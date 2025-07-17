Intel Nova Lake-AX işlemciler sızdırıldı: Strix Halo'ya rakip geliyor

Nova Lake-AX özellikleri sızdırıldı
Sızdırılan bilgilere göre Nova Lake-AX platformu, 8 performans çekirdeği (P-Core), 16 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güçlü çekirdek (LP-E Core) olmak üzere toplam 28 çekirdeğe sahip olacak. Bu yapılandırma, bugüne kadar Intel cephesinden mobil sistemler için sunulmuş en karmaşık APU mimarilerinden biri konumunda.
Nova Lake-AX APU, grafik tarafında 384 birimlik Xe3P mimarili bir entegre GPU ile destekleniyor. Bu mimari, her Xe3 çekirdeği başına 8 yürütme birimi (EU) hesaba katıldığında toplamda 48 Xe3-Core barındırıyor olabilir. Ancak bu sayı henüz nihai değil. Keza Intel'in Render Slice yapılandırmasında değişiklik yapabileceği konuşuluyor.
Henüz TDP ve frekans detayları paylaşılmasa da, Nova Lake-AX’in daha önce masaüstü Nova Lake-S serisinde gördüğümüz verimli çekirdek dağılımı ve bellek özellikleriyle tutarlı şekilde planlandığı aşikar. Bu tip APU’lar, oyun dizüstülerinden ince ve hafif mobil sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: