ASRock'ın yeni amiral gemisi X79 Extreme7 göründü

Bir dönemin düşük maliyetli anakart üreticisi ASRock, değişen stratejisine paralel olarak anakart dünyasının zirvesine oynayabilecek çözümler sunmayı hedefliyor. Bu amacı doğrultusunda özel tasarımlı çok sayıda model hazırlayan ASRcok, Intel işlemciler için geliştirdiği en yüksek performanslı modeli X79 Extreme7'nin ilk görüntüsünü yayınladı. Kasım ayıda çıkacak Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için hazırlanan anakart, görüntüden de anlaşılabileceği üzere tasarım anlamında iddialı olacak.

Core i7-3930K ve Core i7-3960X Extreme Edition gibi LGA2011 formundaki işlemcilerile kullanılacak yeni anakart, 6 adet DIMM slotu ile gelecek. Açıkçası bu oldukça ilginç bir detay zira bilindiği üzere Sandy Bridge-E serisi işlemcilerde dört kanal bellek kontrolcüsü bulunuyor dolayısıyla X79 çipsetli anakartlarında da 4 ya da 8 adet DIMM slotu ile gelmesi bekleniyor.

İşlemci için 8 fazlı güç tasarımına sahip olduğu tahmin edilen anakartta çipset için aktif soğutma kullanıldığı görülüyor. Açıkçası bu detay da ilgi çekici zira X58'den farklı olarak X79 çipseti daha çok güney köprüsü görevini üstlenecek zira bilindiği üzere kuzey köprüsünün neredeyse tüm görevleri değişen mikroişlemci tasarımına bağlı olarak Intel tarafından işlemci içerisine alınmış duruda dolayısıyla X79'un X58 ile kıyaslandığında daha az güç tüketmesi buna bağlı olarak ta daha az ısınması bekleniyor. Aktif soğutmaya ek olarak işemci ve bellek güç birimleri de pasif soğutma ile desteklenmiş durumda.

Görüntüden anlaşıldığı kadarıyla beş adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakart, bu slotların dördünce PCIe 3.0 desteği de sunuyor.9 adet SATA-III ve dört adet USB 3.0 portu ile gelen anakart, 24-pin ATX ve 8-pin EPS güç girişlerine ek olarak4-pin Molex konnektörüne de sahip. Bu konnektör ile farklı senaryolarda örneğin PhysX odaklı ikinci ekran kartı kullanımı gibi durumlarda ihtiyaç duyulan daha fazla gücün sağlanması hedefleniyor.

Kasım ayında lanse edilecek ASRock X79 Extreme7'nin fiyatı ise şu an için bilinmiyor.