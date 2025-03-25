Transformers film serisi izleme sırası (2025)

Transformers, 1984'te piyasaya sürülen Hasbro oyuncak serisi olarak başladı. Aynı yıl, Optimus Prime liderliğindeki iyi Autobotlar ile Magatron liderliğindeki kötü Decepticonlar arasındaki savaşı gösteren Transformers çizgi filmi yayınlandı. Seri, oyuncak serisini inanılmaz derecede popüler hale getirdi ve 1986'da serinin ilk filmi The Transformers: The Movie yayınlandı. Ancak animasyon filmi gişede başarısız oldu.

Sonraki yıllarda yeni çizgi film uyarlamaları ve doğrudan video formatında filmler gelmeye devam etti. 2007'de Michael Bay, canlı aksiyon Transformers filmiyle seriyi yeniden canlandırdı. Orijinal film hit oldu ve gişede 709 milyon dolardan fazla hasılat elde ettikten kısa süre sonra bir devam filmi geldi. O zamandan beri 8 Transformers filmi çekildi. Peki, Transformers hangi sırayla izlenir? Hem kronolojik hem de çıkış tarihine göre Transformers izleme sırası burada.

Çıkış tarihine göre Transformers izleme sırası 📅 Tam Boyutta Gör Serinin ilk filmi basitçe Transformers olarak adlandırıldı ve 2007’de yayınlandı. Devam filmi olan Yenilenleri İntikamı 2009’da izleyiciyle buluştu ve ardından 2011’de Ay’ın Karanlık Yüzü gösterime girdi. Michael Bay, sonrasında 2014’te Transformers 4 filmi Kayıp Çağ’ı yönetti, ardından 2017’de Son Şövalye’yi sinemalara taşıdı. Prequel film Bumblebee, 2019’da yayınlandı. 9 Haziran 2023’te Canavarların Yükselişi vizyona girdi. En son Transformers One, 2024’te izleyiciyle buluştu. Çıkış tarihine göre Transformers serisi hangi sırayla izlenir? diye soranlar için Transformers çıkış sırası: Transformers (2007) Transformers: Revenge of the Fallen (2009) Transformers: Dark of the Moon (2011) Transformers: Age of Extinction (2014) Transformers: The Last Knight (2017) Bumblebee (2019) Transformers: Rise of the Beasts (2023) Transformers One (2024)

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Kronolojik olarak Transformers izleme sırası ⏳ Tam Boyutta Gör Transformers zaman çizgisi resmen 1987'de Bumblebee ile başlar. Transformers Canavarların Yükselişi 7 yıl sonrasında geçerken, sonraki Transformers filmleri 21. yüzyılın başlarında geçer. Seri, farklı başlangıçlar ve anımsamalar içerse de her film, günümüzde anlatılan ana temel hikayeye odaklanır. Transformers, Yenilenlerin İntikamı ve Ay'ın Karanlık Yüzü bir üçleme oluştururken, peşinden Kayıp Çağ ve Son Şövalye gelir ve başka bir efsane oluşturur. Her biri aynı zaman çizgisini paylaşır ve Optimus Prime, Megatron ve insanlar gibi karakterleri izleyicinin karşısına tekrar tekrar çıkarır. Transformers One, öncü yapımdır. Canlı aksiyon filmlerinden oldukça uzak ancak kronoloji açısından başta yer alır. Peki, kronolojik olarak Transformers nasıl izlenir? İşte Transformers kronolojik sıra: Transformers One Bumblebee (1987) Transformers Canavarların Yükselişi (1994) Transformers 1 Transformers 2 Yenilenlerin İntikamı Transformers 3 Ay’ın Karanlık Yüzü Transformers 4 Kayıp Çağ Transformers 5 Son Şövalye

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