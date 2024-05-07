Yapay zeka destekli MediaTek Dimensity 9300+ tanıtıldı

MediaTek Dimensity 9300+ özellikleri
Dimensity 9300+, mevcut Dimensity 9300'e kıyasla teknik anlamda çok fazla yükseltme getirmiyor. En büyük geliştirmeler ise cihaz içi yapay zeka işlemeye ve büyük dil modelleri için daha geniş desteğe odaklanıyor. Çip, Google'ın Gemini Nano ve Meta'nın Llama 2 ve 3'ü de dahil olmak üzere 01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen LLM, Baichuan AI ve ERNIE-3.5-SE dil modellerini destekliyor.
MediaTek APU 790 üretken yapay zeka motoru, cihaz içi LoRA Fusion ve NeuroPilot LoRA Fusion 2.0 desteği ile firma üretken yapay zeka uygulamaları ekosisteminde kendisini platform olarak güçlü bir yere konumlandırıyor. NeuroPilot Speculative Decode Acceleration teknolojisi sayesinde yapay zeka işleme özelliğini kazanan Dimensity 9300+, 33B parametreli LLM’leri verimli bir şekilde çalıştırabiliyor. Firmaya göre NeuroPilot Speculative Decode Acceleration sayesinde Dimensity 9300+, 7B parametreli LLM'leri saniyede 22 token ile çalıştırabiliyor. MediaTek bunun rakiplerin 2 katından fazla olduğunu söylüyor.
Yonga seti ayrıca gelişmiş kamera özellikleri için MediaTek'in 18 bit RAW işleme sunan Imagiq 990 ISP'sini ve gelişmiş görsel içerik işleme için MiraVision 990'ı barındırıyor. Bağlantı açısından Dimensity 9300+, Sub-6GHz ağları ve 7Gbps'ye kadar downlink hızlarını destekleyen 5G R16 modeme sahip.
Vivo X100S, Dimensity 9300+ kullanan ilk cihaz olacak. Ayrıca, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan iQOO Neo9S Pro da yeni yonga setiyle donatılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.