AMD'nin Phenom II X4 965 Black Edition işlemcisiyle 7.3GHz'e çıkıldı

Hız aşırtma profesyonellerinin AMD işlemcilerdeki en yüksek saat hızı düellosunda tansiyon giderek yükseliyor. Phenom II X4 965 Black Edition üzerindeki çalışmalarını yoğunlaştıran Mad222 isimli profesyonel hız aşırtmacı, Sıvı Azot kullanılarak ekstrem koşullar altında gerçekleştirdiği son hız aşırtma çalışmasında, 7.3GHz'e ulaşarak önemli bir başarıya imza attı.

Gigabyte'ın 890FX çipsetli 890FXA-UD7 anakartı üzerinde gerçekleştirilen çalışmada çarpanı 31.5x, veri yolu hızı da 231.96'ya çıkartılan işlemci ile ulaşılan 7306.8MHz bu alandaki yeni dünya rekoru ile AMD işlemcili hız aşırtma listelerine bir numaran girmeyi başarırken, 7GHz'de de SuperPi 1M testinin tamamlanabildiği açıklandı.