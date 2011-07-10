AMD'nin Radeon HD 7570 ve HD 7670 modelleri mevcut mimariyi kullanacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nvidia'nın aksine AMD'nin yol haritasında bir sapma görülmüyor ve Radeon HD 7000 serisi ekran kartlarının son çeyrekle birlikte pazara sunulması bekleniyor. Catalyst 11.7 sürücüsüyle birlikte yeni kartlara ait kod isimleri detay kazanırken, gelen bilgilere göre AMD, Radeon HD 7000 serisi altındaki bazı kartlarında mevcut mimariyi kullanacak.
Lombok XT kod adlı Radeon HD 7670 ve Lombok Pro kod adlı Radeon HD 7570 modelleri, Radeon HD 6000 serisindeki mevcyt VLW-IW-4D GPU mimarisini kullanacaklar. Gelen bilgilere göre AMD'nin böyle bir adım atacak olmasının hemel nedeni, Mart-Nisan aylarında çıkacağı belirtilen Trinity kod adlı yeni nesil Bulldozer işlemcileri olacak.
Dual Graphics olarak isimlendirdiği entegre ve ayrık grafik yongalarını paralel çalıştırma teknolojisini bir sonraki jenerasyonda da kullanmayı planlayan AMD, işte bu hedefi doğrultusunda Trinity işlemcileriyle birlikte kullanılmak üzere Radeon HD 7570 ve HD 7670 modellerinde mevcut tasarım özelliklerini koruyacak gibi görünüyor.
Radeon HD 7000 serisinin diğer üyeleri ise bazı detayları Fusion Geliştiriciler Konferansı'nda açıklanan yeni mimariyi kullanacaklar. AMD'nin yeni jenerasyondaki yüksek performans odaklı kartlarından Radeon HD 7950 Tahiti Pro, Radeon HD 7970 modeli ise Tahiti XT kod adlarını taşıyor. Çift grafik işlemcili model olan Radeon HD 7990'nın kod adı ise New Zealand.
Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihiyle ilgili olarak henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak ilk çıkacak modeller içn en iyimser tahmin olarak Eylül ayı işaret ediyor.
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instead of 4850
8450 is going to be great =D
David Icke Is Right
7570 ve 7670 diyor. diğer modeller yeni mimariyle
7850 ve 7870de büyük ihtimal 6970 in mimarisini kullanıcak fp canavarları geliyor
Kaş yapayım derken göz çıkarmasınlar yoksa büyük hayal kırıklığı olur insanlar haliyle nvidia'ya yönlenir bu yüzdende AMD'nin oyunlardaki destek kozunuda Nvidia'ya kaptırmış olur.
7950-7970-7990 yeni mimari ile geliyor daha ne,nvidiada bize ferminin gelişmiş modelini kepler diye yuttursun
benc 8000 serisinde her sınıfta yeni mimarinin kullanılacağını söylemek yanlış olmaz ben 8000 serisinde 7000e göre max %25 fark bekliyorum o kadar 7970 ise bomba olacak ayrıca bana göre 7870 gibi bir orta sınıf kart şuan ki en üst seviye tek gpulu ekran kartı 580 ile yarışıcak çünkü şuan 6970 ve 580 arasında az bi fark var ve 7870 6970in bi gelişmiş modeli olacaktır
Yeni seriyi Aralıkta ancak çıkartırlar.