Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den Dirk Meyer'e 12 milyon dolarlık "Altın Paraşüt"

8 yıl
3,9b
1
16
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, şirketten istifa etmek zorunda kalan tepe yöneticisi Dirk Meyer'in alacağı tazminatı da netleştirdi. Gelen bilgilere göre Dirk Meyer, iş sözleşmesinde yer alan Altın Paraşüt maddesinin bir sonucu olarak 12 milyon dolar tazminat alacak. Daha önceki tahminler, Dirk Meyer için hazırlanan ve içerisinde nakit parayla birlikte bir miktar hisse senedinin de yer aldığı 8.55-18 milyon dolar aralığında bir ödemeyi öngörüyordu. Hector Ruiz'den sonra AMD'nin başına geçen ve şirketin finansal açıdan en çalkantılı dönemlerinden başarıyla çıkmayı başaran Dirk Meyer'in tazminatı, yarıiletken endüstrisindeki en yüksek rakam olmasa bile üst sıralarda kendine yer bulacak gibi görünüyor.

Advocsalacy Group tarafından daha önce yayınlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Intel tepe yöneticisi Paul Otellini'nin satıştan gelen tüm bonuslarla birlikte 2008 yılında 12.7 milyon dolar, mobil telefonlar için işlemci geliştiren en büyük firmalardan Qualcomm'un tepe yöneticisi Paul Jacobs'un ise aynı yıl içerisinde 15.4 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Bu arada AMD'nin kısa süre içerisinde yeni tepe yöneticisini ataması beklenirken, isimler konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak AMD'nin yeni kaptanıyla birlikte mobil teknolojilere daha fazla yatırım yapması, tablet bilgisayar ve akıllı telefon segmentlerinde aktif bir oyuncu olması bekleniyor.

Editörün Notu: Altın Paraşüt, Amerika'da, büyük ölçekli firmalardaki üst düzey yöneticilerin iş sözleşmelerinde yer alan özel bir tazminat maddesidir. Bu madde kapsamında yönetici, kovulması ya da şirketin el değiştirmesi halinde yüklü bir tazminat hakkı elde ediyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
KalemKolik 8 yıl
Vay adi adam,jasus imiş olacak iş değil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 8 yıl
amd'nin harcadigi en hayirli 12 milyon dolar olabilir.adam tablet mobil piyasasina girmeyi dusunmuyoruz diyordu yav..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Towarscke 8 yıl
Zorlasalar sirketi kapatip cikti diyecez.. 12 milyon dolar.. adam kefenini bile altin yununden yaptirir artik..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maliahmet1 8 yıl
yapacak bişey yok adam emekli oldu sonuçta haberi okursanız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 8 yıl
Adam gitti yani. AMD' ye bir şey olmasında.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
AMDnin tamda patlama yapacağı bir dönem bir ceonun ayrılması ne kadar manidar.. tamam bazı alanlarda geri kalmış olabilir ama altyapı vardıda üretmedi mi adamlar??? şimdi o zemin hazır işte!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
neden bu adamı kovdular merak ediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 8 yıl

DEATH71

neden bu adamı kovdular merak ediyorum


forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
devrimdoga 8 yıl
@pckopatx aynen :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Vayy demek kovmuşlar ha?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckopatx 8 yıl
Adam kovuldu. Olan yine AMD ye oldu. Kovmasa ayrı dert , kovsa ayrı dert.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sadtneverdie 8 yıl
O zaman adam kovulmuş :/
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3927 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, ceo ve
2 etiket daha amd tazminat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl [eksperyans] BlackBerry Torch 9800 video inceleme 8 yıl [Güncel] Nintendo'nun 3 boyutlu konsolu 3DS'i denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim