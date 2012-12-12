ASRock, AMD işlemciler için yeni bir hız aşırtma rekoruna imza attı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anakart üreticisi ASRock adına hız aşırtma çalışmaları yapan Nick Shih, AMD'nin ikinci nesil Fusion ailesindeki en hızlı işlemci modeli olan Fusion A10-5800K ile dünya rekoru kırdı. Standart olarak 3.8GHz hızında çalışan 4 çekirdekli işlemciyi, ASRock'ın yüksek kaliteli bileşenlere yer verdiği A85 çipsetli anakart modeli FM2A85X Extreme6 üzerinde Sıvı Azot ile çalıştıran Nick Shih, saat hızını 7930MHz'e çıkartarak önemli bir başarıya imza attı.
Çarpan kilidi açık olarak gelen ve doğası gereği hız aşırtmaya meğilli olan işlemciyi -100 derecenin altında çalıştırarak çekirdek voltaj gerilimini yükselten ve buna bağlı olarak baz frekansı da arttıran hız aşırtma profesyoneli, çalışma esnasında sadece bir adet bellek modülü kullanmayı tercih etmiş. vCore değeri 1.416v olarak belirlenen Fusion A10-5800K işlemcisinin çarpanı 63x, baz hızı da 125.8MHz seviyesine çıkartılmış. Kırılan rekor ve denemelerdeki ayar seçenekleriyle ilgili detaylar aşağıda yer alan video vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.
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Sen hiç koşu yaparken sürekli aynı hızda koşabiliyomuydun, buda bir yarış gibi, galip olan sürekli değişiyor.
Yoksa dünya üzerinde hiçbir anakart dünya rekoru yada bu seviye sıvı soğutmadan sonra yada bu şekilde kullanılamaz. Zaten benchmark testleri bile bu hızda kaç saniye kaldığı ile felan alakalı.
alet 7/24 teklemeden çalışıyor mu sen bana onu söyle !?
yoksa ha sıvı azot, ha viyagra !
her 2 side her zaman yapılamayan işlerin
geçici olarak nasıl yapıldığının resmidir ! :)
Şimdi gelir. FM2 yi Asrock'u duydu ya. Gelir şimdi A55 i anlatır 1 saat.