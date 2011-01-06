AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırlanan ilk anakart göründü: İşte MSI'ın 990FX çipsetli yeni anakart

AMD'nin resmi tanıtımını Nisan ayında yapmayı planladığı Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcileri için anakart üreticilerinin hazırlıkları sürüyor. P67 çipsetli Big Bang Marshall modeliyle gündemde olan MSI'ın, Bulldozer işlemci ailesi için geliştirdiği 990FX+SB950 çipsetli Soket AM3 anakartı kameralara yakalandı. Soket AM3+ formunda olan yeni nesil Bulldozer işlemcilerine ek olarak hali hazırda var olan Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerine de destek sunacak olan anakartın Military Class II serisi yüksek kaliteli komponentlere sahip olduğu belirtiliyor. Özellikle güç tasarımı üzerine ciddi şekilde çalışıldığı anlaşılan 990FX çipsetli anakart, hız aşırtma konusunda MSI'ın en iyi AMD çözümü olması bekleniyor.

Dört adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan anakartın, piyasaya çıkacak versiyonu için özellikle soğutucu tasarımında farklılık olabileceği belirtiliyor.