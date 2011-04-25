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ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir

8 yıl
12,3b
1
89
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemci ailesi için bekleyiş sürüyor. Güncel yol haritasında son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde, geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın süredir devam eden Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri Haziran ayında lanse edilecek. Teknik özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başlayan işlemciler için belirsizliğin sürdüğü önemli bir nokta bulunuyor. Başta John Frehue olmak üzere AMD cephesi Bulldozer tabanlı işlemcilerin Soket AM3 anakartlarda yani şu an satılmakta olan en güncel anakartlarda çalışmayacağını açıklarken, anakart üreticileriyse 8 serisi yonga setlerini kullanan mevcut anakartların BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği sunabileceğini ifade ediyorlar.

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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Önce Asus ardından da MSI, AMD'nin 8 serisi yonga setlerini kullanan anakartlarının BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği kazanacağını açıklarken, Gigabyte ise farklı bir yol izlemişti. 8 serisi anakartları için yeni revizyonlar hazırlayan firma, siyah renkli işlemci soketine sahip bu modellerinin Soket AM3+ formundaki işlemcilerle yani Bulldozer tabanlı FX modelleriyle kullanılabileceğini duyurmuştu. Benzeri bir hamle ASRock'dan da gelirken, her iki üretici de siyah renkli işlemci soketine sahip, Soket AM3+ uyumlu 8 serisi anakartlarını şu an satmaktalar. Bu gelişmelere ek olarak ASRock, Soket AM3 anakartlarda Soket AM3+ işlemci kullanımına yönelik olarak kapsamlı bir çalışma yayınladı.

ASRock, yeni nesil Bulldozer işlemcilerin Soket AM3 anakartlarda çalışacağı gerçeğini göz ardı etmiyor ancak bunun stabilite sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların Bulldozer işlemciler için gerçek anlamda Soket AM3+ işlemciler için hazırlanan anakartları kullanması gerektiğini söyleyen firma, bunun nedeni olaraksa şunlar söylüyor;

- Yeni Soket Tasarımındaki Farklılıklar;

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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ASRock'ın açıklamalarına göre yeni "siyah" AM3b soket tasarımı, Soket AM3+ anakartlar için ilk belirleyici farktör. Yeni soket tasarımında pin deliklerinin boyutu %11 daha büyük. Tasarımdaki bu farklılığın işlemci ve anakart (Soket AM3) arasındaki mekanik uyumu etkileyeceği hatta işlemci için pin-bent problemine neden olabileceği belirtiliyor.

- İşlemci ve Güç Kontrolcüsü Arasında Daha Hızlı Bağlantı;

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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ASRock'ın açıklamalarına göre Soket AM3+ anakartlarda daha yüksek hızda seri VID ( işlemci için belirlenen standart voltaj) desteği sunuluyor. İşlemci ve güç kontrolcüsü arasındaki bağlantı Soket AM3 anakartlarda 400 KHz olarak gerçekleşirken,Soket AM3+ anakartlarda ise hız 3.4MHz'e çıkıyor ve daha iyi güç yönetimi sunuluyor.

- Verimli Güç Yükleme Tasarımı;

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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AM3+ anakartların daha yüksek güç yükleme verimliliği sunduğu belirtiliyor. Yeni tasarımın güç kaynağında %11.8'e varan oranda daha iyi verimlilik sunduğu ve bunun daha iyi işlemci güç tasarrufuna olanak tanıdığı belirtiliyor. Tabi güç tasarrufundaki kazanımın daha çevreci bir kullanıma olanak tanıdığına da dikkat çekiliyor.

- İşlemci Güç Kirliliği Yeni Soket Tasarımı'nda %22 Azaltıldı;

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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ASRock'ın açıklamalarına göre, Soket AM3+ tasarımında işlemci güç kirliliği %22'ye varan oranda azaltıldı. Yeni tasarım sayesinde Soket AM3+ anakatların aynı yük altında Soket AM3 anakarltara göre Vcore varyasyonlarını geliştirdiği ve işlemci güç kirliğinini azaltarak daha iyi sistem stabilitesine olanak tanıdığına vurgu yapılıyor.

- Daha Yüksek Akım Desteği;

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlanan Soket AM3+ anakartların daha yüksek akım desteği sundukları belirtiliyor. Satılmakta olan mevcut AM3 işlemciler çalışmak için 110A akıma ihtiyaç duyarken, yeni Soket AM3+ işlemciler ise çalışmak için 145A akıma ihtiyaç duyuyorlar yani akım talebi %32 oranında artıyor.

