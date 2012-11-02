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ASRock, Intel Smart Response teknolojisini X79 tabanlı anakartlarına adapte etti

6 yıl
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Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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Anakart üretiminde lider firmalardan birisi olan ASRock, dünyada ilk kez X79 tabanlı anakart üzerine Intel Smart Response teknolojisini adapte ettiğini duyurdu.

Bu teknolojiyi yansıtan ilk anakart ise ASRock X79 Extreme11 oldu. Intel Smart Response teknolojisi sayesinde 32GB/64GB gibi düşük boyutlu SSD'ler ve standart sabit diskler, en çok ihtiyaç duyulan ve sık kullanılan bilgiler SSD üzerinde tutulmak suretiyle, bilgisayarın hızlı ve verimli şekilde kullanılması sağlayacak şekilde kolayca yapılandırılabiliyor. 

Intel Smart Response teknolojisi, Z68 gibi yongasetleri üzerinde çalışırken henüz X79 üzerinde bulunmuyordu. X79 Extreme 11 kart sahipleri, yeni sürücü ve son BIOS güncellemeleri ile Intel Smart Response teknolojisini kullanabilecekler.

ASRock X79 Extreme11 anakart 24+2 güç fazı ve 8 adet SAS2/SATA3 portu, 4 yollu SLI yada CrossFire x16/16/16/16 modu imkanı gibi diğer özellikler sunuyor.

ASRock, daha önce de Z77 anakartlar üzerinde bulunan ve bilgisayarın hızlı şekilde açılmasını sağlayan Intel Rapid Start ve daima güncel kalmasını sağlayan Intel Smart Connect teknolojilerini de daha alt seviyedeki Intel H61 yongasetli tüm anakartlarına entegre etmişti.

ASRock ülkemizde Mayıs ayından bu yana anakartları ile faaliyet gösteriyor ve şu anda 35 farklı model satışta. ASRock anakartların Türkiye dağıtıcılığını ve teknik servisi Çizgi Elektronik üstleniyor.

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DH Misafiri 6 yıl
Hep asus a guvenirdim artik guvenmiyorum 3 ncu asus anakartimda bozuldu bundan sonra asrock la devam.Bari daha ucuz.
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murat07murat 6 yıl
Arkadaşlar asrock z77 extreme 6 nakart kulanıyorum muhteşem bir kart daha önce asus,msi kullandım hepside sorunlu çıktı sonunda bu kartı aldım rahat ettim tek eksisi bana göre 4 tane sata6 portu var sadece 2 tanesini raid yapabiliyorsun diğer 2 tanesini raid yapamıyorsun yani 4*sata3 raid 0 olmuyor 2*sata3 raid0 oluyor böyle olması canımı sıktı.
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interwap 6 yıl
AsRock Çizgi Elektronik'i arkasına aldıysa serviste gözü kapalı güvenebilirsiniz.
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Umutcan 6 yıl
Gigabyte bence Asus'un da önünde gelir, asus'da bugüne kadar hep sorun yaşadım(ssd uyumsuzlukları, boot sırasında hatalar vs.) Gigabyte halen en stabil anakartları üretiyor, şu an gigabyte kullanarak söylüyorum bunu.
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alpa07 6 yıl
Dünyanın en çok anakart satan firma olduğu için lider denilmiş.
Tr de çizgiyi arkasına aldı çok iyi başarı gösterecektir.
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werttrew01 6 yıl
Bence anakart sıralaması kullanıcı memnunıyetıne ve farklı teknolojısine(farklı yaklasımına) bakılırsa;
Asus
Msi
ASRock
Evga
Gigabyte
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yenerbalcı 6 yıl
Herkes marka tartışıyor süse göre de anakart markalarını sıralamış fiyattan kimse konuşmuyor

Biostar Hi - Fi (24 bit 192khz) ......... (90 usd - 150 usd) benim için en iyi anakart bu hem fiyatı hemde özellikleri bakımından

Firma için bu bir başlangıç ileride daha kaliteli olacağı kesin

Firma anakartın üzerine iyi bir tv kartı yerleştirirse diğer markaların adı bile okunmaz

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın








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kurunc 6 yıl
ASRock son zamanlarda büyük ilerleme kaydetti ve çok kaliteli kartlar sürdü piyasaya, benim için Asustan sonra 2.sırada ASRock gelir.
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Fabioddq 6 yıl
asrock anakartlar 5 para etmez neresi lider anakart yapıp yapıp Türkiye ye cakıyorlar
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WarSaw 6 yıl
CoreXXX
Anakart üretiminde lider firmalardan birisi olan ASRockbu yazıya harbi kafam takıldı sanırım sürekli üretim yapan 7 tane anakart firması var lider olmak içinde 7 taneden ilk 3 olmak lazım asus gigabyte msi ne zaman geçtide lider oldu bu firma. ne kadar anakartını sattıysam sorunlu çıkdı bu firmanın hepsinden fazla satsa lider olamaz .

zaten ilk 3 te yer alıyor. 1 Asus 2 Gigabyte 3 Asrock :))
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Fabioddq 6 yıl WarSaw
WarSaw

CoreXXX

Anakart üretiminde lider firmalardan birisi olan ASRockbu yazıya harbi kafam takıldı sanırım sürekli üretim yapan 7 tane anakart firması var lider olmak içinde 7 taneden ilk 3 olmak lazım asus gigabyte msi ne zaman geçtide lider oldu bu firma. ne kadar anakartını sattıysam sorunlu çıkdı bu firmanın hepsinden fazla satsa lider olamaz .


zaten ilk 3 te yer alıyor. 1 Asus 2 Gigabyte 3 Asrock :))

Sıralama YanlıŞ
1.EVGA
2.ASUS
3.Gigabyte
4.DFİ
Başkada Anakart Tanımam
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H34RTL3SS 6 yıl
ayakta alkışlıyorum sundu muhteşem çözümlerle liderler arasına adını yazdırdı
çok eskiye gitmeye gerek yok alt segment üretiyordu. bunu ürünleri marka wermek gibi olmasın 3gb 5gb gibi reklamlarla şişiren şirketlere wersin el altınan :) son kullanicinin hiç ilgisini çekmeyen şeyler.. zira parça alıcak son kullanicinin ilgisini orta+ ve üst segment çekiyor ki şuan hakkıyla üretiyor.
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KUM23 6 yıl
Hep asus a guvenirdim artik guvenmiyorum 3 ncu asus anakartimda bozuldu bundan sonra asrock la devam.Bari daha ucuz.
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