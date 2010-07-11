ASUS ARES "Dünyanın en hızlı Ekran Kartı(?)" Test Masamızda!

ASUS'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift HD 5870 GPU'lu, 4GB GDDR5 bellekli ARES test masamızda!

ASUS'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift HD 5870 GPU'lu, 4GB GDDR5 bellekli ARES test masamızda! Bakalım gerçekten en hızlı ünvanını hak ediyor mu.