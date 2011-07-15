ASRock en güçlü AMD anakartını duyurdu; Fatal1ty 990FX Professional

Anakart üreticisi ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı en iyi anakartı olan Fatal1ty 990FX Professional'ı duyurdu. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlanan, buna ek olarak Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de kullanılabilen anakart için ünlü oyuncu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile işbirliği yapan ASRock, çıtayı yükselterek Bulldozer için zirveyi hedeflemiş durumda.





AMD'nin 990FX+SB950 yonga setini kullanan ve 16+2 fazlı güç tasarımıyla gelen anakart altın kapasitörleri ve tarama hızının 125Hz ile 1000Hz arasında değiştirilmesini olanak tanıyan iki adet Fatal1ty fare portu gibi detaylarla farklılaşmayı başarıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve hem Crossfire hem de SLI desteği sunan anakart, 2100MHz'e kadar çift kanal bellek desteği ile geliyor.





Üzerinde yer alan soğutucusuyla kaslı bir görünüm sergileyen anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, ağ yönetim aracı XFast LAN, USB üzerinden daha hızlı veri aktarımı için XFast USB teknolojisi, grafik tabanlı UEFI BIOS, bir adet FireWire, iki adet eSATA, 7.1 kanal ses, debug LED, kart üstü güç, reset ve clear cmos gibi butonlara yer verilirken, BIOS'un hız aşırtma için çok sayıda seçenek içerdiği belirtiliyor.





ASRock Fatal1ty 990FX Professional'ın yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.