AMD'den Dirk Meyer'e 12 milyon dolarlık "Altın Paraşüt"

Dördüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD, şirketten istifa etmek zorunda kalan tepe yöneticisi Dirk Meyer'in alacağı tazminatı da netleştirdi. Gelen bilgilere göre Dirk Meyer, iş sözleşmesinde yer alan Altın Paraşüt maddesinin bir sonucu olarak 12 milyon dolar tazminat alacak. Daha önceki tahminler, Dirk Meyer için hazırlanan ve içerisinde nakit parayla birlikte bir miktar hisse senedinin de yer aldığı 8.55-18 milyon dolar aralığında bir ödemeyi öngörüyordu. Hector Ruiz'den sonra AMD'nin başına geçen ve şirketin finansal açıdan en çalkantılı dönemlerinden başarıyla çıkmayı başaran Dirk Meyer'in tazminatı, yarıiletken endüstrisindeki en yüksek rakam olmasa bile üst sıralarda kendine yer bulacak gibi görünüyor.

Advocsalacy Group tarafından daha önce yayınlanan bir araştırmanın sonucuna göre, Intel tepe yöneticisi Paul Otellini'nin satıştan gelen tüm bonuslarla birlikte 2008 yılında 12.7 milyon dolar, mobil telefonlar için işlemci geliştiren en büyük firmalardan Qualcomm'un tepe yöneticisi Paul Jacobs'un ise aynı yıl içerisinde 15.4 milyon dolar kazandığı belirtiliyor. Bu arada AMD'nin kısa süre içerisinde yeni tepe yöneticisini ataması beklenirken, isimler konusunda henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak AMD'nin yeni kaptanıyla birlikte mobil teknolojilere daha fazla yatırım yapması, tablet bilgisayar ve akıllı telefon segmentlerinde aktif bir oyuncu olması bekleniyor.

Editörün Notu: Altın Paraşüt, Amerika'da, büyük ölçekli firmalardaki üst düzey yöneticilerin iş sözleşmelerinde yer alan özel bir tazminat maddesidir. Bu madde kapsamında yönetici, kovulması ya da şirketin el değiştirmesi halinde yüklü bir tazminat hakkı elde ediyor.