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AMD'nin tablet bilgisayarlar için hazırladığı ilk işlemcisi Fusion Z-01 detaylandı

7 yıl
8,7b
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6
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin tablet bilgisayarlar için hazırladığı Desna kod adlı Fusion-Z  işlemci ailesinin ilk üyesi olan Desna Z-01 detaylandı. Windows işletim sistemli tabletler hedef alınarak hazırlanan yeni işlemci, netbook'lar ve giriş seviyesindeki notebook'larda kullanılan C ve E Serisi Fusion işlemcileri ile kıyaslandığında daha düşük güç tüketimiyle dikkat çekmeyi başarıyor. Peki AMD bunu nasıl başardı? Yayınlanan dökümanlara göre, Fusion Z-01 işlemcisi mevcut modeller ile kıyaslandığında daha düşük saat hızlarında görev yapabiliyor. Bobcat mimarisini temel alan çift çekirdekli işlemci standart olarak 1GHz'de çalışıyor ancak çalışma frekansını 615MHz'e kadar düşürebiliyor. Bu değer C ve E serisi işlemcilerde ise 800MHz yani işlemci yük altında olmadığı durumlarda Fusion ailesinin mevcut modellerinden farklı olarak yaklaşık 200MHz daha yavaş çalışıyor ki bu hızın tablet bilgisayarlarda çalıştırılacak uygulamalar ve kullanım beklentileri dikkate alındığında fazlasıyla yeterli olduğu ve performans gerektiren uygulamalarda da hızın otomatik olarak 1GHz'e çıktığı belirtiliyor.

Desna Z-01 işlemcisi DirectX 11 destekli Radeon HD 6250 entegre grafik birimiyle geliyor. 80x paralel işlem birimine sahip olan ve Unified Video Decoder 3.0 teknolojisiyle hem Full HD video hem de HD 3D hızlandırma özelliklerine sahip olan grafik biriminin saat hızında da değişikliğe gidildiğini görüyoruz. Aynı entegre grafik birimine sahip olan Fusion C-50 işlemcisinde grafik işlemci her koşulda 275MHz'de görev yaparken, tabletlere özel yeni işlemcide entegre grafik birimi performans gereksinimi olmayan durumlarda çalışma frekansını 174MHz'e kadar düşürebiliyor. Yani diğer Fusion işlemcilerinden farklı olarak Desna Z-01 işlemcisi çift yönlü TurboCore teknolojisini destekliyor ve uygulama ihtiyacına bağlı olarak hem işlemci çekirdeklerinin hem de entegre grafik biriminin çalışma frekanslarını otomatik olarak arttırıp azaltabiliyor. Bu arada merak edenler için AMD'nin üçüncü çeyrek ile birlikte pazara sunmaya başlayacağı yeni Fusion işlemcilerinde de TurboCore teknolojisine yer vereceğini ve bu sayede daha fazla enerji verimliliğinin sağlanacağını belirtelim.

Çekirdek ve kuzey köprüsü çalışma gerilimlerinin - voltaj değerlerinin- düşürülebildiği Desna Z-01 tasarımında ayrıca donanımsal termal kontrol özelliğine de yer veriliyor. AMD'nin açıkladığı değerlere göre Desna Z-01 işlemcisinin ısıl tasarım gücü (Thermal Design Power -TDP) 6.4 Watt civarında. Fusion C-50 işlemcisi dikkate alındığında yapılan güncellemelerin 2.6 Watt'lık bir kazanım sağladığını görüyoruz. ARM tabanlı çözümlere ve Intel'in Oak Trail platformuna göre 6.4 Watt'lık değer hala yüksek kalsa da Desna Z-01 işlemcisinin bu segment için sınıfındaki en güçlü entegre grafik birimine sahip olduğunu unutmamak gerekiyor. DirectX 11 desteği ile birlikte 1080p video hızlandırma ve 3D video yeteneklerine sahip olan grafik işlemci ile AMD, "Ultimate HD" olarak tanımladığı üst seviye çoklu ortam yeteneklerine sahip tabletlerin hazırlanabileceğini ifade ediyor. Computex 2011 Fuarı kapsamında Desna Z-01 işlemcili ilk tableti MSI sergilirken, çok sayıda üreticinin yeni işlemciye adapte olması ve farklı segmentlere yönelik tablet bilgisayarlar sunması bekleniyor.


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::Ashes:: 7 yıl
bu işlemcilerin arm işlemcilerler karşılaştırılmalı testlerini arıyorum acaba tegra 3 yada tegra 2 karşısında ne yapabiliyor.
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neo01470 7 yıl ::Ashes::
::Ashes::

bu işlemcilerin arm işlemcilerler karşılaştırılmalı testlerini arıyorum acaba tegra 3 yada tegra 2 karşısında ne yapabiliyor.

buyuk ihtimalle onlardan daha hızlı olurlar ama şarjları onların yarısı kadar gitmez haberin olsun :D
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Lordinarius 7 yıl
amd windows u hedef aldığına göre yeni win mobile iş görücek sanırım
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RiPPeR91 7 yıl
Güzel gelişmeler ne kadar rakip olursa o kadar iyi olur.
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patrain 7 yıl
bu tür büyük işlemci üreten şirketlerin tabletlere yönelik ürün gamını genişletmeleri en çok biz kullanıcıların işine yarıyo desek yalan olmaz. Tablet zamanla laptopların hızına erişebilecek bir kapasiteye sahip olacaklar gibi geliyo. Ancak şu pil teknolojisini de eş zamanlı olarak geliştirseler çok daha iyi olcak.
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