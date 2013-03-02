ARM, Windows RT platformundan umutlu





Microsoft'un Windows 8 işletim sistemi ile birlikte tablet pazarına yeni bir soluk getirmek amacıyla piyasaya sürdüğü Windows RT işletim sistemi, abisi kadar başarılı olamadı ve halen tartışılan bir işlem sistemi haline geldi. Windows RT platformunun temel aldığı ARM ise gelecek için umutlu.





ARM patronu Warren East, Windows RT işletim sisteminin beklenenden ve görünenden daha az satış rakamına ulaştığını ve ilk sürümün başarılı olamadığını belirtiyor. Halen piyasada birkaç model var ve firmalar bekle ve gör taktiği uyguluyor. Örneğin Acer, yıl sonuna doğru Windows RT tablet modeli üreteceğini ancak sistemdeki belirsizliklerin de giderilmesi gerektiğini açıkladı. HP ise tercihini Android işletim sisteminden yana kullandı.





East, ekosistemin beklentileri karşılayamaması nedeniyle Microsoft'un hızla geliştirme sürecine başladığını ve sonraki neslin daha başarılı olacağına inandığını belirtiyor.





Aslında bu açıklama Blue güncellemesinin varlığını doğruluyor. Microsoft tüm platformları için yaz döneminde büyük değişiklikler içeren güncellemeler yayınlayacak. Ayrıca uygulama mağazaları da birbirine entegre olacak.





East ayrıca Microsoft'un 64 bit ARM işlemci tabanlı bir Surface modeli de planladığını dolaylı olarak ifade etti. 64 bit ARM işlemciler Cortex-A50 çekirdek serisine dahil olacak ve en erken 2014 ortaları veya takip eden yıl başlarında piyasada olacak.





East ayrıca mobil pazarda sayıca fazlalaşan işletim sistemleri için de pek umutlu konuşmuyor ve gelecekte birkaç olgunlaşmış oyuncunun ayakta kalabileceğini savunuyor.

http://www.tomshardware.com/gallery/ASUS-Tablet-600-windows-RT,0101-357423-0-2-3-0-jpg-.html