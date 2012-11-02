ASRock, Intel Smart Response teknolojisini X79 tabanlı anakartlarına adapte etti





Anakart üretiminde lider firmalardan birisi olan ASRock, dünyada ilk kez X79 tabanlı anakart üzerine Intel Smart Response teknolojisini adapte ettiğini duyurdu.





Bu teknolojiyi yansıtan ilk anakart ise ASRock X79 Extreme11 oldu. Intel Smart Response teknolojisi sayesinde 32GB/64GB gibi düşük boyutlu SSD'ler ve standart sabit diskler, en çok ihtiyaç duyulan ve sık kullanılan bilgiler SSD üzerinde tutulmak suretiyle, bilgisayarın hızlı ve verimli şekilde kullanılması sağlayacak şekilde kolayca yapılandırılabiliyor.





Intel Smart Response teknolojisi, Z68 gibi yongasetleri üzerinde çalışırken henüz X79 üzerinde bulunmuyordu. X79 Extreme 11 kart sahipleri, yeni sürücü ve son BIOS güncellemeleri ile Intel Smart Response teknolojisini kullanabilecekler.





ASRock X79 Extreme11 anakart 24+2 güç fazı ve 8 adet SAS2/SATA3 portu, 4 yollu SLI yada CrossFire x16/16/16/16 modu imkanı gibi diğer özellikler sunuyor.





ASRock, daha önce de Z77 anakartlar üzerinde bulunan ve bilgisayarın hızlı şekilde açılmasını sağlayan Intel Rapid Start ve daima güncel kalmasını sağlayan Intel Smart Connect teknolojilerini de daha alt seviyedeki Intel H61 yongasetli tüm anakartlarına entegre etmişti.





ASRock ülkemizde Mayıs ayından bu yana anakartları ile faaliyet gösteriyor ve şu anda 35 farklı model satışta. ASRock anakartların Türkiye dağıtıcılığını ve teknik servisi Çizgi Elektronik üstleniyor.