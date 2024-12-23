MediaTek Dimensity 8400 tanıtıldı: Orta seviyeye amiral gemisi performansı

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Tam Boyutta Gör Tayvanlı teknoloji devi MediaTek, orta seviye telefon segmentinde dengeleri değiştirebilecek yeni işlemcisi Dimensity 8400’ü duyurdu. Bu çip, MediaTek’in bugüne kadar tanıttığı en iddialı orta sınıf işlemcilerden biri olarak öne çıkıyor. Dimensity 8400 ile birlikte firma, orta seviyeye üst seviye nitelikleri kazandırırken yapay zekanın gerekliliklerini de karşılıyor.

MediaTek Dimensity 8400 neler sunuyor?

Dimensity 8400’ün en dikkat çekici özelliği, işlemci tasarımından küçük çekirdeklerin tamamen çıkarılmış olması. Çip, yalnızca sekiz adet Cortex-A725 çekirdeğiyle donatılmış ve her biri 3.25 GHz’e kadar saat hızlarına ulaşabiliyor. Bu yaklaşım, MediaTek’in amiral gemisi işlemci trendlerini orta seviyeye taşıma çabasını yansıtıyor.

Bu yeni tasarım, bir önceki model olan Dimensity 8300’e kıyasla çok çekirdekli performansta yüzde 32 artış sağlıyor. Üstelik MediaTek, güç tüketiminde de büyük bir iyileştirme yapıldığını belirtiyor. Zirve güç tüketiminde yüzde 44’lük bir azalma vaat ediliyor ki bu, günlük kullanımda pil ömrüne olumlu yansıyabilir.

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında Dimensity 8400, Arm Mali-G720 MC7 GPU’suyla paketleniyor. Bu yeni GPU, önceki Mali-G615 MC6’ya göre yüzde 24 daha yüksek performans ve yüzde 42 daha iyi enerji verimliliği sunuyor. Ayrıca, MediaTek’in hızlandırma teknolojisi olan Frame Rate Converter desteği sayesinde oyun ve medya deneyiminde akıcılık artışı hedefleniyor.

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Dimensity 8400, yapay zeka tarafında da iddialı. NPU 880 birimi, popüler AI modellerini destekliyor ve medya üretimi, akıllı yanıtlar ve “AI kayıt” gibi işlevleri mümkün kılıyor. Ayrıca, MediaTek’in amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400’de de yer alan Dimensity Agentic Engine framework’ü bu çipe entegre edilmiş durumda. Bu sayede geliştiriciler, daha yenilikçi ve akıllı uygulamalar tasarlayabilecek.

5G destekli çip, 5.17 Gbps’lik tepe indirme hızlarına ulaşabilen bir 5G-Advanced modem ile geliyor. Ayrıca, WQHD+ çözünürlükte 144Hz ekran desteği ve 4K HDR video kayıt sırasında güç tüketiminde yüzde 12 düşüş gibi özellikler de dikkat çekiyor. MediaTek, Dimensity 8400’ün yıl sonuna kadar piyasaya sürülecek cihazlarda yer alacağını belirtti.

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MediaTek Dimensity 8400: Orta seviyeye amiral gemisi performansı