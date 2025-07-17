Intel, Nova Lake sonrası için hazır: Çekirdek ayrımı bitiyor

Daha sade daha verimli
Yapılan sızıntıya göre, Intel'in gelecekteki işlemcileri daha çok P-core mimarisine odaklanacak. Bunun temel nedeni ise Arctic Wolf kod adlı E-core tasarımının beklenen sıçramayı sunmaması. Skymont sonrasında gelen bu çekirdekler, paralel veri işleme (SIMD ve vektörel işlemler) gibi alanlarda sınırlı kazanç sunsa da, geleneksel IPC (Instruction Per Cycle) değerlerinde kayda değer bir artış sağlamıyor.
Bu da Intel’in E-core yaklaşımını yeniden gözden geçirmesine yol açmış durumda. İddialara göre Arctic Wolf, E-core mimarisinin son örneği olacak. Bundan sonraki çekirdek tasarımlarında, "büyük çekirdek" stratejisi benimsenerek, tüm çekirdekler tek bir yapı altında geliştirilecek. Bu birleşik platform tasarımı, yalnızca üretim süreçlerini sadeleştirmekle kalmayacak, aynı zamanda silikon karmaşıklığını da ciddi ölçüde azaltacak.
Aslında Intel, Alder Lake öncesinde benzer bir yaklaşımı zaten kullanıyordu. Ancak çekirdek sayısındaki artış büyük ölçüde pazarlama stratejisi olarak kaldı. AVX-10 komut seti ve APX uzantıları, bu nesilde doğrudan desteklenecek. Bu sayede hem P-core hem de E-core mimarileri, vektörel işlemlerde daha yüksek performans sunabilecek. Ayrıca bu platformun, gelecekte birleşik çekirdek stratejisi için temel oluşturması muhtemel.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: