Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırlanan ilk anakart göründü: İşte MSI'ın 990FX çipsetli yeni anakart

8 yıl
20b
1
15
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırlanan ilk anakart göründü: İşte MSI'ın 990FX çipsetli yeni anakart
Tam Boyutta Gör

AMD'nin resmi tanıtımını Nisan ayında yapmayı planladığı Bulldozer kod adlı yeni nesil işlemcileri için anakart üreticilerinin hazırlıkları sürüyor. P67 çipsetli Big Bang Marshall modeliyle gündemde olan MSI'ın, Bulldozer işlemci ailesi için geliştirdiği 990FX+SB950 çipsetli Soket AM3 anakartı kameralara yakalandı. Soket AM3+ formunda olan yeni nesil Bulldozer işlemcilerine ek olarak hali hazırda var olan Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerine de destek sunacak olan anakartın Military Class II serisi yüksek kaliteli komponentlere sahip olduğu belirtiliyor. Özellikle güç tasarımı üzerine ciddi şekilde çalışıldığı anlaşılan 990FX çipsetli anakart, hız aşırtma konusunda MSI'ın en iyi AMD çözümü olması bekleniyor.

Dört adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCIe x1 ve bir adet PCI slotuna sahip olan anakartın, piyasaya çıkacak versiyonu için özellikle soğutucu tasarımında farklılık olabileceği belirtiliyor.

AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırlanan ilk anakart göründü: İşte MSI'ın 990FX çipsetli yeni anakart
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wildboyankara 8 yıl
İnsanlar elindeki malzemelerle yetinmeli diyorum gerçi zevkler ve renkler tartışılmaz zevk meselesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr.Legend 8 yıl
Yeni teknoloji yeni kalite. Urun hacimli satisa gectigi zaman bu tasarimi degistirirler. Guzel bi anakart. Eski anakartlarin fiyatlari azalir simdi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
8xx çipsetinin ömrü çok kısa oldu diyebiliriz

870 880 çipsetler daha yeni yeni tavsiye edilirken 9xx ler konuşulmaya başlandı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 8 yıl
Yeni bir bilgisayar alma vakti geldi :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
hala performanstan haber yok değil mi??? birşey geç çıkıyorsa nedeni bellidir..!!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Way Out 8 yıl
O anakart mühendislik örneğidir, vrm nb ve sb boş kalmasın diyerek idareten bu bloklar takılmışdır, soğutma sistemi bu şekilde olmayacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
musandia 8 yıl
Var olan işlemciler ile kullanılacağından yakında piyasaya düşerler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ContEmpor4ry 8 yıl
Şekil olarak benim MSI 880 GM-E41 den hiçbir farkı yok :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WinteR 8 yıl
Çok iyi ya, işelemcinin çıkışı için önemli,anakartlar çoğalmaya başlayınca mevsimi geldi demektir, çabuk AMD çabuk!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daysleeperxp 8 yıl
Son günlerde çok güzel haberler geliyor, bekleyiş sona erecek gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vulcain 8 yıl
@theyapici, hocam çok özel soğutmaya gerek yok zaten hani çok fazla bir espirisi yok içerik boş olduktan sonra sadece kaslı bir görüntüye sahip olur kart o kadar.
Military Class II serisi komponentler kullanıldığı yazıyor MSI = kalite eşlemi devam ediyor böylelikle. En alttaki PCIe x16 slotu gereksiz mi olmuş bana mı öyle geldi ilk üç slota cf yapılır da üçüncü slota ekran kartı taktığımız vakit dördüncü slot kapanır sanki burdan öyle gözüküyor. Güç tasarımı üzerinde ne kadar çalışmışlar çalışmaları ne kadar başarılı olmuş ancak test sonuçlarından sonra görülebilinir bir olay ama dedikleri kadar iyi iş çıkardılarsa ( ki hız aşırtma konusunda en iyi çözüm olması hedefleri ) abartısız fiyat politikası eşliğinde, geri uyum özelliğiyle birlikte oldukça iyi iş yapabilir bir kart olur. (bence)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19975 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, çipset ve msi
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung GT-C3530 cep telefonu incelemesi 8 yıl Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi! 8 yıl Samsung GT-S3353 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim