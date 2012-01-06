AOC, Dock üniteli monitörü Aire Monitor e2343Fi'yi duyurdu

LCD monitör üreticilerinden AOC, Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2012 öncesinde, Aire Monitor adını verdiği 23" boyutlu monitörünün duyurusunu yaptı.

Piyano siyahı renkli şık tasarımıyla dikkat çeken monitör, 23 inç'lik boyutlu ekranda kullanıcılara 60 Hz'de 1920x1080 çözünürlük, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk desteği, 5 ms tepkime süresi, 16:9 görüntüleme oranı, 250 cd/m² parlaklık oranı, HDMI girişi ve 10 W'lık stereo hoparlör gibi özellik sunuyor.

AOC'un Aire Monitor modelinin en dikkat çekici yanıysa, ön kısımda bulunun Dock ünitesi oldu. Bu girişi kullanarak, iPhone ve iPod Touch gibi Apple cihazlarını rahatlıkla yerleştirip kullanabilirsiniz.

Mart ayında piyasaya sunulması beklenen Dock üniteli AOC Aire Monitor'un 280 $ civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması ifade ediliyor.