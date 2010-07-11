ASUS ARES "Dünyanın en hızlı Ekran Kartı(?)" Test Masamızda!

Genel Yayın Yönetmeni
ASUS'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift HD 5870 GPU'lu, 4GB GDDR5 bellekli ARES test masamızda!
ASUS'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift HD 5870 GPU'lu, 4GB GDDR5 bellekli ARES test masamızda! Bakalım gerçekten en hızlı ünvanını hak ediyor mu.
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videou tekrar izledim, ozamanki heyecanı yaşıyor insan
o zamanlar bi laptobum vardi, için de nivida gt425m 1 gb ekran kartım vardı, anasını ağlatmıştım
şimdiler de 1080ti ler var, fakat bu ares gibi heycan falan vermiyor, herhalde insanın yaşı ile alakalı.
iyi forumlar, saygılarımla.
bende 2 adet fermiyi tercih ederdim diyenlerdenim dostlar.
ayrıca su testleri birde resim olarak koysalar super olur her lazım oldugunda kac mblik videoyu bir daha yuklemek zorunda kalıyoruz ki ilk 5dk sı kafadan testlerden bagımsız kartla ilgili yada test sistemi tanıtımı..