- Daha İyi Soğutma;

ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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ASRock, AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı "gerçek" Soket AM3+ anakartlarda, C.C.R. (Combo Cooler Retention Module) tasarımına yer verdiğini belirtiyor. Bu sayede işlemci, bellek ve güç komponentleri için daha iyi soğutma olanağı tanıynıyor hatta firmanın açıkladığı net rakmalara göre 5.4 derece daha serin çalıştırabiliyor.


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dennjS 8 yıl en beğenilen
kroniq_asi
Buldozerde olsan İntel İ7-2600K yı geçemezsin:@

liseli ergen..
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DemonicMajesty 8 yıl
ASRock hayallerimi yıktın :)
1 Yanıt Yanıtla +7
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zotti52 8 yıl
i7-2600K tepe seviye bir işlemci değil zaten. Daha yüksek frekanslı Sandy Bridge Extreme işlemciler sonbaharda gelecek. Ama Bulldozer'in standart olarak overclock'a ihtiyaç duymadan 1866 mhz bellek desteği sunması çok avantajlı bir durum.
i7-2600K tepe seviye bir işlemci değil zaten. Daha yüksek frekanslı Sandy Bridge Extreme işlemciler sonbaharda gelecek. Ama Bulldozer'in standart olarak overcl...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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milyondabir 7 yıl
ASRock ürünleri cok guzel.bana göre bazı ürünleri asustan daha kaliteli anakart olarak.
bence herkes yazsın ülkemize gelmesi icin ürünleri mail filan atsın faceden yazsın.
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bthunv 7 yıl milyondabir
milyondabir

ASRock ürünleri cok guzel.bana göre bazı ürünleri asustan daha kaliteli anakart olarak.

bence herkes yazsın ülkemize gelmesi icin ürünleri mail filan atsın faceden yazsın.

iyi güzel ürünleri kalitelide hani böyle bişi için hort yapcak yermi bulamadın
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anonymouse34 8 yıl
Zaten İşlemcinin Çıkması Haziranı Bulacak En Kötü İhtimalle Eylül Gibi Türkiyede Olur. Daha Fiyatı Performansı Hiç Birşeyi Ortada Yok. Bence Yapılması Gereken Beklemek Çıkar Çıkmazda Atlamamak Lazım. Sonuçta Para Sokaktan Toplanmıyor. Belkide Abartıldığı Kadar Bi Performans Sunmayabilir Yada Ortalığı Kasıp Kavurabilir. Ayrıca O Kadar Bekledikten Sonra Kimsenin Gidipte AM3 Kart Alıcağını Sanmıyorum. Benim Merak Ettiğim 990 Chipsetli Am3+ Anakartların Ne Zaman Piyasaya Çıkacağı. Anakartların İşlemciden Sonra Piyasaya Çıkması Çok Saçma Olmazmı Sonuçta Bulldozer İçin Tasarlanan Kartlar Onlar.
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Klasör.:X:. 8 yıl
Hepsi yalan dolan bence.ahanda görün.buldozer işlemciler gayet güzel stabil bir şeklide çalışacak AM3.yok delik büyükmüş de cart curt.ulen giga o bios güncellemesini ben sana yapcam.bundan sonra anakartı asus yada msı alıcam.baksana adamlara ne kadar da mütevazi bir davranışla gerekli olan tek şey yani bios güncellemesini öngörüyolar.yazıklar olsun giga.AM3 üne buldozer koyam emi
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eeevrim 8 yıl
bana kalırsa amd işlemcileri intel e yaklaşamaz hem fiyat hem performans olarak bunu olumlu olarak yorumlarsak eğer elinde kısıtlı bir bütçen varsa mesela 2500 lira bunla bir Amd li birde İntel li sistem toplaRsak bence amd li sistem daha başarılı olur ama yok benim param var diyorsan kesinlikle intel ezer geçer...ama çoğu zaman pc toplarken bütçemiz kısıtlı olduğundan ve amd de bu şekilde atak yapıyorken amd li sistemler çok daha akıllıca geliyor
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Rainbow6 8 yıl
aferim asrock gercekler bir bir ortaya ciksin daha ben amd nin yeni islemciyle eski anakarti duzgun calistirdigini gormedim
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lvlono 8 yıl
Dirk Meyer boşuna istifa etmemiş olabilirmi? İçimden bir ses; AMD, Bulldozer ile çuvallayacak diyor...
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Die4WiN 8 yıl
olumusuzluklara bakarsak... hiç çalıştırmasa daha iyi abi
böyle şeyler olacaksa ne anladı amd kullanıcısı bundan
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turmania 8 yıl
sinir bozucu bir durum.

