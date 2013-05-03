ASRock, Purity Sound ismini verdiği yeni ses teknolojisini tanıttı





Anakart üreticisi ASRock, belirli anakart modellerinde sunacağı Purity Sound isimli yeni teknolojisini tanıttı.

Son yıllarda büyük gelişme gösteren ve çok fazla kişi tarafından aktif olarak kullanılan anakartlar üzerinde yer alan dahili ses kartları, ASRock tarafından tanıtılan Purity Sound isimli teknoloji ile bir adım daha öteye taşınıyor. Firmanın 8 serisi anakartları üzerinde "A-Style" kod ismi ile farklı özellikler altında kullanıcılar karşısına gelecek olan bu özelliklerin en önemlisi olan Purity Sound, teknik olarak Realtek'in 7.1 HD desteği sunan 115dB SNR DAC ALC1150 kodeği ve iki adet TI NE5532 amfisi ile bir arada olarak hazırlanmış durumda. Bu amfilerden bir tanesi Diferansiyel amfi, diğeri ise 600 ohm kulaklıkları destekleyen Premium Headset amfi olarak isimlendirilmiş.

Özel EMI koruyucu kapak, kart üzerinde yer alan diğer bileşenlerin gürültüsünü önleyen PCB korucuyu kaplama, Direct Drive teknolojisi ve DTS desteğine sahip olan yeni dahili ses kartı, diğer sıradan ses çözümlerine göre oluşan bozulmaları en aza indirgeyebiliyor, çok daha fazla detay ve bass ortaya koyabiliyor ve bunların yanında 600 ohm değerine kadar olan kulaklıkları ekstra başka anfiye ihtiyaç duymadan rahatça çalıştırabiliyor.





http://www.pclaunches.com/computers/asrock-brings-a-revolutionary-pc-audio-solution-for-people-who-take-audio-seriously-purity-sound.php