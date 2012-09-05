ASRock'dan hız aşırtma odaklı anakart : Z77 OC Formula

Bugüne kadar piyasaya sürdüğü başarılı anakart modelleriyle tanıdığımız ASRock, hız aşırtma odaklı ilk anakartı olan Z77 OC Formula'yı resmi olarak duyurdu.





Tayvan'lı ünlü hız aşırtmması Nick Shih tarafından özel olarak tasarlanan anakart, hız aşırtma meraklılarına ilgili tüm özellikleri sunmayı hedefliyor. ASRock Z77 OC Formula, hız aşırtmada en yüksek performansı ve en yüksek sonuçları sunmak için dizayn edildi.





ASRock, Z77 OC Formula anakartında en uç hız aşırtma yapmak isteyenler için farklı kitler kullanmış. Çoklu Filtreli Kapasitörler - MFC ve voltaj değerini sabitleyen Digi Power gibi 5 farklı gelişmiş çözüm ile güç kaynağını anakart üzerine en verimli şekilde yansıtan Formula Güç Kiti, Twin-Power Cooling ve özel GELID GC-Extreme termal macun gibi özelliklerle anakarta en iyi soğutmayı sağlayan Formula Soğutma Kiti bunlardan ikisi.





Ayrıca frekans ve voltajı manuel arttırıp azaltmaya yarayan Rapid OC butonu, V-Probe ile voltaj değerlerini okuyabilme, PCIe ON/OFF butonu sayesinde ek bir parmak hareketiyle PCIe slotlarının ayrı ayrı kapatılıp açılabilmesi, kullanımı basit yeni UEFI arayüzü diğer özellikler arasında.





BIOS'ta hazır gelen Nick Shih's OC Profile ise işlemcinizi otomatik olarak algılıyor ve size farklı seviyelerde hız aşırtma olasılıkları sunuyor.





ASRock Z77 OC Formula Türkiye'de sınırlı sayıda satışa sunuldu. Anakart, Çizgi Elektronik teknik servisi garantisi ile Teknobiyotik.com websitesi üzerinden 289USD+KDV lik fiyatı ile satın alınabiliyor.







