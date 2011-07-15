ASRock en güçlü AMD anakartını duyurdu; Fatal1ty 990FX Professional

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Anakart üreticisi ASRock, AMD işlemciler için hazırladığı en iyi anakartı olan Fatal1ty 990FX Professional'ı duyurdu. Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri için hazırlanan, buna ek olarak Soket AM3 formundaki Phenom II ve Athlon II işlemcileriyle de kullanılabilen anakart için ünlü oyuncu Jonathan "Fatal1ty" Wendel ile işbirliği yapan ASRock, çıtayı yükselterek Bulldozer için zirveyi hedeflemiş durumda.
AMD'nin 990FX+SB950 yonga setini kullanan ve 16+2 fazlı güç tasarımıyla gelen anakart altın kapasitörleri ve tarama hızının 125Hz ile 1000Hz arasında değiştirilmesini olanak tanıyan iki adet Fatal1ty fare portu gibi detaylarla farklılaşmayı başarıyor. Çoklu ekran kartı kurulumları için üç adet PCIe x16 slotuna sahip olan ve hem Crossfire hem de SLI desteği sunan anakart, 2100MHz'e kadar çift kanal bellek desteği ile geliyor.
Üzerinde yer alan soğutucusuyla kaslı bir görünüm sergileyen anakartın diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, ağ yönetim aracı XFast LAN, USB üzerinden daha hızlı veri aktarımı için XFast USB teknolojisi, grafik tabanlı UEFI BIOS, bir adet FireWire, iki adet eSATA, 7.1 kanal ses, debug LED, kart üstü güç, reset ve clear cmos gibi butonlara yer verilirken, BIOS'un hız aşırtma için çok sayıda seçenek içerdiği belirtiliyor.
ASRock Fatal1ty 990FX Professional'ın yakında satışa sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor.
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Aynı teknolojiyi janlayıp altına batırmıslar kımıl kımıl ama asrock ya rock söylecez yada hicaz vallahi asus alacaz.)
Bu adam ne ayak ya kurttu yemin ediyorum firmaları neymiş profosyonel oyuncuymuş gelsin mahaledeki küçük bebelerle kapışşın kesin mort olur gider şaka biyana işin enteresan tafrafı adam parayı harbi kırdı bi dünya firmada adı geçiyo şahsen Fatal1ty ismini görünce bana itici geliyo hiçde ilgimi çekmiyo ama işte ürünler fena oluyo od ayrı mesele tabi...
Amma da yorulmuştur şimdi adamcağız o kadar kuzey köprüsü tasarla power hesabı yap, frekans sinüsü, kosinüsü hesapla.
Quake 3 ile ünlü olmuş profesyonel fps oyuncusunun takma adı olur kendisi. İsim haklarıyla da para kazanıyor artık.
Güney köprüsü demek istedin sanırım ... Kuzey köprüsünün ekran kartı altında kalması için baya uğraşman gerek :-))
bendeki 200 tl lik anakart bile 140 w destekliyor
Asrock zaten ASUS'a ait. Kopyalam söz konusu değil. Adamlar kendi ürünlerini üretiyorlar.
asus olarak devam etselerdi