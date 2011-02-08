AMD'nin Sempron 145 işlemcisi 6089MHz'de wPrime 32M rekoru kırdı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Çok çekirdekli işlemcilerin hızla yaygınlaştığı günümüzde, tek çekirdekli işlemciler yavaş yavaş unutulmaya yüz tutsalar da hız aşırtmacılar tarafından yapılan çalışmalar bu süreci uzatacak gibi görünüyor. Ryba rumuzlu bir hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında AMD'nin Sempron 145 işlemcisi, kendi alanında wPrime32m rekoru kırdı.
Standart olarak 2.8GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci, Gigabyte'ın 790X çipsetli MA790X-UD3P anakart üzerinde Sıvı Azot ile yapılan çalışma kapsamında 6089MHz'e çıkartıldı. Aynı hızda yapılan wPrime testinde 23.3 saniyelik skora imza atan 6089MHz'deki Sempron 145, tek çekirdekli işlemciler arasında en iyi wPrime 32m skorunu almış oldu.
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o adamlar o testleri yapıyorlar ama boşa değil
bazı firmalar üst düzey kartları için adı tanınmış kişileri danışman olarak alıyorlar ve en iyisini yapabilmek için araştırma yapıyorlar
bu adamlar bu hızlara cıkabiliyorsa anakart üreticilerinin kullandıgı üst düzey bileşenlerden dolayıdır
bu tip denemeler ve araştırmalar yapılarak anakart için en iyisi elde edinilmeye calısıyor
neden her anakartla bu kadar hıza çıkılamıyor sizce
yada neden üst düzey kart daha saglıklı sonuçlar verirken daha düşük seviyedeki kartlar yalpalıyor dengesizleşiyor ?
firmalarda bu etkinliklerle ve testleri boşuna yapmıyor
buda son kullanıcıya daha saglam kart ve parça anlamına geliyor
çok mantıksız,
işim gereği kullanmadığım için, orta halli bir kasa toplayıp 5 yıldan az olmamak süreci ile kullanırım, önceki bilgisayarımı 2006 yılında almıştım, 2011 yılındada yeni kasamı topladım 750 tl maliyet ile gayat uygun fiyatlı ve 5 yıl boyunca kullanabileceğim bir cihaz.
belki buradan tepkiler yağıcak arkadaşlardan fakat ben böyle düşünüyorum, her yeni çıkan donanımı, yeni çıkan yazılımı hemen alıp kullanarakkendimi zor duruma sokup, başkalarını zengin etmek istemiyorum
Geçen sene bu günlerden kalma limit denemelerimden biri=) (stok fan + kapı, pencere, balkon açık )
valid.canardpc.com/...
benım anakartın aynısı ben en fazla bu işlemcıyle
AMD Phenom II X4 940 Black Edition 4.00 ghz cıkartabıldım oda kendı stok fanıyla daha fazlasınıda zorlamadım ... ama iş anakarta degıl bence işlemcıde neden mı işte bundan amd
hobi sevdikleri Neredeyse değil kısıtlayan onları edildi işlemcilerin her istediği olan sistem bilgisayar var overclock meraklısı. Hatta AMD ve eski günlere (en az dört yıl önce) önce Intel iyi hala hatırlıyorum overclock kilitli ve işlemci saat çarpanı kendi anakart kombinasyonu ile olan faktörler ve bir istikrarı hiçbir sınırlı. Intel, inanıyor Core i7 965 Extreme Edition (EE) işlemci serisi etiket fiyatı değerinde 1.000 $, ama AMD farklı yalvarır. Kelimenin tam anlamıyla.
Dragon platform gezegen iş her tahrip olan finansal berbat olduğunu AMD'nin zaman başarı için son umut. Belki zamanlama o zaman sağ ve tüketicilerin pahalı bir olacak gereksiz para harcamak değil alelacele 220 $ sadece kilidi işlemci zaman AMD sunuyor onların CPU X4 940 Black Edition II Phenom. Benchmark Değerlendirme, saha karşılaştırır ve AMD Phenom II X4 940BE HDZ940XCGIBOX karşı testler Intel Core i7-920 BX80601920 . Bir maliyeti neredeyse 100 $ kişi fazla ve para ekstra için almak istiyorsunuz değil ne şaşırmayın tarafından.
dört yıl daha iyi parçası için, Intel masaüstü işlemci pazarında hemen hemen hiç rekabet olmuştur. AMD Athlon işlemci uygun fiyatlı performans bilgisayar dönem başlattı rağmen, endüstri daha sonra yeni kurtarıcı olarak Intel Core 2 serisi lehine olacaktır. AMD, muzaffer olmuştur ve boyunları bükük, kısa bir yanıp tüm iç. Belki underdog yine gün olması zamanı.
Intel Core 2 Duo ve Core 2 Quad işlemcileri sorgulamadan, dikkat çekici ürünleri oldu. Ama onları bu kadar popüler yapan aynı şey orijinal AMD Athlon anında tüketici favori yapılan fiyat oranı performans. AMD çok uzun bir süre için o kazanma formülü çoğaltmak mümkün olmadığını; Phenom II işlemci serisi başlattı kadar, Dragon kod adlı.
Dragon platform mali gezegendeki her iş yok eden berbat bir sürede başarı için AMD'nin son umudumuz. AM2 + soket arayüzü dayanmaktadır Phenom II X4 940BE, her şeyi olduğu orijinal Phenom değildi: Gerçekten çalışan bir değer paketlenmiş yüksek performanslı bir işlemci. buna ekleyin ve 'Black Edition' mimari kilidi X4 940BE Intel için büyük bir darbe vurmak için bir konumdadır.
o AMD son zamanlarda yeni mimariler başlatılmasına çok şans olmamıştır söylemek yeterli, K10 çevreleyen başarısızlık öyküsü girmeden. Sonuç olarak, kamu vardır Intel ürünleri için tek gerçek rakibi kendi beklentileri azaldı. Belki zamanlama doğru o zaman, ve tüketiciler aceleyle tam olarak çok daha az pahalı Phenom II işlemci ile aynı performansı bir Core i7 işlemci gereksiz para harcamak değildir.
sonuc ta gercek olan bu
Advanced Micro Devices (AMD), iş, evde bilgisayar ve grafik çözümleri nesil tutuşturmak ve oyun müşterileri ve iş ortakları ile işbirliği adanmış yenilikçi bir teknoloji şirketidir
al kısım alıntıdır :)
Ya neden düzgün Türkçe bilen birileri yok :S Yazdığın cümlelerden en 3-5 tanesinin haricinde hiç birini anlamadım :D 1 cümleden diğerine atlamış... Yani 1. katı çıkarken 3. kata 1 anda ışınlanma tarzı 1 şey :D
Google Translate harikasına benziyor.