviyeye taşıma çabasını yansıtıyor.
Bu yeni tasarım, bir önceki model olan Dimensity 8300’e kıyasla çok çekirdekli performansta yüzde 32 artış sağlıyor. Üstelik MediaTek, güç tüketiminde de büyük bir iyileştirme yapıldığını belirtiyor. Zirve güç tüketiminde yüzde 44’lük bir azalma vaat ediliyor ki bu, günlük kullanımda pil ömrüne olumlu yansıyabilir.
Dimensity 8400, yapay zeka tarafında da iddialı. NPU 880 birimi, popüler AI modellerini destekliyor ve medya üretimi, akıllı yanıtlar ve “AI kayıt” gibi işlevleri mümkün kılıyor. Ayrıca, MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400’de de yer alan Dimensity Agentic Engine framework’ü bu çipe entegre edilmiş durumda. Bu sayede geliştiriciler, daha yenilikçi ve akıllı uygulamalar tasarlayabilecek.
5G destekli çip, 5.17 Gbps’lik tepe indirme hızlarına ulaşabilen bir 5G-Advanced modem ile geliyor. Ayrıca, WQHD+ çözünürlükte 144Hz ekran desteği ve 4K HDR video kayıt sırasında güç tüketiminde yüzde 12 düşüş gibi özellikler de dikkat çekiyor. MediaTek, Dimensity 8400’ün yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek cihazlarda yer alacağını belirtti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
NE korkutuculugu YHA hadi ordan o ZMN internetde kullanmayn ???
Bana çok korkutucu geliyor bunlar.