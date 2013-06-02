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AMD'nin 5GHz hızında çalışacak FX Centurion işlemcisi detaylanıyor

5 yıl
1,6b
1
39
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 5GHz hızında çalışacak FX Centurion işlemcisi detaylanıyor

AMD’nin yüksek performans segmenti için 5GHz hızında çalışan FX Centurion kod adlı yeni bir işlemci hazırladığına dair haberler daha önce sizlerle paylaşmıştık. Ortaya çıkan en son bilgilere göre AMD, yüksek çalışma frekansına sahip birden fazla işlemci modelini lanse etmeyi planlıyor. Intel’in Haswell kod adlı dördüncü nesil Core işlemci modellerine karşı AMD’nin en güçlü silahı FX-9000 işlemcisi olacak gibi görünüyor. Mikroişlemci tasarımı olarak AMD’nin şu anki FX işlemci modellerinden farklı olmayan FX-9000, standart olarak 4.8GHz, Turbo Core devreyw girdiğinde ise otomatik olarak 5GHz’e çıkan çekirdek çalışma frekansı ile masaüstü işlemci dünyası için standart olarak bu hızlarda görev yapan ilk işlemci olarak önemli bir başarıya imza atmış olacak. 
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Piledriver çekirdek tasarımını kullanan işlemci, 8MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesine sahip. Çift kanal entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz’e kadar destek sunacak yeni işlemcinin ısıl tasarım gücü ise başka bir ilke imza atıyor zira resmi olarak doğrulanmasa da henüz, 220 Watt gibi bir değerden bahsediliyor. Karışlaştırma yapmak açısından bu değer, Intel’in Sandy Bridge E serisi işlemci modellerine kıyasla 90  Watt, Haswell tabanlı performans modellerine kıyasla ise 130+ Watt daha yüksek. Az önce de belirttiğimiz gibi, mikroişlemci tasarımı ve üretim teknolojisi olarak şu anki FX işlemci modellerinden farklı olmayan işlemci, arttırılan saat hızlarına bağlı olarak agresif bir biçimde daha fazla güç çekiyor. 
AMD’nin ikinci yeni yüksek performanslı işlemci modeli ise FX-8770 olacak gibi görünüyor. Şu anki en hızlı FX işlemci modeli olan 8350’nin yerini alması beklenen yeni modelin saat hızları bilinmese de 5GHz’e yakın bir değerde görev yapması bekleniyor zira TDP değeri FX-9000 gibi 220 Watt olabilir. Isıl tasarım gücündeki artış doğası gereği işlemcilerin yoğun yük altında daha fazla ısınmasına neden olacağı için, detaylarını verdiğimiz bu iki işlemciye kutu içeriğinde sıvı soğutma kiti de eşlik ediyor. AMD’nin daha önce bazı FX modellerinde yaptığı sıvı soğutma kiti ile sunum, yüksek fiyatla sunulması beklenen bu işlemciler için sürpriz olarak karşılanmayacaktır. Her ikisi de 8 çekirdekli olan bu işlemciler, Streamroller kodlu yeni mimari özelliklere sahip AMD işlemciler gelene kadar, şirketin en güçlü modelleri olacaklar. Yeni işlemcilerin, oyun fuarı E3’te tanıtılması beklenirken, AMD şu an için sessiz kalmayı tercih ediyor. 


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HumbiGumbi 5 yıl en beğenilen
Dâurkhôneg
İsindigi zaman dusunemiyorum bunu

ısınmıyor bu yanarak çalışıyor içten yanmalı mimari kullanılmış amd kendini aşıyor iyice :))
Dâurkhônegİsindigi zaman dusunemiyorum bunuısınmıyor bu yanarak çalışıyor içten yanmalı mimari kullanılmış amd kendini aşıyor iyice :...
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Yanıtla +18
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furkant1 5 yıl seven44
seven44
220 Watt = 220 tl elektirik faturası gelir :)

Sizin orda Wattın kilosu çok pahalı heralde
Yanıtla +14
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::Ashes:: 5 yıl
Tdp = Thermal Desing Power
bilgisayarı açtığınızda işlemci 220w güç tüketmeye başlamıyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
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qsdc35 5 yıl
herkes sanırsam 220 W takılmış bu sorun ama 32 nm ve ghz şişirme başlıca bir sorun! i5 i i7 yi geçemedikten sonra :(
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TAbutcuREis 5 yıl
bu işlemciyi alan kişi tedaş ın kızıyla evlenmesi lazım yoksa fatura parası aşar
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DH Misafiri 5 yıl
uhaaaaaaaaaa 220 wat bedava verseler almam. acaba bunu kaç fazlı anakart çalıştırabilir 12 mi.........
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northwood 5 yıl
caglaratilgan
Dâurkhôneg İsindigi zaman dusunemiyorum bunu
ısınmıyor bu yanarak çalışıyor içten yanmalı mimari kullanılmış amd kendini aşıyor iyice :))

ahah çok komikti:(
Ne olacak ki en fazla yanında kule tarzında bir işlemci soğutucusyla gönderirler ama 2 kule tarzında tabiki.
adamlar centurion diyor piledriver işlemci mimarisine yıldız bir üyeyle veda edip
3. nesil fx işlemci ailesi olan steamroller'lara geçiş yapalım diyorlar.
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WinteR 5 yıl
İnanmıyorum, olamaz 220 watt tdp şaka olması lazım, zira enerji standartlarından bir engelleme geledebilir. Kısaca epic fail.
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northwood 5 yıl
furkant1
seven44 220 Watt = 220 tl elektirik faturası gelir :)
Sizin orda Wattın kilosu çok pahalı heralde

aynen hocam o mantıkla gidersek elektrikli ısıtıcı.klima kullanmayalım.
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Mr. Angelo 5 yıl
Amd bi gün bilmemkaç ghz derken kendi kendini patlatacak ya dur bakalım :)
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Zimmerit 5 yıl
Millet tdp ve ısınma derdinde sanki Fx8350'ye overclok yapınca güç tüketi mi artmıyor ve özel soğutma sistemi kullanmıyorsunuz komik olmayın Allah aşkına isteyen alır istemeyen almaz bu kadar basit.
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VoLVoXxX99 5 yıl
sıvı azottan aşağısı paklamaz bunu :D
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HumbiGumbi 5 yıl en beğenilen
Dâurkhôneg
İsindigi zaman dusunemiyorum bunu

ısınmıyor bu yanarak çalışıyor içten yanmalı mimari kullanılmış amd kendini aşıyor iyice :))
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yc#1 5 yıl
Pentium Extreme Edition'ları tokat manyağı yapan FX'ler geride kaldı. Şimdi roller değişti. Daha düşük fiyata sahip olsalar da daha fazla ısınan ve güç çeken AMD'ler kullanıcısına olduğu kadar TEDAŞ'a da hizmet ediyor.
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::Ashes:: 5 yıl
Tdp = Thermal Desing Power
bilgisayarı açtığınızda işlemci 220w güç tüketmeye başlamıyor.
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K.can.tas 5 yıl
Tutmaz
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cagataykoroglu 5 yıl
AMD caresizlikten ne yapacağını şaşırdı. 220watt ve oc olma olasılığı sıfır bir işlemciyle intel e yetişmeye çalışıyor.
Şimdi bazıları at gözlükleriyle eksiyi basar.
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