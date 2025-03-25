Transformers film serisi izleme sırası (2025)

- Çıkış tarihine göre Transformers izleme sırası 📅
- Kronolojik olarak Transformers izleme sırası ⏳
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Transformers, 1984'te piyasaya sürülen Hasbro oyuncak serisi olarak başladı. Aynı yıl, Optimus Prime liderliğindeki iyi Autobotlar ile Magatron liderliğindeki kötü Decepticonlar arasındaki savaşı gösteren Transformers çizgi filmi yayınlandı. Seri, oyuncak serisini inanılmaz derecede popüler hale getirdi ve 1986'da serinin ilk filmi The Transformers: The Movie yayınlandı. Ancak animasyon filmi gişede başarısız oldu.
Sonraki yıllarda yeni çizgi film uyarlamaları ve doğrudan video formatında filmler gelmeye devam etti. 2007'de Michael Bay, canlı aksiyon Transformers filmiyle seriyi yeniden canlandırdı. Orijinal film hit oldu ve gişede 709 milyon dolardan fazla hasılat elde ettikten kısa süre sonra bir devam filmi geldi. O zamandan beri 8 Transformers filmi çekildi. Peki, Transformers hangi sırayla izlenir? Hem kronolojik hem de çıkış tarihine göre Transformers izleme sırası burada.
Çıkış tarihine göre Transformers izleme sırası 📅
- Transformers (2007)
- Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
- Transformers: Dark of the Moon (2011)
- Transformers: Age of Extinction (2014)
- Transformers: The Last Knight (2017)
- Bumblebee (2019)
- Transformers: Rise of the Beasts (2023)
- Transformers One (2024)
Kronolojik olarak Transformers izleme sırası ⏳
Transformers, Yenilenlerin İntikamı ve Ay'ın Karanlık Yüzü bir üçleme oluştururken, peşinden Kayıp Çağ ve Son Şövalye gelir ve başka bir efsane oluşturur. Her biri aynı zaman çizgisini paylaşır ve Optimus Prime, Megatron ve insanlar gibi karakterleri izleyicinin karşısına tekrar tekrar çıkarır. Transformers One, öncü yapımdır. Canlı aksiyon filmlerinden oldukça uzak ancak kronoloji açısından başta yer alır. Peki, kronolojik olarak Transformers nasıl izlenir? İşte Transformers kronolojik sıra:
- Transformers One
- Bumblebee (1987)
- Transformers Canavarların Yükselişi (1994)
- Transformers 1
- Transformers 2 Yenilenlerin İntikamı
- Transformers 3 Ay’ın Karanlık Yüzü
- Transformers 4 Kayıp Çağ
- Transformers 5 Son Şövalye
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