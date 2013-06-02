AMD'nin 5GHz hızında çalışacak FX Centurion işlemcisi detaylanıyor

AMD’nin yüksek performans segmenti için 5GHz hızında çalışan FX Centurion kod adlı yeni bir işlemci hazırladığına dair haberler daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan en son bilgilere göre AMD, yüksek çalışma frekansına sahip birden fazla işlemci modelini lanse etmeyi planlıyor. Intel’in Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci modellerine karşı AMD’nin en güçlü silahı FX-9000 işlemcisi olacak gibi görünüyor. Mikroişlemci tasarımı olarak AMD’nin şu anki FX işlemci modellerinden farklı olmayan FX-9000, standart olarak 4.8GHz, Turbo Core devreyw girdiğinde ise otomatik olarak 5GHz’e çıkan çekirdek çalışma frekansı ile masaüstü işlemci dünyası için standart olarak bu hızlarda görev yapan ilk işlemci olarak önemli bir başarıya imza atmış olacak.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Piledriver çekirdek tasarımını kullanan işlemci, 8MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz’e kadar destek sunacak yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise başka bir ilke imza atıyor zira resmi olarak doğrulanmasa da henüz, 220 Watt gibi bir değerden bahsediliyor. Karışlaştırma yapmak açısından bu değer, Intel’in Sandy Bridge E serisi işlemci modellerine kıyasla 90 Watt, Haswell tabanlı performans modellerine kıyasla ise 130+ Watt daha yüksek. Az önce de belirttiğimiz gibi, mikroişlemci tasarımı ve üretim teknolojisi olarak şu anki FX işlemci modellerinden farklı olmayan işlemci, arttırılan saat hızlarına bağlı olarak agresif bir biçimde daha fazla güç çekiyor.

AMD’nin ikinci yeni yüksek performanslı işlemci modeli ise FX-8770 olacak gibi görünüyor. Şu anki en hızlı FX işlemci modeli olan 8350’nin yerini alması beklenen yeni modelin saat hızları bilinmese de 5GHz’e yakın bir değerde görev yapması bekleniyor zira TDP değeri FX-9000 gibi 220 Watt olabilir. Isıl tasarım gücündeki artış doğası gereği işlemcilerin yoğun yük altında daha fazla ısınmasına neden olacağı için, detaylarını verdiğimiz bu iki işlemciye kutu içeriğinde sıvı soğutma kiti de eşlik ediyor. AMD’nin daha önce bazı FX modellerinde yaptığı sıvı soğutma kiti ile sunum, yüksek fiyatla sunulması beklenen bu işlemciler için sürpriz olarak karşılanmayacaktır. Her ikisi de 8 çekirdekli olan bu işlemciler, Streamroller kodlu yeni mimari özelliklere sahip AMD işlemciler gelene kadar, şirketin en güçlü modelleri olacaklar. Yeni işlemcilerin, oyun fuarı E3’te tanıtılması beklenirken, AMD şu an için sessiz kalmayı tercih ediyor.



