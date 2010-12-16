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AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 7.3GHz'e çıkıldı

8 yıl
21,2b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 7.3GHz'e çıkıldı
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Hız aşırtma profesyonellerinin AMD işlemcilerdeki en yüksek saat hızı düellosunda tansiyon giderek yükseliyor. Phenom II X4 965 Black Edition üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Mad222 isimli profesyonel hız aşırtmacı, Sıvı Azot kullanılarak ekstrem koşullar altında gerçekleştirdiği son hız aşırtma çalışmasında, 7.3GHz'e ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Gigabyte'ın 890FX çipsetli 890FXA-UD7 anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada çarpanı 31.5x, veri yolu hızı da 231.96'ya çıkartılan işlemci ile ulaşılan 7306.8MHz bu alandaki yeni dünya rekoru ile AMD işlemcili hız aşırtma listelerine bir numaran girmeyi başarırken, 7GHz'de de SuperPi 1M testinin tamamlanabildiği açıklandı.

AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 7.3GHz'e çıkıldı
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AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 7.3GHz'e çıkıldı
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tahir40 8 yıl
Nasıl hiç voltaj vermeden o hıza çıkabiliyorlar ki?
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No Way Out 8 yıl

tahir40

Nasıl hiç voltaj vermeden o hıza çıkabiliyorlar ki?

CPU-Z verilen voltajı okuyamadığı için o şekil gösteriyor.

Bu arada extreme overclocking'de ASUS Crosshair IV Formula, FXA-UD7 karşısında iş yapamadı.
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xdorukx 8 yıl
Reklam kokan hareketler bunlar :)
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ceycey11 8 yıl
o sıvı azotları bize verin diyoruz dinlemiyorsunuz :) işlemcinin gideri var
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berkaylive 8 yıl
reklam cuk oturmuş harbiden :D
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huseyincarnege 8 yıl
vamı artıran .anakart reklamıda yapmışlar :)
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