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AMD'den GeForce GTX 550 Ti'ye rakip geliyor; Radeon HD 6790

8 yıl
14,9b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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GeForce GTX 590 modeliyle gündemde olan Nvidia, GeForce GTX 550 Ti modelini 15 Mart'ta lanse etmeye hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alan GeForce GTX 550 Ti, 192x paralel işlem birimine, 32x doku ünitesine, 24x ROP ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.

GeForce GTX 450 ve GeForce GTX 460 768MB arasında bir fiyatlandırma ile lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'ye karşı AMD'nin de yeni bir model hazırladığı belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD, GeForce GTX 550 Ti ile benzer fiyat aralığında Radeon HD 6790 modelini duyurabilir.

GeForce GTS 450 ile kıyaslandığında %70 daha fazla bantgenişliğine sahip olan GeForce GTX 550 Ti ile kıyaslandığında Radeon HD 6790'nın nasıl performans sergileyeceği henüz bilinmese de Radeon HD 5770 ile Radeon HD 6850 arasında bir performans sergilemesi ve Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonuna sahip olması bekleniyor.

AMD'nin Radeon HD 6850 modeli 170$ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulurken, Radeon HD 6790'ının ise 130$-140$ bandında yer alması muhtemel görünüyor.


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erdekuru 8 yıl
amd yapar nvidia satar. bu değişmez. 06.03.2011 tarihli "son çeyrek sonuçları nvidia pazar payını arttırdı amd düşüş yaşadı" olduğu gibi
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M@U 8 yıl
Barts gpu'sunun kullanılacağını varsayarsak adı HD6830 olacak gibi geldi bana. Böylelikle Nvidia ile tam anlamıyla pişti olur. Saçma şekilde GTX eki kullanılan kartın rakibi, yine aynı saçmalıkta HD6800 serisine dahil bir kart olacak. Ayrıca isim teorim de bir önceki nesile dayalıdır. Yani HD5800'ler Cypress, HD5700'ler Juniper gibi HD6900'ler Cayman, HD6800'ler Barts. Unutmadan HD6700'ler Juniper.



erdekuru

herzaman olduğu gibi amd radeon hd modeli aynı segmentte bulunan nvidia karttan daha performanslı ve biraz daha ucuz olacak. fakat nvidia kart tüm bunlara rağmen daha fazla satacak. yıllardır olduğu gibi. niye çünkü adı nvidia. imaj var ortada. adını duyan oyun kendi kendine açılıp min 99 fps de kendi kendine oynayıp biter.


Sanırım HD5830-GTX460 karşılaştırmasından haberiniz yok. Yahut HD5700-GTS450, HD6970-GTX570. Hatta HD6950-GTX560 TI...

Firmalar genel duruma göre fiyat ayarlaması yaparlar. Misal bir firma pazarda üstünse ürünlerini pek de ucuza satmaz. Yukarıda saydığım karşılaştırmalar Nvidia'nın geriye düşmesi sonucu AMD'den daha iyi yahut benzer seviyede fiyatlandırma yaptığı kartları gösteriyor.
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erdekuru 8 yıl
herzaman olduğu gibi amd radeon hd modeli aynı segmentte bulunan nvidia karttan daha performanslı ve biraz daha ucuz olacak. fakat nvidia kart tüm bunlara rağmen daha fazla satacak. yıllardır olduğu gibi. niye çünkü adı nvidia. imaj var ortada. adını duyan oyun kendi kendine açılıp min 99 fps de kendi kendine oynayıp biter.
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napolyon94 8 yıl
hala 9600 gt alanlar var karttan anlamayan önce bellek miktarına daha sonra bit e bakıyor,adam bakıyor 150 tl 1 gb 256 bit vaov hemen siparş,bit olayı biraz da göz aldatmacası ama 6790 iyi br fiyat ve 256 bit olursa perf. Isterse 5770 aynı olsun baya satar bu arada fiyat indirimleri gelmeli;
5770 220 tl
5750 180 tl
5670 140 tl
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DH Misafiri 8 yıl
İyi konumlandırma,256 bit olursa büyük rağbet göreceği kanısındayım.
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Rastamans 8 yıl
bu 6790 da hdmi 1.4 a çıkış varsa bendeki 5770 kartı emekli edebilirim
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resler 8 yıl
AMD haberinde 11 kez nVidia model numarası yazılmış. AMD model numarası 6 kez geçmiş. Başlığı saymazsak 10 nVidia 5 AMD
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TURK SITH 8 yıl
Katın hedeflediği performans bölgesi için çıkartılıyor olması yerinde olur, ama 550 ti 'ye karşılık çıkmasına gerek yok, çünkü 550 ti performans olarak 5770'in gerisinde, fiyat olarak üzerinde, daha önce çıkmış fx57 haberine göre...
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vidoko 8 yıl
amd strateji olarak belirgin bir fiyat farkıyla sunması lazım bence.. hd4850 çıkıtğında nvidianın baya pahalı ürünlerine kafatutuyordu. böyle bir ürün çıkıp uygun fiyat verilmedikçe amd de çakallık yapıyor derim .amd. inşllah yeni ürünlerinde belirgin performans farkıyla fiyatlarını uygun yapar .. yoksa bundan sonraki ürünler için nvidia cazip gelmye başladı ..
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uniqron 8 yıl
tam bana göre bi kart olur bütçe sıkıntım yüzünden :D
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forvet09 8 yıl
görebildiğim 150-160 tl ortalamasında e.kartına ihtiyaç var. 5750 gibi kart performansında. bu karta zaten 5770 gibi performans verecek ise ihtiyaç yok.
bir üst performans modeli zaten 6850.
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ContEmpor4ry 8 yıl
Bilerek bu kartı en son çıkarıyorlar sinir olmamak elde degil bu kart 6850'den önce piyasada olması gerekiyordu.
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