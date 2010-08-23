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ASRock şaşırtmaya devam ediyor: Soket 939 işlemciler için yeni anakart

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock şaşırtmaya devam ediyor: Soket 939 işlemciler için yeni anakart
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Anakart üreticisi ASRock, yine ilginç bir çözüme imza attı ve Soket 939 formundaki AMD işlemciler için hazırladığı yeni anakartını satışa sundu. Firmanın 939A790GMH kod adına sahip olan Micro ATX formundaki yeni anakartı, 790GX yonga setini kullanıyor ve AMD'nin Soket 939 formundaki tüm işlemcilerine destek sunuyor. Dört adet DIMM slotu üzerinden 400MHz'e kadar çift kanal DDR bellek desteği sunan anakart, kullanılan yonga seti itibariyle DirectX 10.1 destekli HD 3200 IGP'sini de beraberinde getiriyor.

Yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma sunan ve tercih edilecek ayar seçeneklerine bağlı olarak 3D oyunları oynatabilen entegre grafik işlemcisiyle, elindeki Soket 939 işlemciyi yeni bir medya bilgisayarında değerlendirmek isteyenlere göz kırpan anakarta güney köprüsü olaraksa SB750 yongası eşlik ediyor. Görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerine yer verilen ASRock939A790GMH, Gigabit Ethernet, 7.1 kanal ses ve eSATA portu gibi donanım özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

ASRock şaşırtmaya devam ediyor: Soket 939 işlemciler için yeni anakart
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hisahin 6 yıl
Arkadaşlar bana bu anakarttan lazım, nerde bulabilirim bilen varsa bi mesaj atsın selamlar...
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uzmanbiyolog 6 yıl
Bu anakartı görünce Biostar'ın soket 478 işlemciler için hazırladığı g31 çipsetli ddr2 ram destekli anakartı aklıma geldi.gerçi Asrock hakkaten uçuk bi iş yapmış bu anakartla. hdmi bile var.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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I3arbaR 8 yıl
birde şu anakartlardan bulunabilecek yer olsa gözümü karartıp alacağım :)
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forvet09 8 yıl
790gx çip kullandığına göre hiçte ucuz olmayacaktır. onun yerine daha düşük çipler ile elinde diğer konfigi bulunan kullanıcılar için çözüm olabilirdi.. buna verilecek para ile hem işlemci hemde anakart alınır..
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DH Misafiri 8 yıl
vay be. winchester zamanları sene 2004. 6 sene mi geçmiş..
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Confusion 8 yıl
venice çekirdekleri zaten geçtim o dönemin en iyisi çift çekirdek opteron a tonla para saymış ama sonra elinde kalmış birine umut kaynağı olmuş bu anakart
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Process64 8 yıl
F/P ürünü gibi görünüyor.
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showstopper41 8 yıl
Socket 939 a USB 3.0 ve sata III getirmediği kaldı. Asrock yakında çift NF200 yongali 4 way SLI destekleyen Socket 939 anakart bile duyurabilir.
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Uzaktan Kumandan 8 yıl

hedevilcate

F/P ürünü gibi görünüyor.


fiyatı belli değil ki...
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