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    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D işlemciler tanıtıldı: Intel’e yüzde 20 fark atıyor

    AMD, CES 2025’te iki masaüstü Ryzen 9000 CPU daha duyurdu: Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D. Bu iki işlemci AMD’ye göre şu anda dünyanın en güçlü işlemcileri konumunda.
    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D tanıtıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Las Vegas’ta düzenlenen CES 2025 etkinliğinde AMD, Zen 5 mimarisi ile donatılmış ve oyun performansını zirveye taşıyan iki yeni Ryzen 9000 X3D işlemci tanıttı: Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D. Bunlar tam olarak beklendiği gibi, 2. nesil 3D V-Cache teknolojisini 16 ve 12 çekirdekli CPU'lara getirerek oyuncular ve içerik oluşturucular için ideal dengeyi getiriyor.

    Serinin amiral gemisi olan Ryzen 9 9950X3D, 16 çekirdek, 32 iş parçacığı ve etkileyici 128MB L3 önbelleğiyle birlikte geliyor. AMD, bu işlemcinin Intel’in en güçlü Arrow Lake işlemcisine göre oyunlarda yüzde 20 daha hızlı olduğunu ve içerik üretiminde de yüzde 10'luk bir avantaj sağladığını belirtiyor.

    Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D ile zirve performans

    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D tanıtıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Ryzen 9 9950X3D ve 12 çekirdekli kardeşi Ryzen 9 9900X3D, AMD’nin 2. nesil 3D V-Cache teknolojisiyle geliyor. Bu teknoloji, işlemcinin bir çekirdeğine eklenen 3D yığınlı SRAM sayesinde oyun performansını önemli ölçüde artırıyor. Ancak, bu teknoloji tüm oyunlarda aynı oranda performans artışı sağlamayabiliyor.
    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D tanıtıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    AMD, kendi iç testlerinde 40 oyun üzerinden yapılan değerlendirmelerde 9950X3D’nin etkileyici bir performans sergilediğini vurguluyor. Ryzen 9 9950X3D, oyunlarda Ryzen 7 9800X3D’ye kıyasla yüzde 1, önceki nesil Ryzen 9 7950X3D’ye kıyasla ise yüzde 8 daha yüksek performans sunuyor. AMD’nin 9950X3D işlemcisinin, Intel’in amiral gemisi Core Ultra 9 285K’ya karşı oyunlarda yüzde 20 daha fazla performans sağladığının altını çiziyor.
    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D tanıtıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Üretkenlik uygulamalarında ve içerik üretiminde ise AMD, 20 uygulamada 7950X3D'ye göre yüzde 13'lük bir performans artışı ve Core Ultra 9 285K'ya göre yüzde 10'luk bir artış olduğunu belirtiyor. Bu arada işlemci, 5.7 GHz’e ulaşan boost frekansa çıkarken TDP değeri ise 170W.
    AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D tanıtıldı: İşte performansı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan, Ryzen 9 9900X3D ise 12 çekirdek, 24 iş parçacığı ve 140 MB toplam önbelleğiyle oyunseverlere ve içerik üreticilerine yönelik güçlü bir alternatif sunuyor. Ancak AMD, 9900X3D için detaylı performans verilerini henüz paylaşmadı, bu da işlemcinin rekabet gücü hakkında soru işaretleri doğuruyor.

    Mart 2025’te piyasada

    AMD, her iki işlemcinin de Mart 2025’te satışa sunulacağını açıkladı. Ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi verilmedi.

    Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D halihazırda en güçlü işlemciler olsa da sadece oyun amacıyla bir tercihte bulunulacaksa fiyat-performans dengesi açısından Ryzen 7 9800X3D en iyi seçenek olarak kalmaya devam ediyor olacak.

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    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

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    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

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