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    Transformers serisinde sürpriz gelişme: Michael Bay yeni bir film hazırlıyor

    Hazırlık aşamasındaki Transformers filmlerinin sayısı giderek artıyor. Paramount, iki yeni projeyi daha gündemine aldı. Üstelik bunlardan birinin başında Michael Bay var.

    Michael Bay yeni Transformers filmi hazırlıyor Tam Boyutta Gör
    Bir dönem gişede fırtınalar estiren Transfomers serisi, 2017'den sonra düşüşe geçti ve yeni çıkan filmlerin hasılatı giderek azaldı. Bu sırada Michael Bay'in yönettiği ana seriye de veda edildi. Transformers'ın haklarını elinde bulunduran Paramount, 2023'te Transformers: Rise of the Beasts ile yeni bir seri başlatmaya çalıştı ama bu film de beklentilerin altında kaldı. Ancak Paramount, Transformers'tan vazgeçmiş değil. Aksine hazırlık aşamasındaki Transformers projelerinin sayısı giderek artıyor.

    Geçtiğimiz yıl çıkan haberler, Paramount'un Transformers ve G.I. Joe serilerini birleştirecek bir "crossover" filmi üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Biz o projeden yeni haberler almayı beklerken, Michael Bay cephesinden sürpriz bir haber geldi. 2017'de seriye veda eden ve bir daha Transformers filmi yönetmeyeceğini söyleyen Bay, şimdi yönetmek için yeni bir Transformers filmi hazırlıyor.

    Aynı Anda Üç Farklı Transformers Filmi Hazırlanıyor

    Michael Bay'in geçtiğimiz yıl bu yeni film projesiyle Paramount'un kapısını çaldığı, stüdyonun da projeye ilgi gösterdiği söyleniyor. Filmin şu anda senaryo yazım aşamasında olduğu belirtiliyor. Senaryoyu Jordan VanDina (Cocaine Bear) yazıyor.

    Ne var ki Paramount çatısı altında hazırlanan tek Transformers filmi bu değil. Stüdyo bir yandan Transformers - G.I. Joe projesini de geliştiriyor. Bunlara ek olarak, Transformers One'ın yönetmeni Josh Cooley de bu kez animasyon olmayan bir Transformers filmi üzerinde çalışıyor. Elbette tüm bu projelerin aynı anda hayata geçirilmesi beklenmiyor. Paramount muhtemelen bu projeleri eş zamanlı olarak geliştirecek ve en çok potansiyel gördüğüne yeşil ışık yakacaktır. Seri (en azından gişede) en verimli günlerini Michael Bay ile geçirdiği için, Bay'in hazırladığı proje muhtemelen bir adım önde olacaktır.

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