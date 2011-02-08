AMD'nin Sempron 145 işlemcisi 6089MHz'de wPrime 32M rekoru kırdı

Çok çekirdekli işlemcilerin hızla yaygınlaştığı günümüzde, tek çekirdekli işlemciler yavaş yavaş unutulmaya yüz tutsalar da hız aşırtmacılar tarafından yapılan çalışmalar bu süreci uzatacak gibi görünüyor. Ryba rumuzlu bir hız aşırtmacı tarafından yapılan yeni bir çalışma kapsamında AMD'nin Sempron 145 işlemcisi, kendi alanında wPrime32m rekoru kırdı.

Standart olarak 2.8GHz'de çalışan tek çekirdekli işlemci, Gigabyte'ın 790X çipsetli MA790X-UD3P anakart üzerinde Sıvı Azot ile yapılan çalışma kapsamında 6089MHz'e çıkartıldı. Aynı hızda yapılan wPrime testinde 23.3 saniyelik skora imza atan 6089MHz'deki Sempron 145, tek çekirdekli işlemciler arasında en iyi wPrime 32m skorunu almış oldu.