ASRock'dan sektörün ilk USB Type-C destekli mini bilgisayarı

Nokia N1 tablet modeli ile yavaş yavaş tüketici elektroniği pazarına girmeye başlayan USB Type-C bağlantısı sonrasında yeni MacBook ve LeTV One akıllı telefonlarında kendisine yer buldu. Şimdi ise mini-PC segmentine geçiyor.





ASRock, Beebox adında NUC yapısındaki mini-PC modelinin segmentin ilk USB Type-C bağlantısı taşıyan cihazı olduğunu açıkladı. Intel'in alt segmente yönelik hazırladığı Airmont tabanlı Cherry Trail platformunu kullanan modelde Intel Celeron N3000 yongaseti yer alıyor.





Intel Celeron N3000 yongaseti 14nm fabrikasyon sürecine sahip ve çift çekirdekli. 1.0GHz saat hızı aşırtma ile 2.08GHz seviyesine kadar çıkabiliyor. Grafik birimi olarak ise 600MHz hızında çalışan ve 12 işlem birimi olan bir Intel HD Graphics yer alıyor.





4W ısıl tasarım gücü sayesinde fansız bir yapıda olan ürün bir adet mSATA ve bir adet 2.5 inç SATA sürücü desteği sunuyor. Bağlantı seçenekleri olarak Gb Etnerhet, 5. nesil WiFi, Realtek ses kodeği, çift HDMI, standart USB 3.0 girişi, tek DP video çıkışı şeklinde sıralanan bir liste mevcut.





Model iki versiyon ile gelecek. Bir versiyonda Windows 8.1/10, 2GB 1600MHz DDR3L RAM ve 32GB mSATA SSD yer alıyor. Diğer versiyonda ise 2 adet 2GB 1600MHz DDR3L RAM ve 128GB mSATA SSD yer alıyor. Ayrıca barebone yapısında bir versiyon da mevcut. 11cm x 12cm x 4.5cm ölçülere sahip olan cihaz Haziran sonunda satışa çıkacak.

http://anandtech.com/show/9256/asrock-releases-cherry-trail-minipc-the-beebox