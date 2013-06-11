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ASUS R.O.G G750 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı!
5 yıl
9,3b
1
Kısa Bağlantı
Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Computex 2013'de R.O.G standında firmanın güncellenen ve yeni özelliklerle donatılan oyuncu dizüstü bilgisayarı G750'yi degerlendiriyoruz.
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@WP VOLK@N
5 yıl
editörün seçimi
Asus guzelde ici hem cebimizi yakiyor hemde gonlumuzu.
Ben bir laptopa o kadar para verme taraftari degilim sonucta eskiyen parcalarini bir masaustu gibi parca parca degisemiyorsunuz.
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Th3Joker
5 yıl
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Fiyati ucuk olur buyuk ihtimal
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Matthew Murdock
5 yıl
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Aslında yurt dışından ucuza getirip burda Q klavye windows kurup sonradan geri kalan harfleri üzerine yapıştırırsak olay çözümlenir yada tuş alalım
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mczaga
5 yıl
editörün seçimi
Fiyat
Pil Tüketimi
Isı Kontrolü
Bunlar Dizüstünde ki oyuncunun baktığı şeyler yoksa git masaüstü al.
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ZenciPriapus
5 yıl
editörün seçimi
Çok pahallı bu bilgisayar için.
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bora1453
5 yıl
editörün seçimi
bu notbook neden yabacı online magazalarda daha ucuz..tigerdirect . com da..ve bunun gibi yabancı magazalarda.. bizim magazalarda mesela istanbul bilişimde 5300 TL.. aramızda en az 2000 TL fark var...?
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farazicosmos
5 yıl
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her videodan önce reklam görmek çok itici reklamı başka yerlere koysana donanım haber yavaş internette 10 dk reklamı bekliyorum
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onur01651
5 yıl
editörün seçimi
enderc
Senser iyide meyvalarda iş yok :)
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XmysticX
5 yıl
editörün seçimi
fiyat şekillenmeye başlamış
novabilgisayar.com/...
2 Yanıt
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ecay
5 yıl
editörün seçimi
XmysticX
XmysticX
fiyat şekillenmeye başlamış
novabilgisayar.com/...
Fiyat maksimum 4300TL gibi olması lazım.Bir de SSD koymamışlar bu neyin kafası anlamış değilim.Böyle bir bilgisayarda Raid 0 SSD olmalı hatta.Ekran kartı yine yeterli değil bildiğimiz GTX 670MX ile aynı düzeyde.Blu-ray yazıcı yok yine sadece okuyucu(her ne kadar gerekli görmesem de)Bu şekilde piyasaya girerse bizim G75VX'ler prim yapar.
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Ginga Bishounen
5 yıl
editörün seçimi
XmysticX
O fiyata daha iyisi varmış:
sanalmarketim.com/...
Dediğim gibi, Asus süper firma lakin bazı ürünleri haddiden fazla pahalı.
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Ginga Bishounen
5 yıl
editörün seçimi
Asus şahane bir firma lakin bazı ürünleri haddinden fazla pahalı oluyor.
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sertacarslan
5 yıl
editörün seçimi
A.R.O.G. diyesim geldi.
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emptybottle
5 yıl
editörün seçimi
türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında ne söylenebilir ?
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Ben bir laptopa o kadar para verme taraftari degilim sonucta eskiyen parcalarini bir masaustu gibi parca parca degisemiyorsunuz.
Pil Tüketimi
Isı Kontrolü
Bunlar Dizüstünde ki oyuncunun baktığı şeyler yoksa git masaüstü al.
Fiyat maksimum 4300TL gibi olması lazım.Bir de SSD koymamışlar bu neyin kafası anlamış değilim.Böyle bir bilgisayarda Raid 0 SSD olmalı hatta.Ekran kartı yine yeterli değil bildiğimiz GTX 670MX ile aynı düzeyde.Blu-ray yazıcı yok yine sadece okuyucu(her ne kadar gerekli görmesem de)Bu şekilde piyasaya girerse bizim G75VX'ler prim yapar.
sanalmarketim.com/...
Dediğim gibi, Asus süper firma lakin bazı ürünleri haddiden fazla pahalı.