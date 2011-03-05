AMD'den GeForce GTX 550 Ti'ye rakip geliyor; Radeon HD 6790

GeForce GTX 590 modeliyle gündemde olan Nvidia, GeForce GTX 550 Ti modelini 15 Mart'ta lanse etmeye hazırlanıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GF116-400 GPU'sundan güç alan GeForce GTX 550 Ti, 192x paralel işlem birimine, 32x doku ünitesine, 24x ROP ve 192-bit bellek veri yolu desteğine sahip olacak.

GeForce GTX 450 ve GeForce GTX 460 768MB arasında bir fiyatlandırma ile lanse edilmesi beklenen GeForce GTX 550 Ti'ye karşı AMD'nin de yeni bir model hazırladığı belirtiliyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD, GeForce GTX 550 Ti ile benzer fiyat aralığında Radeon HD 6790 modelini duyurabilir.

GeForce GTS 450 ile kıyaslandığında %70 daha fazla bantgenişliğine sahip olan GeForce GTX 550 Ti ile kıyaslandığında Radeon HD 6790'nın nasıl performans sergileyeceği henüz bilinmese de Radeon HD 5770 ile Radeon HD 6850 arasında bir performans sergilemesi ve Barts Pro GPU'sunun kırpılmış versiyonuna sahip olması bekleniyor.

AMD'nin Radeon HD 6850 modeli 170$ seviyesinden başlayan fiyatlarla sunulurken, Radeon HD 6790'ının ise 130$-140$ bandında yer alması muhtemel görünüyor.