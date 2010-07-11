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ASUS ARES "Dünyanın en hızlı Ekran Kartı(?)" Test Masamızda!

8 yıl
116,8b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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ASUS'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift HD 5870 GPU'lu, 4GB GDDR5 bellekli ARES test masamızda!

ASUS'un dünyanın en hızlı ekran kartı olarak lanse ettiği çift HD 5870 GPU'lu, 4GB GDDR5 bellekli ARES test masamızda! Bakalım gerçekten en hızlı ünvanını hak ediyor mu.


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flexii_87 1 yıl
Yanlışlıkka bu konuya geldim, hortlatayım dedim
videou tekrar izledim, ozamanki heyecanı yaşıyor insan

o zamanlar bi laptobum vardi, için de nivida gt425m 1 gb ekran kartım vardı, anasını ağlatmıştım

şimdiler de 1080ti ler var, fakat bu ares gibi heycan falan vermiyor, herhalde insanın yaşı ile alakalı.
iyi forumlar, saygılarımla.
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zebede 8 yıl
ne kadarmış ki fiyatı herkez bahsediyor ama ben atladım herhalde:)
bende 2 adet fermiyi tercih ederdim diyenlerdenim dostlar.
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northernlights 8 yıl
2100 gr maaşallah tosun gibi
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funny00 8 yıl

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remiles01 8 yıl
Buna para veren varmı acaba..
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logarkapağı 8 yıl
güzel inceleme
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LAVMAN 8 yıl
@DH misafiri

ayrıca su testleri birde resim olarak koysalar super olur her lazım oldugunda kac mblik videoyu bir daha yuklemek zorunda kalıyoruz ki ilk 5dk sı kafadan testlerden bagımsız kartla ilgili yada test sistemi tanıtımı..
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DH Misafiri 8 yıl
Mesut hocam iyi güzel de allahını seviyorsan test sistemini koyma artık videoya.Biz bile ezberledik
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Furkán 8 yıl
Tasarımı ve soğutması çok hoşuma gitti.. Performansı genel olarak GTX480 SLI'dan azcık geride olsada süper bir Ekran kartı..
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BrKTrM 8 yıl
Mesut abi çok değişti baya profesyonelleşti bi ilk videosuna bakın bide buna
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chngrn1905 8 yıl
Acayip derecede gereksiz bir kart..
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DG Chester 8 yıl
kartı incelerken mesut abinin ağzı kulaklarındaydı o da bizim kadar heyecan yapmış =) bu kart için değer ah param olsa harbi alır vitrine koyar bütün gün karşısında çayımı içerdim =)
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