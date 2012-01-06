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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC, Dock üniteli monitörü Aire Monitor e2343Fi'yi duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
9,8b
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Monitör
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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LCD monitör üreticilerinden AOC, Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES 2012 öncesinde, Aire Monitor adını verdiği 23" boyutlu monitörünün duyurusunu yaptı.
Piyano siyahı renkli şık tasarımıyla dikkat çeken monitör, 23 inç'lik boyutlu ekranda kullanıcılara 60 Hz'de 1920x1080 çözünürlük, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı, 16.7 milyon renk desteği, 5 ms tepkime süresi, 16:9 görüntüleme oranı, 250 cd/m²  parlaklık oranı, HDMI girişi ve 10 W'lık stereo hoparlör gibi özellik sunuyor.
AOC'un Aire Monitor modelinin en dikkat çekici yanıysa, ön kısımda bulunun Dock ünitesi oldu. Bu girişi kullanarak, iPhone ve iPod Touch gibi Apple cihazlarını rahatlıkla yerleştirip kullanabilirsiniz.
Mart ayında piyasaya sunulması beklenen Dock üniteli AOC Aire Monitor'un 280 $ civarı fiyat etiketiyle satışa sunulması ifade ediliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
benim monitörüm den hiç bir ayar yapamıyorum ( osd locked ) yazıyor ne yapmam lazım yardımcı olabilirmisiniz
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xLmNt13 7 yıl
aoc fiyat/ performans ürünüdür
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triposi 7 yıl
Bu fiyata alınabilecek gayet güzel bir monitör ki artı olarak dock ünite imkanı sunuyor, yaratıcı fikir.
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dreamblue35 7 yıl
2-5 diye nitelendirdikleri tepki süresi çogu üreticinin yalan hocam GTG grey to grey tepki süreleri, ayrıca o süreler renkli likid kristallerden diğerine geçiş süresi en az 10-15 ms o da ghosting dedikleri etkiyi yapıyor ve bulanıklaşma fazla oluyor
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Parn 7 yıl
Guzelmis gercekten aslında sync yapabilse iTunes ile daha guzel olurmuş
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resler 7 yıl
Beyazını da 350 den satarlarmış...
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McGhoosT 7 yıl
bu monitör şy an kullandığım 2343fs + dock ünitesi ben çok memnunum dockla daha iyi olabilir bu arada 2 ms ile 5 ms yi nasıl fark ediyorsunuz
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DH Misafiri 7 yıl
5ms çok olmuş, en fazla 2ms olmalıydı.
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1ses1 7 yıl
5ms demiyorlarmı deli oluyorum. Artık endüşük ve en yüksek seviyelerin iyazsalar artık.
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DH Misafiri 7 yıl
yaratıcı bir fikir bence
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