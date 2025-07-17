Intel Nova Lake-AX işlemciler sızdırıldı: Strix Halo'ya rakip geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel, hem masaüstü hem de mobil platformlar için tasarlanan Nova Lake işlemciler için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Son olarak mimarinin yeni nesil APU platformu için ilk somut bilgiler gelmeye başladı. Daha önce AMD'nin 3D V-Cache çözümlerine benzer büyük önbellekli tasarımlar üzerinde çalışan Intel, bu kez mobil-gaming odaklı bir APU serisiyle geliyor.

Nova Lake-AX özellikleri sızdırıldı

Sızdırılan bilgilere göre Nova Lake-AX platformu, 8 performans çekirdeği (P-Core), 16 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güçlü çekirdek (LP-E Core) olmak üzere toplam 28 çekirdeğe sahip olacak. Bu yapılandırma, bugüne kadar Intel cephesinden mobil sistemler için sunulmuş en karmaşık APU mimarilerinden biri konumunda.

Nova Lake-AX APU, grafik tarafında 384 birimlik Xe3P mimarili bir entegre GPU ile destekleniyor. Bu mimari, her Xe3 çekirdeği başına 8 yürütme birimi (EU) hesaba katıldığında toplamda 48 Xe3-Core barındırıyor olabilir. Ancak bu sayı henüz nihai değil. Keza Intel'in Render Slice yapılandırmasında değişiklik yapabileceği konuşuluyor.

Tam Boyutta Gör Bellek tarafında ise büyük bir sıçrama söz konusu. Nova Lake-AX, LPDDR5X belleklerle 9600 MT/s ve 10667 MT/s hızlarını destekleyecek. Ayrıca her iki platformda da 256-bit bellek yolu yer alıyor. Bu sayede hem bant genişliği hem de bellek erişim süreleri açısından Strix Halo gibi rakiplerle başa baş bir performans hedefleniyor.

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Henüz TDP ve frekans detayları paylaşılmasa da, Nova Lake-AX’in daha önce masaüstü Nova Lake-S serisinde gördüğümüz verimli çekirdek dağılımı ve bellek özellikleriyle tutarlı şekilde planlandığı aşikar. Bu tip APU’lar, oyun dizüstülerinden ince ve hafif mobil sistemlere kadar geniş bir yelpazede kullanılabilir.

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