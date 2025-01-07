AMD Ryzen 9 9950X3D ve 9900X3D işlemciler tanıtıldı: Intel’e yüzde 20 fark atıyor

Serinin amiral gemisi olan Ryzen 9 9950X3D, 16 çekirdek, 32 iş parçacığı ve etkileyici 128MB L3 önbelleğiyle birlikte geliyor. AMD, bu işlemcinin Intel’in en güçlü Arrow Lake işlemcisine göre oyunlarda yüzde 20 daha hızlı olduğunu ve içerik üretiminde de yüzde 10'luk bir avantaj sağladığını belirtiyor.
Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D ile zirve performans
Mart 2025’te piyasada
AMD, her iki işlemcinin de Mart 2025’te satışa sunulacağını açıkladı. Ancak fiyatlandırma konusunda henüz bir bilgi verilmedi.
Ryzen 9 9950X3D ve Ryzen 9 9900X3D halihazırda en güçlü işlemciler olsa da sadece oyun amacıyla bir tercihte bulunulacaksa fiyat-performans dengesi açısından Ryzen 7 9800X3D en iyi seçenek olarak kalmaya devam ediyor olacak.
Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.