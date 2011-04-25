ASRock: AMD'nin Bulldozer işlemcileri Soket AM3 anakartlarda stabil çalışmayabilir

AMD'nin yeni nesil Bulldozer işlemci ailesi için bekleyiş sürüyor. Güncel yol haritasında son dakika değişikliği yaşanmadığı takdirde, geliştirme çalışmaları beş yılı aşkın süredir devam eden Bulldozer tabanlı yeni FX işlemcileri Haziran ayında lanse edilecek. Teknik özellikleri yavaş yavaş netleşmeye başlayan işlemciler için belirsizliğin sürdüğü önemli bir nokta bulunuyor. Başta John Frehue olmak üzere AMD cephesi Bulldozer tabanlı işlemcilerin Soket AM3 anakartlarda yani şu an satılmakta olan en güncel anakartlarda çalışmayacağını açıklarken, anakart üreticileriyse 8 serisi yonga setlerini kullanan mevcut anakartların BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği sunabileceğini ifade ediyorlar.

Önce Asus ardından da MSI, AMD'nin 8 serisi yonga setlerini kullanan anakartlarının BIOS güncellemesiyle Bulldozer desteği kazanacağını açıklarken, Gigabyte ise farklı bir yol izlemişti. 8 serisi anakartları için yeni revizyonlar hazırlayan firma, siyah renkli işlemci soketine sahip bu modellerinin Soket AM3+ formundaki işlemcilerle yani Bulldozer tabanlı FX modelleriyle kullanılabileceğini duyurmuştu. Benzeri bir hamle ASRock'dan da gelirken, her iki üretici de siyah renkli işlemci soketine sahip, Soket AM3+ uyumlu 8 serisi anakartlarını şu an satmaktalar. Bu gelişmelere ek olarak ASRock, Soket AM3 anakartlarda Soket AM3+ işlemci kullanımına yönelik olarak kapsamlı bir çalışma yayınladı.

ASRock, yeni nesil Bulldozer işlemcilerin Soket AM3 anakartlarda çalışacağı gerçeğini göz ardı etmiyor ancak bunun stabilite sorunlarına yol açabileceğini belirtiyor. Kullanıcıların Bulldozer işlemciler için gerçek anlamda Soket AM3+ işlemciler için hazırlanan anakartları kullanması gerektiğini söyleyen firma, bunun nedeni olaraksa şunlar söylüyor;

- Yeni Soket Tasarımındaki Farklılıklar;



ASRock'ın açıklamalarına göre yeni "siyah" AM3b soket tasarımı, Soket AM3+ anakartlar için ilk belirleyici farktör. Yeni soket tasarımında pin deliklerinin boyutu %11 daha büyük. Tasarımdaki bu farklılığın işlemci ve anakart (Soket AM3) arasındaki mekanik uyumu etkileyeceği hatta işlemci için pin-bent problemine neden olabileceği belirtiliyor.

- İşlemci ve Güç Kontrolcüsü Arasında Daha Hızlı Bağlantı;

ASRock'ın açıklamalarına göre Soket AM3+ anakartlarda daha yüksek hızda seri VID ( işlemci için belirlenen standart voltaj) desteği sunuluyor. İşlemci ve güç kontrolcüsü arasındaki bağlantı Soket AM3 anakartlarda 400 KHz olarak gerçekleşirken,Soket AM3+ anakartlarda ise hız 3.4MHz'e çıkıyor ve daha iyi güç yönetimi sunuluyor.

- Verimli Güç Yükleme Tasarımı;

AM3+ anakartların daha yüksek güç yükleme verimliliği sunduğu belirtiliyor. Yeni tasarımın güç kaynağında %11.8'e varan oranda daha iyi verimlilik sunduğu ve bunun daha iyi işlemci güç tasarrufuna olanak tanıdığı belirtiliyor. Tabi güç tasarrufundaki kazanımın daha çevreci bir kullanıma olanak tanıdığına da dikkat çekiliyor.

- İşlemci Güç Kirliliği Yeni Soket Tasarımı'nda %22 Azaltıldı;

ASRock'ın açıklamalarına göre, Soket AM3+ tasarımında işlemci güç kirliliği %22'ye varan oranda azaltıldı. Yeni tasarım sayesinde Soket AM3+ anakatların aynı yük altında Soket AM3 anakarltara göre Vcore varyasyonlarını geliştirdiği ve işlemci güç kirliğinini azaltarak daha iyi sistem stabilitesine olanak tanıdığına vurgu yapılıyor.

- Daha Yüksek Akım Desteği;

Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlanan Soket AM3+ anakartların daha yüksek akım desteği sundukları belirtiliyor. Satılmakta olan mevcut AM3 işlemciler çalışmak için 110A akıma ihtiyaç duyarken, yeni Soket AM3+ işlemciler ise çalışmak için 145A akıma ihtiyaç duyuyorlar yani akım talebi %32 oranında artıyor.

- Daha İyi Soğutma;

ASRock, AMD'nin Bulldozer işlemcileri için hazırladığı "gerçek" Soket AM3+ anakartlarda, C.C.R. (Combo Cooler Retention Module) tasarımına yer verdiğini belirtiyor. Bu sayede işlemci, bellek ve güç komponentleri için daha iyi soğutma olanağı tanıynıyor hatta firmanın açıkladığı net rakmalara göre 5.4 derece daha serin çalıştırabiliyor.