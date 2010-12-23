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ASRock'ın yüksek performans segmentindeki yeni anakartı P67 Extreme6 detaylandı

8 yıl
25,8b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bir süre öncesine kadar düşük maliyetli alternatif anakart tasarımlarıyla gündeme gelen ASRock, her geçen gün çıtayı biraz daha yukarı taşıyor. Intel'in Sandy Bridge işlemci ailesi için hazırladığı Fatal1ty isimli oyuncu anakartıyla dikkat çeken firma, şimdi de P67 Extreme6 modeliyle dikkat çekiyor. LGA1155 formundaki Sandy Bridge ya da pazara girecek adıyla ikinci jenerasyon Core işlemci ailesine tam destek sunan P67 çipsetli anakart, kaslı görünümü ve iddialı özellikleriyle kendi sınıfında güçlü bir duruş sergileyebilir.

Açıklanan bilgilere göre 16 fazlı güç tasarımına ve altın kaplı katı kapasitörlere sahip olan anakart, hız aşırtma profesyonelleri için "ekstrem" denemelerde en yüksek stabiliteyi sunmayı hedefliyor. Üzerinde yer alan üç adet PCIe x16 slotu ile AMD ve Nvidia'nın çoklu ekran kartı kurulumlarına destek sunan anakart, dört adet DIMM slotu üzerinden 2133MHz'e kadar bellek kullandırabiliyor. Dört adet SATA-III ve altı adet USB 3.0 konnektörüne sahip olan anakart, yeni teknolojilerin PCIe bant genişliğinden olumsuz etkilenmemesi adına aynı zamanda PLC köprü yongasıyla geliyor. Anakart, dört adet USB 3.0 konnektörünü yeterli bulmayanlar için kart üstü konnektör ile ekstra iki port daha sunabiliyor.

Çift Gigabit Ethernet, eSATA, 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği, debug LED, kart üstü güç, reset ve clear cmos butonları gibi detaylara sahip olan ASRock P67 Etreme6'nın, Ocak ayında yapılacak Sandy Bridge lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sunulması bekleniyor. Anakart fiyatı hakkında şu an için açıklanmış net bir bilgi bulunmuyor.


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AtiMX4 8 yıl
Bir türlü sevemediğim marka
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Angry006 8 yıl
asrockun guzel anakartları var ama trye nedense hic biri gelmiyor.Anakart gayet guzel boyut olarak biraz kucuk olmuş gibi sogutucu takmakda zorluk cıkartacaga benziyor herşey birbirine cok yakın yapılmış kart biraz daha buyutebilirdi.
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vidoko 8 yıl
asrock piyasada iyice dikkat çekmeye çalışıyor ..
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No Way Out 8 yıl
%100 japon kapasitler altın kaplamadır.
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semih22 8 yıl
Asrock iyi hoş güzel anakartlar üretmiş ama türkiyeye gelmesi bayağı zaman alıyor veya en düşük performanslı kartları geliyor.O yüzden bir anlam ifaede etmiyor tabii yurtdışından getirilebiliyor o ayrı.haber için tşk.
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WinteR 8 yıl
Asrock fiyat ve performansıyla "Türkiye için özel" olarak gelmesi lazımken semih22'nin de dedği gibi ya gelmiyor ya giriş seviyesindeki kartları geliyor. Birçok testte aynı performasnı %30 civarı daha ucuza verebilen bir üretici.
Bu kartta bir yanlışlık var gibi, sanki eninde kısa olmuş,komponentler yakın.
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