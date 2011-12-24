ASRock'dan Transformers tutkunlarına özel X79 anakartlar

Önde gelen anakarat üreticilerinden ASRock, Intel'in LGA2011 platformu için iki yeni konsept anakart hazırladı. Transformers karakterlerinden Optimus Prime ve Bumblebee referans alınarak hazırlanan anakartlara ait görseller ASRock'ın resmi Facebook üzerinden yayınlandı. Yeni anakartların üretime girip girmeyeceği noktasında net bir şey söylemek şu an için zor olsa da gelen tepkilere bağlı olarak ASRock'ın üretim kararı alması da olası.

X79 Optimus Prime ve X79 Bumblebee isimlerini taşıyan yeni anakartlar, genel görünüm itibariyle benzer özelliklere sahipken, farklılık yaratan detay olarak karakter bazlı renk tercihi gösterilebilir. Intel'in yeni nesil Core i7-3000 işlemcileriyle kullanılmak üzere tasarlanan anakartların üretime girmesi halinde, özel bir kutu tasarımıyla gelmeleri de beklenebilir. Tabi bu noktada ASRock'ın, Transformers'ın haklarını lisanslaması gerekecek zira bilindiği üzere Hasbro geçtiğimiz günlerde, yeni tableti Transformer Prime'ın isimlendirmesi nedeniyle Asus'a karşı hukuki haklarını kullanacağını açıklamıştı.