Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Nova Lake-AX işlemciler sızdırıldı: Strix Halo'ya rakip geliyor

    Intel'in Strix Halo rakibi Nova Lake-AX platformuna ait teknik detaylar ortaya çıktı. 28 çekirdekli APU tasarımı, Xe3P GPU ve LPDDR5X bellek desteğiyle geliyor. İşte detaylar...

    Intel Nova Lake-AX işlemciler sızdırıldı: Strix Halo'ya rakip! Tam Boyutta Gör
    Intel, hem masaüstü hem de mobil platformlar için tasarlanan Nova Lake işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak mimarinin yeni nesil APU platformu için ilk somut bilgiler gelmeye başladı. Daha önce AMD'nin 3D V-Cache çözümlerine benzer büyük önbellekli tasarımlar üzerinde çalışan Intel, bu kez mobil-gaming odaklı bir APU serisiyle geliyor.

    Nova Lake-AX özellikleri sızdırıldı

    Sızdırılan bilgilere göre Nova Lake-AX platformu, 8 performans çekirdeği (P-Core), 16 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güçlü çekirdek (LP-E Core) olmak üzere toplam 28 çekirdeğe sahip olacak. Bu yapılandırma, bugüne kadar Intel cephesinden mobil sistemler için sunulmuş en karmaşık APU mimarilerinden biri konumunda.

    Nova Lake-AX APU, grafik tarafında 384 birimlik Xe3P mimarili bir entegre GPU ile destekleniyor. Bu mimari, her Xe3 çekirdeği başına 8 yürütme birimi (EU) hesaba katıldığında toplamda 48 Xe3-Core barındırıyor olabilir. Ancak bu sayı henüz nihai değil. Keza Intel'in Render Slice yapılandırmasında değişiklik yapabileceği konuşuluyor.

    Intel Nova Lake-AX işlemciler sızdırıldı: Strix Halo'ya rakip! Tam Boyutta Gör
    Bellek tarafında ise büyük bir sıçrama söz konusu. Nova Lake-AX, LPDDR5X belleklerle 9600 MT/s ve 10667 MT/s hızlarını destekleyecek. Ayrıca her iki platformda da 256-bit bellek yolu yer alıyor. Bu sayede hem bant genişliği hem de bellek erişim süreleri açısından Strix Halo gibi rakiplerle başa baş bir performans hedefleniyor.

    Henüz TDP ve frekans detayları paylaşılmasa da, Nova Lake-AX’in daha önce masaüstü Nova Lake-S serisinde gördüğümüz verimli çekirdek dağılımı ve bellek özellikleriyle tutarlı şekilde planlandığı aşikar. Bu tip APU’lar, oyun dizüstülerinden ince ve hafif mobil sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Suudilerin trilyon dolarlık şehir projesi çıkmazda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bir kıza nasıl çıkma teklifi edilir doktor yazısı okuma araba 70 den sonra titriyor autokit pasta cila yorumları koşu bandı e05 hatası nasıl giderilir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM24 PRO
    General Mobile GM24 PRO
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
    MSI THIN 15 B12UC-2636XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum