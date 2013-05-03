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ASRock, Purity Sound ismini verdiği yeni ses teknolojisini tanıttı

6 yıl
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Anakart
Can Tunçer
Haber Editörü
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ASRock, Purity Sound ismini verdiği yeni ses teknolojisini tanıttı
ASRock, Purity Sound ismini verdiği yeni ses teknolojisini tanıttı

Anakart üreticisi ASRock, belirli anakart modellerinde sunacağı Purity Sound isimli yeni teknolojisini tanıttı.
Son yıllarda büyük gelişme gösteren ve çok fazla kişi tarafından aktif olarak kullanılan anakartlar üzerinde yer alan dahili ses kartları, ASRock tarafından tanıtılan Purity Sound isimli teknoloji ile bir adım daha öteye taşınıyor. Firmanın 8 serisi anakartları üzerinde "A-Style" kod ismi ile farklı özellikler altında kullanıcılar karşısına gelecek olan bu özelliklerin en önemlisi olan Purity Sound, teknik olarak Realtek'in 7.1 HD desteği sunan 115dB SNR DAC ALC1150 kodeği ve iki adet TI NE5532 amfisi ile bir arada olarak hazırlanmış durumda. Bu amfilerden bir tanesi Diferansiyel amfi, diğeri ise 600 ohm kulaklıkları destekleyen Premium Headset amfi olarak isimlendirilmiş.
Özel EMI koruyucu kapak, kart üzerinde yer alan diğer bileşenlerin gürültüsünü önleyen PCB korucuyu kaplama, Direct Drive teknolojisi ve DTS desteğine sahip olan yeni dahili ses kartı, diğer sıradan ses çözümlerine göre oluşan bozulmaları en aza indirgeyebiliyor, çok daha fazla detay ve bass ortaya koyabiliyor ve bunların yanında 600 ohm değerine kadar olan kulaklıkları ekstra başka anfiye ihtiyaç duymadan rahatça çalıştırabiliyor.

 
ASRock, Purity Sound ismini verdiği yeni ses teknolojisini tanıttı

http://www.pclaunches.com/computers/asrock-brings-a-revolutionary-pc-audio-solution-for-people-who-take-audio-seriously-purity-sound.php Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
-dehşet- 6 yıl en beğenilen milyondabir
milyondabir

artık anakartlarda kalitenin adı asrock

Uzaktan davulun sesi hoş geliyor.Bir daha mı Asrock asla.
2 Yanıt Yanıtla +6
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milyondabir 6 yıl
artık anakartlarda kalitenin adı asrock
1 Yanıt Yanıtla +5
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OverClocK1ng 6 yıl
Tam da Haswell'e geçmeyi beklerken. Umarım Z87'lerde olur bu teknoloji...
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Castle Bravo 6 yıl OverClocK1ng
Gayet güzel. Üst düzey 7 serisi anakartlarında Recon3D sunmuşlardı; şimdi bu tip çözümleri genele yayacaklar gibi.
Bekleneni verirse, özellikle mATX - HTPC sistemler için anlamlı olur. Ayrı ses kartı, bu tip sistemlerde istenen bir şey değil.

OverClocK1ng

Tam da Haswell'e geçmeyi beklerken. Umarım Z87'lerde olur bu teknoloji...

Bu teknoloji zaten 8 serisiyle gelecek.
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milyondabir 6 yıl
artık anakartlarda kalitenin adı asrock
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-dehşet- 6 yıl milyondabir
milyondabir

artık anakartlarda kalitenin adı asrock

Uzaktan davulun sesi hoş geliyor.Bir daha mı Asrock asla.
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yunus3441 6 yıl
helal lan asrock'a extra pc-e yuvası işgal etmeden bulmuş çözümü.
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DH Misafiri 6 yıl
AOpen firmasının bir anakartı vardı, anakartında ampullü dahilli ses kartı kullanmıştı . bilmeyenler için şöyle açıklayayım; Hİ-Fİ ses donanımda ampüllü donanım çok öenmli bir yere sahiptir, hoş hassas kaliteli ses verir.
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