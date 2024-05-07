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    Yapay zeka destekli MediaTek Dimensity 9300+ tanıtıldı

    MediaTek'in Dimensity portföyündeki en yeni amiral gemisi mobil işlemcisi olan Dimensity 9300+ resmen tanıtıldı. MediaTek Dimensity 9300+ performans ve yapay zeka iyileştirmeleri getiriyor.
    Yapay zeka destekli MediaTek Dimensity 9300+ tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    MediaTek, kısa bir süre önce Dimensity portföyündeki en yeni amiral gemisi mobil işlemcisi Dimensity 9300+’ü resmen tanıttı. Dimensity 9300+, daha yüksek saat hızları sunuyor ve büyük dil modelleri (LLM) için daha fazla destek getiriyor. Ayrıca Dimensity 9300'e göre bazı performans iyileştirmeleri sunarak cihaz üzeri üretken yapay zeka işlemeyi de hızlandırıyor.

    MediaTek Dimensity 9300+ özellikleri

    Dimensity 9300+, mevcut Dimensity 9300'e kıyasla teknik anlamda çok fazla yükseltme getirmiyor. En büyük geliştirmeler ise cihaz içi yapay zeka işlemeye ve büyük dil modelleri için daha geniş desteğe odaklanıyor. Çip, Google'ın Gemini Nano ve Meta'nın Llama 2 ve 3'ü de dahil olmak üzere 01.AI Yi-Nano, Alibaba Cloud Qwen LLM, Baichuan AI ve ERNIE-3.5-SE dil modellerini destekliyor.

    MediaTek APU 790 üretken yapay zeka motoru, cihaz içi LoRA Fusion ve NeuroPilot LoRA Fusion 2.0 desteği ile firma üretken yapay zeka uygulamaları ekosisteminde kendisini platform olarak güçlü bir yere konumlandırıyor. NeuroPilot Speculative Decode Acceleration teknolojisi sayesinde yapay zeka işleme özelliğini kazanan Dimensity 9300+, 33B parametreli LLM’leri verimli bir şekilde çalıştırabiliyor. Firmaya göre NeuroPilot Speculative Decode Acceleration sayesinde Dimensity 9300+, 7B parametreli LLM'leri saniyede 22 token ile çalıştırabiliyor. MediaTek bunun rakiplerin 2 katından fazla olduğunu söylüyor.

    Yapay zeka destekli MediaTek Dimensity 9300+ tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Bunun yanında üçüncü nesil TSMC 4nm sürecine sahip bir All-Big-Core tasarımından yararlanan Dimensity 9300+, 3,4 GHz'e kadar çalışan bir Arm Cortex-X4 çekirdeğine, ayrıca üç Cortex-X4 çekirdeğine ve dört Cortex-A720 çekirdeğine sahip. Dimensity 9300+, 2. nesil donanım ışın izleme motorunu Arm Immortalis-G720 GPU ile 60 FPS'de ışın izleme deneyimleri ve yüzde 20'ye kadar daha fazla güç verimliliğiyle popüler çevrimiçi oyunlarda HDR 90FPS deneyimi vadediyor. Çip ayrıca oyun deneyimini bir üst seviyeye taşımak için MediaTek'in en yeni HyperEngine teknolojilerinden yararlanıyor.

    Yonga seti ayrıca gelişmiş kamera özellikleri için MediaTek'in 18 bit RAW işleme sunan Imagiq 990 ISP'sini ve gelişmiş görsel içerik işleme için MiraVision 990'ı barındırıyor. Bağlantı açısından Dimensity 9300+, Sub-6GHz ağları ve 7Gbps'ye kadar downlink hızlarını destekleyen 5G R16 modeme sahip.

    Vivo X100S, Dimensity 9300+ kullanan ilk cihaz olacak. Ayrıca, bu ay piyasaya sürülmesi planlanan iQOO Neo9S Pro da yeni yonga setiyle donatılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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