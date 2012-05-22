Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Piledriver tabanlı FX işlemcileri üçüncü çeyrekte üretime giriyor

7 yıl
4,6b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemcilerini pazara sunmaya başlayan AMD, yüksek performanslı masaüstü sistemler için planladığı FX Next kod adlı yeni işlemci ailesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımını alacak yeni işlemcilerin üretim sürecine ilişkin bazı önemli detaylar ortaya çıktı.
Elimize ulaşan bilgilere göre, AMD'nin Piledriver tabanlı yeni FX ailesi ilk etapta üç modelden oluşacak ki bunlar, 8 çekirdekli FX-8350, 6 çekirdekli FX-6300 ve 4 çekirdekli FX-4320. Hacimli üretimleri üçüncü çeyrekte başlayacak işlemcilerden 8 çekirdekli FX-8350, mühendislik örneğinin hali hazırda AMD laboratuvarlarında denendiği bildirilirken, FX-6300 ve FX-4320'nin mühendislik örnekleri içinse henüz somut bir bilgi bulunmuyor. 
Mevcut yol haritasına göre üçüncü çeyreğin ortalarına doğru lanse edilmesi beklenen yeni işemcilerin çıkışıyla birlikte bu yılın sonuna doğru birinci nesil FX işlemci modelleri EOL sürecine girecek ve yavaş yavaş üretimleri sonlandırılacak. Bir başka önemli detay olarak mevcut FX ailesinin en hızlı üyesi olan FX-8150'nin üzerine gelmesi beklenen FX-8170 işlemci modeli, AMD'nin güncel tarihli yol haritalarında görünmüyor. Resmi bir açıklama olmamakla birlikte FX-8170 işlemcisinin iptal edilmiş olabileceği de ihtimaller dahilinde yer alıyor. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rocky Balboa® 7 yıl en beğenilen
8 çekirdeğin hakkını verirler umarım. Ben umutluyum bu işlemcilerden.
1 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
_Dominic_Toretto_ 7 yıl
8 çekirdekli FX-8350, mühendislik örneğinin hali hazırda AMD laboratuvarlarında denendiği bildirilirken, FX-6300 ve FX-4320'nin mühendislik örnekleri içinse henüz somut bir bilgi bulunmuyor.


Acaba test sonuçlarına ulaşamazmısınız Fx ? Hadi be hacı yaparsın sen
Testleri yayımla da yıkılsın forum
8 çekirdekli FX-8350, mühendislik örneğinin hali hazırda AMD laboratuvarlarında denendiği bildirilirken, FX-6300 ve FX-4320'nin mühendislik örnekleri içinse...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
wentiaoch 6 yıl
Oyun makinası toplayanlar grafik kartına parasını yatırmalı, işlemciye değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar intek ivy bridge gibi pci ex 3,0 destekli olacak mı bu yeni işlemci ailesi onu daha çok merak ediyorum ben. eğer yoksa D.A.R.B.E.C.İ. arkadaşımın dediği gibi çok kişi daha intelle tanışmak zorunda kalacak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Önceden misafir hesaptan şikayet ederdik şimdi de @cagataykoroglu çıktı başımıza, bildiğin nvidia+intel fanı.
*************************************************************
Siz fan görmemişsiniz Edip Çiftçi diye birşey var! :D (bilmeyenler için ipucu: chip online`da)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dave Mustaine 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Önceden misafir hesaptan şikayet ederdik şimdi de @cagataykoroglu çıktı başımıza, bildiğin nvidia+intel fanı.

*************************************************************



Siz fan görmemişsiniz Edip Çiftçi diye birşey var! :D (bilmeyenler için ipucu: chip online`da)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
eXaeL@DH 7 yıl
AMD, Trinity'de yaptığı gibi güç tüketimini optimize ederse bu sefer başarabilir sanırım bunun için bir firmadan patent almıştı. Sanırım AMD'nin sorunu şu FX serisi işlemcilerde transistör sayısı az bu yüzden hız aşırtmaya fazla tepki vermiyor. Ayrıca AMD neden X2 işlemci üretmiyor unuttu galiba en çok çift çekirdekli kullanılıyor. AMD'den beklentim Modül başına 215M yerine 250M transistör ve X2 işlemciler. Athlon'lardan iyi olsun yeter benim işimi görür.
Trinity tarafında ise neden X2 işlemcinin yanına 7480 koyuyor anlamadım. X2 + 7660G koysa tam bana göre olur ne yapcam ben X4 işlemciyi. Bana Athlon X2 ve HD4670 zaten yetiyor ama artık anakartın ve ekran kartının ömürleri bitmek üzere seye yenileyecem umarım AMD giriş seviyesini unutmaz.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 7 yıl
Umarım bu sefer otomasyon sorunu yaşanmaz,geçen seferki işlemcilerin laboratuvardaki performanslarıyla üretimden çıkanların farklı olduğu söylenmişti...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nightmare70 7 yıl
Arkadaşlar fan boy olmayalım,İntel kullanıyorum fakat AMD'ninde en az intel kadar iyi işlemci yapmasını istiyorum bu bize fiyat rekabeti olarak geri döner
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
wıtchkıng 7 yıl
Önceden misafir hesaptan şikayet ederdik şimdi de @cagataykoroglu çıktı başımıza, bildiğin nvidia+intel fanı.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Salvation27 7 yıl
fotoğraf güçsüz robotu andırıyor.. biraz daha yapılı bir robot koyamadılarmı.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yasar_lives 7 yıl
İşlemci= AMD Phenom III X10 10 çekirdek 3.50 Ghz 22 nm
Anakart= Asus Sabertooth 1190 AMD Phenom III Support, 4 x DIMM, Max. 32GB, 3000MHz DDR3 MHz bellek
Bellek= Team Xtreem 3000MHz DDR3 4x4= 16 GB

Böylece istiyorum tahmin ettim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rocky Balboa® 7 yıl Salvation27
Salvation27

fotoğraf güçsüz robotu andırıyor.. biraz daha yapılı bir robot koyamadılarmı.

Herşey bitti sıra resimdeki robotamı geldi ? bu intel fanboylar ne yapacağını şaşırdı artık amd yeni işlemcileriyle 2700k 3770k gibi para tuzağı olan işlemcilere fark atması lazımki intel fiyatlarda indirime gitsin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DemirAtlı 7 yıl
fx8350 nin sonuçlarında bir ümit olsaydı şimdiye çoktan duymuştuk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bocekgrafik 7 yıl
Turkforce
@Fx57,Yeni nesil işlemciler ile ilgili sürekli haber yayınlıyorsunuz.Tek bir konu var açıklığa kavuşmayan. Soket yapısı ne olacak ?Yıl sonuna doğru EOL olacak serinin anakartları daha 3-5 aydır piyasaya sürülmüşten daha soket yapısı belli olmayan anakartlar işlemcilerden 2 sene sonra mı piyasaya sürülecek acaba ?

Eğer soket değiştirmenin işlemci performansına ciddi getirisi olacaksa, AMD'nin yerinde olsam bunu hiç düşünmeden yapardım. Kısa vadede tepki alsa bile, uzun vadede hem AMD, hem de AMD işlemci alacaklar bu değişimden memnun kalacaklardır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xamaximax 7 yıl
bu sefer beklenti düşük işallah iyi olur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4628 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
2 etiket daha amd fx
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Silicon Power ile SSD sürücüler, USB bellekler ve taşınabilir diskleri konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim