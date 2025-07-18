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    Intel Wildcat Lake işlemciler sızdırıldı: Sınırlı XeSS ve dahası

    Intel'in giriş seviyesine konumlandıracağı Wildcat Lake işlemciler netleşmeye başladı. Yeni seride ışın izleme desteği yer almayacak ancak XMX çekirdekleri sayesinde sınırlı XeSS desteği bulunacak.

    Intel Wildcat Lake işlemciler sızdırıldı: Sınırlı XeSS ve dahası Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni giriş seviyesi işlemcileri Wildcat Lake serisiyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Daha önce Panther Lake ile birlikte tanıtılacağı belirtilen bu seride, ışın izleme (ray tracing) desteğinin olmayacağı kesinleşti. Ancak XMX çekirdekleri sayesinde sınırlı düzeyde XeSS desteği sağlanabilecek.

    Intel Wildcat Lake işlemciler sızdırıldı

    Kaçıranlar için Intel Wildcat Lake, halihazırda piyasada bulunan Alder Lake-N ve Twin Lake platformlarının doğrudan halefi olarak geliyor. Intel'in bu yeni serisi, giriş seviyesi dizüstü bilgisayarlar, mini PC'ler ve bazı el konsollarına odaklanacak. Mimari anlamda ise Panther Lake ile büyük benzerlikler taşıyor. Cougar Cove performans çekirdekleri, Darkmont verimlilik çekirdekleri ve Celestial Xe-LPG grafik mimarisi bu seride de yer alacak.

    Serinin en güçlü konfigürasyonu ise şu şekilde:

    • 2 Cougar Cove P-Core
    • 4 LP-E Core
    • 2 Xe3 grafik çekirdeği
    • 40 AI TOPS (CPU: 4, GPU: 18, NPU: 18)

    Sızdırılan bilgilere göre Wildcat Lake'teki en büyük sınırlama, izleme desteği sunulmaması olacak. Bu, Xe3 GPU'da yalnızca 2 RT ünitesine yer verilmiş olmasıyla açıklanıyor. Buna karşın, XeSS teknolojisi için önemli olan XMX çekirdekleri işlemcide yer alacak. Ancak bu çekirdeklerin performans açısından yeterli olup olmayacağı, ilerleyen testlerle belli olacak.

    Donanımsal özellikler açısından Wildcat Lake işlemciler, LPDDR5X ve DDR5 bellek desteği, Thunderbolt 4 bağlantısı ve 6 adede kadar PCIe hattı sunacak. Ayrıca bu işlemcilerin BGA 1516 paket yapısı, Panther Lake-H serisine kıyasla çok daha kompakt ve maliyet avantajlı bir platform sunacak. TDP tarafında ise çiplerin 10W altı bir güç tüketimiyle gelmesi bekleniyor.

    Wildcat Lake hakkında yıl sonuna doğru daha fazla ayrıntının netleşmesi bekleniyor. Özellikle Intel'in el konsolları ve mini bilgisayar üreticileriyle nasıl bir iş birliği yapacağı, serinin konumlandırılmasında belirleyici olacak.

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