hic bir sey belli degil sanirim asus ve msi su anki mevcut am3 anakartlarini satabilmek icin boyle bir yontem buldular. eger performans olarak yeni cikacak bulldozer anakarlariyla esitse harika bir is yapmis olurlar.

ama degilse o iki firmadan bir daha urun almam.
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crowland 8 yıl
Amd seviyorum seni bunu intel ciler anlayamaz gel artık buldozer gel : (
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soar.kerrigan 8 yıl
. Type of CPU
. AM3+ AM3. AM2+ AM2.
. AM3+ YES. YES. NO.. NO..
S
O AM3. YES. YES. NO.. NO..
C
K AM2+ ??.. YES. YES. YES.
E
T AM2. ??.. YES. YES. YES.
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lvlono 8 yıl
" ASRock'ın açıklamalarına göre Soket AM3+ anakartlarda daha yüksek hızda seri VID ( işlemci için belirlenen standart voltaj) desteği sunuluyor. İşlemci ve güç kontrolcüsü arasındaki bağlantı Soket AM3 anakartlarda 400 KHz olarak gerçekleşirken,Soket AM3+ anakartlarda ise hız 3.4MHz'e çıkıyor ve daha iyi güç yönetimi sunuluyor."
AM3+ bir anakarta, AM3 işlemci takarsak; Phenom2 X4 955 taktık diyelim, daha performansımı çalışacak?
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_XpLoSiVe_ 8 yıl

lvlono


AM3+ bir anakarta, AM3 işlemci takarsak; Phenom2 X4 955 taktık diyelim, daha performansımı çalışacak?


zeki müren de bizi görecek mi tarzı bir soru olmuş
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GooodJob 8 yıl
Intel kullanıcısı olarak beni en çok ne zaman çıkacağı ilgilendiriyor. Umarım dedikleri gibi Haziran ayında çıkartırlar.
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ContEmpor4ry 8 yıl
Asrock kendi anakartları için konuşmuş gibi.
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soar.kerrigan 8 yıl
haber = reklam

daha çözemedinmi bunu.
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korayfethi 8 yıl
AbsoluteZero
korayfethi 110 Amper 145 Amper felan diyor, bu imkansız, heralde yazım yanlışı oldu. Güç transistörlerinden bile zor geçer bu akım.
12v değil yalnız 1.15 - 1.3v arasında bir voltajdan bahsediyoruz o akım için.

cevabınızın ne alakası var anlamadım açıklayıcı olursanız sevinirim :)
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WinteR 8 yıl
Böyle bir haber altına yok şu daha iyi yok bu daha iyi,onu aldım yok bunu aldım yazmak da ilkel bir megalomanlıktır, konu ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir
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KuarkServerSystems 8 yıl

korayfethi

AbsoluteZero



korayfethi 110 Amper 145 Amper felan diyor, bu imkansız, heralde yazım yanlışı oldu. Güç transistörlerinden bile zor geçer bu akım.
12v değil yalnız 1.15 - 1.3v arasında bir voltajdan bahsediyoruz o akım için.




cevabınızın ne alakası var anlamadım açıklayıcı olursanız sevinirim :)


yani 12v 145A = 1740W muazzam bir enerji oluyor normal bir duvar prizinin verdiği güce eşdeğer. Fakat 1.15v x 145A = 166W bu bir işlemcinin çekebileceği bir değer yani bu amper değeri zaten normal bir değer.

Zaten ortalama 100W çeken 1.2v ile çalışan bir işlemci 83A akım çekiyor.
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BuĞrA 8 yıl
sorma kanka ssd alcam şimdi ama kain soar abi kızar dıye almıyorum
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korayfethi 8 yıl
110 Amper 145 Amper felan diyor, bu imkansız, heralde yazım yanlışı oldu. Güç transistörlerinden bile zor geçer bu akım.
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Fract4l 8 yıl
Sonunda birisi cesaretini toplayip Bulldozer + AM3 hakkinda net bir aciklama yapti. Millet bios guncellemesi derken isini dogru yapan firmalar bu gibi guncellemelerin yetersiz kalacagini anlayip islerini saglama alip AM3+ anakart uretimine gectiler bile. Tebrik etmek lazim.

@snow-leopard
Orasini iyi yakaladin. Dun bana 1 pinin lafini edip Intel'i kullanici dostu olmamasi ile suclayana bu haber guzel bir cevap oldu.
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KuarkServerSystems 8 yıl

korayfethi

110 Amper 145 Amper felan diyor, bu imkansız, heralde yazım yanlışı oldu. Güç transistörlerinden bile zor geçer bu akım.


12v değil yalnız 1.15 - 1.3v arasında bir voltajdan bahsediyoruz o akım için.
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