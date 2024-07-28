Transformers One'dan yeni fragman yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bir dönem gişe başarılarıyla gündeme gelen Transformers filmleri, son yıllarda bu büyüsünü kaybetti. Geçtiğimiz yıl çıkan Transformers: Rise of the Beasts, gişede 439 milyon dolarda kaldı. Bu serinin gişesi gitgide düşüyor olsa da hâlâ bir potansiyelinin olması yeni filmlere zemin hazırlıyor. Nitekim bu yıl yeni bir Transformers filmi daha çıkacak. Ancak bu kez animasyon bir film olacak. Live-action Transformers filmleriyle aynı evrende geçen Transformers One (Transformers: Başlangıç), 20 Eylül'de vizyona girecek.

Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount Pictures, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.

Transformers ve G.I. Joe filmi geliyor 3 ay önce eklendi

Transformers One, 20 Eylül'de Vizyona Girecek

Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Transformers One, bir araya getirdiği ekiple dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda daha önce Toy Story 4'ü yöneten Josh Cooley oturuyor. Seslendirme kadrosunda ise Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson, Laurence Fishburne, Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi ve Jon Hamm gibi isimler yer alıyor.

Bir prequel filmi olan Transformers One, Cybertron gezegeninde geçiyor ve Optimus Prime ile Megatron'un orijin hikâyesini anlatıyor.

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