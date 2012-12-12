Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock, AMD işlemciler için yeni bir hız aşırtma rekoruna imza attı

6 yıl
1,1b
1
22
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Anakart üreticisi ASRock adına hız aşırtma çalışmaları yapan Nick Shih, AMD'nin ikinci nesil Fusion ailesindeki en hızlı işlemci modeli olan Fusion A10-5800K ile dünya rekoru kırdı. Standart olarak 3.8GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciyi, ASRock'ın yüksek kaliteli bileşenlere yer verdiği  A85 çipsetli anakart modeli FM2A85X Extreme6 üzerinde Sıvı Azot ile çalıştıran Nick Shih, saat hızını 7930MHz'e çıkartarak önemli bir başarıya imza attı. 
Çarpan kilidi açık olarak gelen ve doğası gereği hız aşırtmaya meğilli olan işlemciyi -100 derecenin altında çalıştırarak çekirdek voltaj gerilimini yükselten ve buna bağlı olarak baz frekansı da arttıran hız aşırtma profesyoneli, çalışma esnasında sadece bir adet bellek modülü kullanmayı tercih etmiş. vCore değeri 1.416v olarak belirlenen Fusion A10-5800K işlemcisinin çarpanı 63x, baz hızı da 125.8MHz seviyesine çıkartılmış. Kırılan rekor ve denemelerdeki ayar seçenekleriyle ilgili detaylar aşağıda yer alan video vasıtasıyla ulaşabilirsiniz. 
 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mc_ihanet 6 yıl
playstyle
bırakın bu hava bulut azot gaz işlerini !? alet 7/24 teklemeden çalışıyor mu sen bana onu söyle !?yoksa ha sıvı azot, ha viyagra ! her 2 side her zaman yapılamayan işlerin geçici olarak nasıl yapıldığının resmidir ! :)

Sen hiç koşu yaparken sürekli aynı hızda koşabiliyomuydun, buda bir yarış gibi, galip olan sürekli değişiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bozce 6 yıl
Bence anakartı alırsanız sizde 8GHz'e ulasirsiniz yada bu anakartı alın 8Ghz'e ulaşın gibi birşey vurgulanmak istemiyor burada. Olay Lamborghini yada Ferrari alıp maximum hıza ulaşın değil. Bence vurgulanmak istenen " biz yapısı ve bilesenleri o kadar sağlam ki bu anakart ile dünya rekoru kırılıyor" mesajı vermek. "Bu anakartı alırsanız özellikleri ile yapısı ile sizi pişman etmeyiz bu da ispatımız" vurgusu yapmak ve aynı zamanda diğer rakiplerine de "Ben bunu yaptım sen neler yapabiliyorsun?" şeklinde etik bir meydan okumadır.

Yoksa dünya üzerinde hiçbir anakart dünya rekoru yada bu seviye sıvı soğutmadan sonra yada bu şekilde kullanılamaz. Zaten benchmark testleri bile bu hızda kaç saniye kaldığı ile felan alakalı.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 6 yıl
bırakın bu hava bulut azot gaz işlerini !?
alet 7/24 teklemeden çalışıyor mu sen bana onu söyle !?
yoksa ha sıvı azot, ha viyagra !
her 2 side her zaman yapılamayan işlerin
geçici olarak nasıl yapıldığının resmidir ! :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lebbeyk_ 6 yıl
Bana faydası olmayan kilise papazının .....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marancı 6 yıl
hız aşırtmaya "meğilli" olan işlemciyi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 6 yıl
hızaşırtma olayı eskisi kadar popüler değil yasaklar kalktı. Artık firmalar destekliyor :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hirotaro 6 yıl
Yalnız A10 5800K daki entegre grafik kartı , benchten 1550 almış GTS 250 ise 1530 almış .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 6 yıl
O 5800K dan 5600K ya oradan da 5500 den sonra 5400K ya doğru kaydı, sonrada her halde alt taraflardan bir yerden çıkıp gitmiştir.
Şimdi gelir. FM2 yi Asrock'u duydu ya. Gelir şimdi A55 i anlatır 1 saat.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
-VesselaM- 6 yıl
z77 extreme 6 kullanıyorum tek sorun yaşamadım son derece güzel kartları var ve fiyat olarak da gayet iyi konumdalar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Hani Nerde O Mübarek ? 6 yıl
playstyle nooldu la
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DevilAttack 6 yıl
Türkiye'den de böyle rekor duysak çok daha iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IhtiyarDelikanli 6 yıl
Z77 pro3 kullanıyorum F/P
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1117 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock ve amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Avea inTouch video inceleme 6 yıl Google LG Nexus 4 "En güncel, en hızlıyı isteyenlere" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim