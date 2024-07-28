Transformers One'dan yeni fragman yayınlandı

Vizyon tarihi yaklaşan film için tanıtım çalışmalarına hız veren Paramount Pictures, dün filmden yeni bir fragman daha yayınladı.
Transformers One, 20 Eylül'de Vizyona Girecek
Kayda değer bir bütçeyle hayata geçirilen Transformers One, bir araya getirdiği ekiple dikkat çekiyor. Filmin yönetmen koltuğunda daha önce Toy Story 4'ü yöneten Josh Cooley oturuyor. Seslendirme kadrosunda ise Chris Hemsworth (Thor), Scarlett Johansson, Laurence Fishburne, Brian Tyree Henry, Keegan-Michael Key, Steve Buscemi ve Jon Hamm gibi isimler yer alıyor.
Bir prequel filmi olan Transformers One, Cybertron gezegeninde geçiyor ve Optimus Prime ile Megatron'un orijin hikâyesini anlatıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.