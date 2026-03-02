Giriş
    AMD, mobil ve masaüstü için Ryzen AI 400 serisini piyasaya sürüyor

    AMD, Zen 5 tabanlı Ryzen AI 400 serisi işlemcileri detaylandırdı. Sekiz çekirdekten 50 TOPS NPU’ya kadar teknik özelliklerle şekillenen seri, sadece OEM sistemlerde sunulacak.

    AMD, Ryzen AI 400 işlemci serisini piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, yılın başında duyurduğu Ryzen AI 400 masaüstü işlemcilerinin detaylarını paylaştı. “Gorgon Point” kod adıyla bilinen yeni masaüstü işlemci ailesi, Zen 5 mimarisine sahip CPU çekirdekleri ve RDNA 3.5 tabanlı grafik birimleri ile mobil Ryzen AI 400 serisiyle aynı DNA’yı taşıyor. Şirket, bu seriyi performanstan çok enerji verimliliği odaklı olarak tasarladı. Şimdi ise yeni seri piyasaya doğru adım atıyor.

    Masaüstü ürünler PRO etiketi ve etiketi olmayan iki varyant ile gelecek. PRO işlemciler kurumsal tarafa, diğerleri tüketici tarafına hitap edecek. Ancak bu işlemciler şimdilik perakende olarak satılmayacak, yalnızca OEM sistemlerinde yer alacak.

    Teknik detaylar ve modeller

    AMD, Ryzen AI 400 işlemci serisini piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    Masaüstü Ryzen AI 400 serisi üç işlemci ve toplamda altı SKU’dan oluşuyor. Her çip, 65W ve 35W TDP (“E” ibareli) seçenekleriyle sunuluyor. Serinin en üst modeli Ryzen AI 7 450G, sekiz Zen 5 çekirdeği ve 16 iş parçacığı ile geliyor. 5,1 GHz’e kadar yükselen boost hızı, 24 MB önbellek ve sekiz RDNA 3.5 CU’ya sahip Radeon 860M entegre grafik birimi bu modeli öne çıkarıyor.
    AMD, Ryzen AI 400 işlemci serisini piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    Alt seviyedeki iki model olan Ryzen AI 7 440G ve 435G, altı çekirdekli tasarıma sahip ve temel farkları maksimum boost hızı ile önbellek miktarı. Bu modellerin her ikisinde de dört RDNA 3.5 CU ile donatılmış Radeon 840M grafik birimi bulunuyor. Tüm işlemciler AM5 soketiyle uyumlu ve mobil versiyonlarla neredeyse birebir aynı silikona sahip.

    AMD’nin masaüstü serisini farklı kılan en önemli unsur ise 50 TOPS NPU (Neural Processing Unit). Bu sayede işlemciler Microsoft Copilot+ sertifikasına sahip. Mobil serideki Ryzen AI 450 ile masaüstü versiyonu arasında teknik olarak fark bulunmuyor. Sadece güç sınırı ve form faktörü değişiyor.

    AMD, Ryzen AI 400 işlemci serisini piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, bu işlemcileri şimdilik yalnızca OEM sistemler üzerinden sunacak. Copilot+ sertifikası yalnızca NPU’yu değil, aynı zamanda en az 16 GB sistem belleği gerekliliğini de içeriyor. Bu nedenle kutulu perakende ürünlerde bunun kontrol sağlamak mümkün değil. Şirket, ticari tasarımların 2026 ikinci çeyreğinde piyasaya çıkacağını açıkladı. PRO etiketli modeller ise gelişmiş güvenlik katmanları ve IT yöneticileri için yönetilebilirlik sunuyor. AMD’nin iş ortakları arasında Acer, Asus, Dell, HP ve Lenovo gibi önde gelen OEM’ler bulunuyor.
    AMD, Ryzen AI 400 işlemci serisini piyasaya sürüyor Tam Boyutta Gör
    AMD, masaüstü serisine paralel olarak Ryzen AI PRO 400 serisini mobil platforma da taşıdı. Bu seride tüketici ve PRO versiyonları aynı isimlendirme ve teknik özelliklerle sunuluyor. Mobil seride en üst seviye Ryzen AI 9 HX 475 modeli, 60 TOPS NPU, 16 RDNA 3.5 CU’ya sahip Radeon 890M grafik birimi ve 12 çekirdekli CPU ile 5,2 GHz’e kadar boost sunuyor. Masaüstü serisi ise şimdilik sadece alt segmenti kapsıyor.
