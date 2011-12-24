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ASRock'dan Transformers tutkunlarına özel X79 anakartlar

7 yıl
16,5b
1
24
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock'dan Transformers tutkunlarına özel X79 anakartlar
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Önde gelen anakarat üreticilerinden ASRock, Intel'in LGA2011 platformu için iki yeni konsept anakart hazırladı. Transformers karakterlerinden Optimus Prime ve Bumblebee referans alınarak hazırlanan anakartlara ait görseller ASRock'ın resmi Facebook üzerinden yayınlandı. Yeni anakartların üretime girip girmeyeceği noktasında net bir şey söylemek şu an için zor olsa da gelen tepkilere bağlı olarak ASRock'ın üretim kararı alması da olası.
X79 Optimus Prime ve X79 Bumblebee isimlerini taşıyan yeni anakartlar, genel görünüm itibariyle benzer özelliklere sahipken, farklılık yaratan detay olarak karakter bazlı renk tercihi gösterilebilir. Intel'in yeni nesil Core i7-3000 işlemcileriyle kullanılmak üzere tasarlanan anakartların üretime girmesi halinde, özel bir kutu tasarımıyla gelmeleri de beklenebilir. Tabi bu noktada ASRock'ın, Transformers'ın haklarını lisanslaması gerekecek zira bilindiği üzere Hasbro geçtiğimiz günlerde, yeni tableti Transformer Prime'ın isimlendirmesi nedeniyle Asus'a karşı hukuki haklarını kullanacağını açıklamıştı.
ASRock'dan Transformers tutkunlarına özel X79 anakartlar
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MichaeL JacksoN qkN 7 yıl en beğenilen
msı ' da pokemon stili yapıp cevap vermesiN

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Lord Kumandan 7 yıl
ben olsam megatron tercih ederdim

kötüye bişey olmaz
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lysipe 7 yıl
qazze
ben olsam megatron tercih ederdim
kötüye bişey olmaz

ama unutmaki iyler hep kazanır zdasdn4
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Confusion 7 yıl
bumblebee muhteşem olmuş DFI lan party den beri anakartta en sevdiğim renk kombinasyonu bu.
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quzman 7 yıl
Kullanmadığımız zamanlar katlanıp usb bellek olsalar keşke ...
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Evren Küçük 7 yıl
POSCAP kapasitör kullanmışlar.O yüzden belli olmuyor.
edc.sanyo.com/...
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OverClocK1ng 7 yıl
İsmi bu kadar bariz koyduklarına göre her halde Hasbro ile anlaşmıştır.
Yoksa bu kadar bile bile yapmaz her halde öyle bir saftoriklik.
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TrMhMt 7 yıl
Sari siyah karisimi iyi de o mavi kirmizi siyah karisimi ne oyle? Igrenc baskada birsey degil.
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MxFxOx 7 yıl
yanında bir de oyuncak isterim
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
EVGA'nın X79 Kartları çok farklı olmuş. Kapasitör koymamışlar
evga.com/...

EVGA yine farklılığa imza atmış.
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DH Misafiri 7 yıl
şişme haber bu
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl
Bu X79 Anakart'lar harbiden şekil olarak çok güzeller. Sadece bu değil yani.

Baksanıza kartlar şahane.

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jibe 7 yıl
ASRock Asusun alt firması gibi bişiy diye biliyorum Asus takmış transformers lara.
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alpa07 7 yıl
sarı daha güzel
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Cidelee 7 yıl
patent davası gelmesin
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OZKNaln 7 yıl
hele hele.
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