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AMD'nin Radeon HD 7570 ve HD 7670 modelleri mevcut mimariyi kullanacak

7 yıl
31,1b
1
28
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın aksine AMD'nin yol haritasında bir sapma görülmüyor ve Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının son çeyrekle birlikte pazara sunulması bekleniyor. Catalyst 11.7 sürücüsüyle birlikte  yeni kartlara ait kod isimleri detay kazanırken, gelen bilgilere göre AMD, Radeon HD 7000 serisi altındaki bazı kartlarında mevcut mimariyi kullanacak.
Lombok XT kod adlı Radeon HD 7670 ve Lombok Pro kod adlı Radeon HD 7570 modelleri, Radeon HD 6000 serisindeki mevcyt VLW-IW-4D GPU mimarisini kullanacaklar. Gelen bilgilere göre AMD'nin böyle bir adım atacak olmasının hemel nedeni, Mart-Nisan aylarında çıkacağı belirtilen Trinity kod adlı yeni nesil Bulldozer işlemcileri olacak. 
Dual Graphics olarak isimlendirdiği entegre ve ayrık grafik yongalarını paralel çalıştırma teknolojisini bir sonraki jenerasyonda da kullanmayı planlayan AMD, işte bu hedefi doğrultusunda Trinity işlemcileriyle birlikte kullanılmak üzere Radeon HD 7570 ve HD 7670 modellerinde mevcut tasarım özelliklerini koruyacak gibi görünüyor.
Radeon HD 7000 serisinin diğer üyeleri ise bazı detayları Fusion Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanan yeni mimariyi kullanacaklar. AMD'nin yeni jenerasyondaki yüksek performans odaklı kartlarından Radeon HD 7950 Tahiti Pro, Radeon HD 7970 modeli ise Tahiti XT kod adlarını taşıyor. Çift grafik işlemcili model olan Radeon HD 7990'nın kod adı ise New Zealand.
Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihiyle ilgili olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ilk çıkacak modeller içn en iyimser tahmin olarak Eylül ayı işaret ediyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
i want 7550 1GB for my ASUS E35M1-M PRO
instead of 4850
8450 is going to be great =D
David Icke Is Right
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Révoltant 7 yıl
çıktığı zaman 5000-6000 modellerinde tahmini ne kadar fiyat düşüşü olur ?
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MeGaDave06 7 yıl
DH Misafiri
7000 serisi tamamen yeni bir mimariyle gelecekti hani?

7570 ve 7670 diyor. diğer modeller yeni mimariyle
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dodomoco 7 yıl MeGaDave06
MeGaDave06

DH Misafiri

7000 serisi tamamen yeni bir mimariyle gelecekti hani?


7570 ve 7670 diyor. diğer modeller yeni mimariyle


7850 ve 7870de büyük ihtimal 6970 in mimarisini kullanıcak fp canavarları geliyor
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DH Misafiri 7 yıl
7000 serisi tamamen yeni bir mimariyle gelecekti hani?
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MeGaDave06 7 yıl
5800 Serisi gibi bir başarı elde etsinler dahada bişey istemem.

Kaş yapayım derken göz çıkarmasınlar yoksa büyük hayal kırıklığı olur insanlar haliyle nvidia'ya yönlenir bu yüzdende AMD'nin oyunlardaki destek kozunuda Nvidia'ya kaptırmış olur.




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X-FI 7 yıl
yinemi aynı hamam yani ? :D yuh. 9000 serisindede bunu kullanırlarsa şaşmam artık doğal karşılarım.
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dodomoco 7 yıl X-FI
X-FI

yinemi aynı hamam yani ? :D yuh. 9000 serisindede bunu kullanırlarsa şaşmam artık doğal karşılarım.


7950-7970-7990 yeni mimari ile geliyor daha ne,nvidiada bize ferminin gelişmiş modelini kepler diye yuttursun
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alito 7 yıl
7000 serisinde üst seviye olan gpu lar yeni mimarinin ilk adımlarını oluşturuyor ama asıl fark yaratan mimarisel gelişmenin 8000? serisinde olacağını söylemek çok yanlış olmaz.
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dodomoco 7 yıl alito
alito

7000 serisinde üst seviye olan gpu lar yeni mimarinin ilk adımlarını oluşturuyor ama asıl fark yaratan mimarisel gelişmenin 8000? serisinde olacağını söylemek çok yanlış olmaz.


benc 8000 serisinde her sınıfta yeni mimarinin kullanılacağını söylemek yanlış olmaz ben 8000 serisinde 7000e göre max %25 fark bekliyorum o kadar 7970 ise
bomba olacak ayrıca bana göre 7870 gibi bir orta sınıf kart şuan ki en üst seviye tek gpulu ekran kartı 580 ile yarışıcak çünkü şuan 6970 ve 580 arasında az bi fark var ve 7870 6970in bi gelişmiş modeli olacaktır
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Rainbow6 7 yıl
bunlarda islemcileri gibi hicbir ilerleme olmadan sadece isim degisikligi olan ekran kartlari olacak bence ... boyle giderse amd 10bin rakamlarina kisa surede ulasir ama elde var sifir
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theyapici 7 yıl
eskşden bunu hep nvidia yapardı allayıp puulayıp aynı malı yeni isimle satmak artık amd de yapıyor
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aterikasedi 7 yıl
Amd işi biliyor
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eczbon 7 yıl
al işte nvidia dan önce çıkarmak için her şeyi yapıyorlar tipik amd :D
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kallesnikof 7 yıl
açıkçası artık bu teknolojinin tadı kaçtı, insan bu kadar mı para tuzakçısı olur yahu, hergün yeni bir cep telefonu yeni bir monitör, yeni bir ekran kartı. yeter ya yeter :)
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bwhiteshark 7 yıl

Yeni seriyi Aralıkta ancak çıkartırlar.
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