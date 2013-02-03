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Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS PadFone için Android Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başlıyor

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS PadFone için Android Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başlıyor

Google ile sıkı ilişkilere sahip olan ve bu sayede mobil cihazlarını en kısa sürede yeni işletim sistemi sürümüne güncelleyerek tüketicilerinin beğenisini kazanan ASUS, Facebook sosyal ağındaki resmi İsveç sayfasında paylaştığı yukarıdaki görsel ile birlikte birinci nesil PadFone için Jelly Bean güncellemesini detaylandırdı. İsveç ve diğer Avrupa ülkelerindeki kullanıcılara önümüzdeki günlerde ulaşmaya başlayacak olan Android 4.1.1 versiyonlu yükseltme, yeni sürüme eşlik eden yeniliklerin yanı sıra firmanın platforma entegre ettiği bazı özellikler ile ilgili de önemli iyileştirmeleri bünyesinde barındıracak.
Uluslararası sürüm; Instant Dictionary fonksiyonu, fotoğraf ön izlemeleri, kopyala-yapıştır özelliği ve dosya yöneticisiyle alakalı düzenlemeler ile yenilikleri tüketiciyle buluşturacak. çift çekirdekli Snapdragon S4 işlemciye sahip ASUS'un ilk telefon-tablet melezi PadFone, düşük satış rakamlarına rağmen yazılm anlamında Tayvanlı üreticinin desteğini almaya devam ediyor. Bu güncellemenin tablet aparatı ve akıllı telefon arasındaki geçişi pürüzsüz hale getireceği ve kişisel yardımcı hizmeti Google Now'ın cihaz kullanıcıları tarafından erişilebilir olacağı biliniyor. Henüz dağıtımın ilk etapta hangi bölgeleri kapsayacağı bilinmese de önümüzdeki hafta içerisinde resmi yazılım dosyasının firmanın resmi internet sitesindeki şu adresten indirmeye sunulacağı tahmin ediliyor.


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=529884310378958&set=a.206990896001636.58127.197433906957335&type=1&theater Yorum Yaz
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Ülkemizi fazla ilgilendirmiyor ama
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manyakurt 6 yıl
Millet padfone 2'yi beklerken türkiyeye padfone'u getirerek yaptıgı terbiyesizlikten sonra iyice sogudum bu seriden...
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Bilal Akgündüz 6 yıl
Bazı internet sitelerinde satıldı, halen satılıyor mu bilmiyorum.
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MURATSPLAT 6 yıl
Padfonelar Türkiye de satilmaya başladi mi?
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