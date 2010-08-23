ASRock şaşırtmaya devam ediyor: Soket 939 işlemciler için yeni anakart

Anakart üreticisi ASRock, yine ilginç bir çözüme imza attı ve Soket 939 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını satışa sundu. Firmanın 939A790GMH kod adına sahip olan Micro ATX formundaki yeni anakartı, 790GX yonga setini kullanıyor ve AMD'nin Soket 939 formundaki tüm işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 400MHz'e kadar çift kanal DDR bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli HD 3200 IGP'sini de beraberinde getiriyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sunan ve tercih edilecek ayar seçeneklerine bağlı olarak 3D oyunları oynatabilen entegre grafik işlemcisiyle, elindeki Soket 939 işlemciyi yeni bir medya bilgisayarında değerlendirmek isteyenlere göz kırpan anakarta güney köprüsü olaraksa SB750 yongası eşlik ediyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen ASRock939A790GMH, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses ve eSATA portu gibi donanım özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.