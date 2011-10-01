Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme7 göründü

7 yıl
17,7b
1
11
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bir dönemin düşük maliyetli anakart üreticisi ASRock, değişen stratejisine paralel olarak anakart dünyasının zirvesine oynayabilecek çözümler sunmayı hedefliyor. Bu amacı doğrultusunda özel tasarımlı çok sayıda model hazırlayan ASRcok, Intel işlemciler için geliştirdiği en yüksek performanslı modeli X79 Extreme7'nin ilk görüntüsünü yayınladı. Kasım ayıda çıkacak Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırlanan anakart, görüntüden de anlaşılabileceği üzere tasarım anlamında iddialı olacak.
Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition gibi LGA2011 formundaki işlemcilerile kullanılacak yeni anakart, 6 adet DIMM slotu ile gelecek. Açıkçası bu oldukça ilginç bir detay zira bilindiği üzere Sandy Bridge-E serisi işlemcilerde dört kanal bellek kontrolcüsü bulunuyor dolayısıyla X79 çipsetli anakartlarında da 4 ya da 8 adet DIMM slotu ile gelmesi bekleniyor. 
İşlemci için 8 fazlı güç tasarımına sahip olduğu tahmin edilen anakartta çipset için aktif soğutma kullanıldığı görülüyor. Açıkçası bu detay da ilgi çekici zira X58'den farklı olarak X79 çipseti daha çok güney köprüsü görevini üstlenecek zira bilindiği üzere kuzey köprüsünün neredeyse tüm görevleri değişen mikroişlemci tasarımına bağlı olarak Intel tarafından işlemci içerisine alınmış duruda dolayısıyla X79'un X58 ile kıyaslandığında daha az güç tüketmesi buna bağlı olarak ta daha az ısınması bekleniyor. Aktif soğutmaya ek olarak işemci ve bellek güç birimleri de pasif soğutma ile desteklenmiş durumda. 
Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla beş adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart, bu slotların dördünce PCIe 3.0 desteği de sunuyor.9 adet SATA-III ve dört adet USB 3.0 portu ile gelen anakart, 24-pin ATX ve 8-pin EPS güç girişlerine ek olarak4-pin Molex konnektörüne de sahip. Bu konnektör ile farklı senaryolarda örneğin PhysX odaklı ikinci ekran kartı kullanımı gibi durumlarda ihtiyaç duyulan daha fazla gücün sağlanması hedefleniyor. 
Kasım ayında lanse edilecek ASRock X79 Extreme7'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
karaköy_soğancısı 7 yıl
bari ondada fazladan soket sokmasınlarda bize :D
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro58 7 yıl karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i
bari ondada fazladan soket sokmasınlarda bize :D

yok fazla soket sokmazlar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
nuri504

Evet, şimdiki LGA 1155 anakartlarda Ivy Bridge işlemciler bir BIOS güncellemesi ile kullanılabilecek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nuri504 7 yıl
electro58
D.A.R.B.E.C.i bu ivy bridge ile sandy-e deişik işlemcilermi yoksa ivy birdge-E diye tek bi işlemcimi gelcek ? çünki ivy bridge ler martta çıkcak die biliorum ? benmi yanlış biliorum yoksa ??
Evet farklı işlemciler ivy bridge LGA1155 22nm olarak gelecek 2012de çıkacak. Sandy bridge-e 32 nm LGA2011 olarak çıkacak.

kardeş peki mesela şimdi aldıgımız 1155 soketli anakart ivy ilerde geçiş yapabilecekmiyiz? ivy için yeni anakarta gerek yok yani ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro58 7 yıl nuri504
nuri504
electro58
Orijinalden alıntı: D.A.R.B.E.C.i bu ivy bridge ile sandy-e deişik işlemcilermi yoksa ivy birdge-E diye tek bi işlemcimi gelcek ? çünki ivy bridge ler martta çıkcak die biliorum ? benmi yanlış biliorum yoksa ??
Evet farklı işlemciler ivy bridge LGA1155 22nm olarak gelecek 2012de çıkacak. Sandy bridge-e 32 nm LGA2011 olarak çıkacak.

kardeş peki mesela şimdi aldıgımız 1155 soketli anakart ivy ilerde geçiş yapabilecekmiyiz? ivy için yeni anakarta gerek yok yani ?

evet bios güncellemesiyle olacak bir kaç firma biosları hazırlamış bile örn. gigabyte
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
asrock tr de sadece g41 chipsetli anakartları var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 7 yıl
electro58
D.A.R.B.E.C.i bu ivy bridge ile sandy-e deişik işlemcilermi yoksa ivy birdge-E diye tek bi işlemcimi gelcek ? çünki ivy bridge ler martta çıkcak die biliorum ? benmi yanlış biliorum yoksa ??
Evet farklı işlemciler ivy bridge LGA1155 22nm olarak gelecek 2012de çıkacak. Sandy bridge-e 32 nm LGA2011 olarak çıkacak.

eyw. kardeş saol =)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Menow 7 yıl
Asrock offfff super. Alan pisman olmaz, altin sarisi altin disli zenciler gibi super teknoloji deneyimi olan bir firma.
Ram slotlari ve kzey koprusundeki fanlar herseyi anlatir gibi.
Eminim tum overclodkcular asrock u tercih edeceklerdir. Eminimki manyak stabilitesi vardir. Ve eminim ki benim kullandigim dier asrock modellerinin alayi gibi ramlerde surekli sorun cikartmiyordur.
Alan kisilere allah sabir versin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MR.METAL 7 yıl
Şu dandik küçük fanları görünce içim gıcıklanıyor. İki sene sonra çıkaracağı vızıltı şimdiden kulaklarımda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
karaköy_soğancısı 7 yıl
bu ivy bridge ile sandy-e deişik işlemcilermi yoksa ivy birdge-E diye tek bi işlemcimi gelcek ?
çünki ivy bridge ler martta çıkcak die biliorum ? benmi yanlış biliorum yoksa ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
electro58 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i

bu ivy bridge ile sandy-e deişik işlemcilermi yoksa ivy birdge-E diye tek bi işlemcimi gelcek ?

çünki ivy bridge ler martta çıkcak die biliorum ? benmi yanlış biliorum yoksa ??

Evet farklı işlemciler ivy bridge LGA1155 22nm olarak gelecek 2012de çıkacak. Sandy bridge-e 32 nm LGA2011 olarak çıkacak.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +424 Redeemertr +333 V4LKyR +299 KoşanBalık +224 madmahmutd +203 MacGyver. +188 WB +161 Informed +155 Txrboz +133 serdar_k +132
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17671 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Anakart, asrock ve Intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -24- 7 yıl Video Haber: Adidas adizero f50 akıllı krampon Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim