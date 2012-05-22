AMD'nin Piledriver tabanlı FX işlemcileri üçüncü çeyrekte üretime giriyor

Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, yüksek performanslı masaüstü sistemler için planladığı FX Next kod adlı yeni işlemci ailesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımını alacak yeni işlemcilerin üretim sürecine ilişkin bazı önemli detaylar ortaya çıktı.

Elimize ulaşan bilgilere göre, AMD'nin Piledriver tabanlı yeni FX ailesi ilk etapta üç modelden oluşacak ki bunlar, 8 çekirdekli FX-8350, 6 çekirdekli FX-6300 ve 4 çekirdekli FX-4320. Hacimli üretimleri üçüncü çeyrekte başlayacak işlemcilerden 8 çekirdekli FX-8350, mühendislik örneğinin hali hazırda AMD laboratuvarlarında denendiği bildirilirken, FX-6300 ve FX-4320'nin mühendislik örnekleri içinse henüz somut bir bilgi bulunmuyor.

Mevcut yol haritasına göre üçüncü çeyreğin ortalarına doğru lanse edilmesi beklenen yeni işemcilerin çıkışıyla birlikte bu yılın sonuna doğru birinci nesil FX işlemci modelleri EOL sürecine girecek ve yavaş yavaş üretimleri sonlandırılacak. Bir başka önemli detay olarak mevcut FX ailesinin en hızlı üyesi olan FX-8150'nin üzerine gelmesi beklenen FX-8170 işlemci modeli, AMD'nin güncel tarihli yol haritalarında görünmüyor. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte FX-8170 işlemcisinin iptal edilmiş olabileceği de ihtimaller dahilinde yer alıyor.