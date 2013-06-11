Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

ASUS R.O.G G750 Dizüstü Oyuncu Bilgisayarı!

5 yıl
9,3b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Computex 2013'de R.O.G standında firmanın güncellenen ve yeni özelliklerle donatılan oyuncu dizüstü bilgisayarı G750'yi degerlendiriyoruz.
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
@WP VOLK@N 5 yıl
Asus guzelde ici hem cebimizi yakiyor hemde gonlumuzu.

Ben bir laptopa o kadar para verme taraftari degilim sonucta eskiyen parcalarini bir masaustu gibi parca parca degisemiyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Th3Joker 5 yıl
Fiyati ucuk olur buyuk ihtimal
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Matthew Murdock 5 yıl
Aslında yurt dışından ucuza getirip burda Q klavye windows kurup sonradan geri kalan harfleri üzerine yapıştırırsak olay çözümlenir yada tuş alalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 5 yıl
Fiyat
Pil Tüketimi
Isı Kontrolü
Bunlar Dizüstünde ki oyuncunun baktığı şeyler yoksa git masaüstü al.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ZenciPriapus 5 yıl
Çok pahallı bu bilgisayar için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bora1453 5 yıl
bu notbook neden yabacı online magazalarda daha ucuz..tigerdirect . com da..ve bunun gibi yabancı magazalarda.. bizim magazalarda mesela istanbul bilişimde 5300 TL.. aramızda en az 2000 TL fark var...?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
farazicosmos 5 yıl
her videodan önce reklam görmek çok itici reklamı başka yerlere koysana donanım haber yavaş internette 10 dk reklamı bekliyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onur01651 5 yıl enderc
Senser iyide meyvalarda iş yok :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XmysticX 5 yıl
fiyat şekillenmeye başlamış novabilgisayar.com/...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ecay 5 yıl XmysticX
XmysticX

fiyat şekillenmeye başlamış
novabilgisayar.com/...

Fiyat maksimum 4300TL gibi olması lazım.Bir de SSD koymamışlar bu neyin kafası anlamış değilim.Böyle bir bilgisayarda Raid 0 SSD olmalı hatta.Ekran kartı yine yeterli değil bildiğimiz GTX 670MX ile aynı düzeyde.Blu-ray yazıcı yok yine sadece okuyucu(her ne kadar gerekli görmesem de)Bu şekilde piyasaya girerse bizim G75VX'ler prim yapar.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 5 yıl XmysticX
O fiyata daha iyisi varmış:

sanalmarketim.com/...

Dediğim gibi, Asus süper firma lakin bazı ürünleri haddiden fazla pahalı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ginga Bishounen 5 yıl
Asus şahane bir firma lakin bazı ürünleri haddinden fazla pahalı oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 5 yıl
A.R.O.G. diyesim geldi.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emptybottle 5 yıl
türkiye'ye ne zaman geleceği hakkında ne söylenebilir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
05:44
Acer Predator Thronos PUBG Turnuvasındayız!
1,1b izlenme · 9 sa. yeni video
25:09
ASUS Rog Strix RTX 2060 inceleme
14,5b izlenme · 4 ay
18:56
10.000TL'lik RGB Oyuncu sistemi kurduk
53,1b izlenme · 1 yıl
20:30
Monster'da Bu Hafta - Metro Exodus
557 izlenme · 9 sa. yeni video
07:04
Bloody P93 Gaming Mouse ve MP-60R Mousepad Test Masamızda
7b izlenme · 1 yıl
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
15,9b izlenme · 2 gün
04:20
Asus sürpriz yaptı: İşte ROG güç kaynağı
22,6b izlenme · 11 ay
02:26
En iyi oyuncu monitörü(?) ASUS Rog Swift PG35VQ ön inceleme
47,6b izlenme · 1 yıl
09:30
Nokia 5.1 Plus ile oyun deneyimi
2,1b izlenme · 1 gün
34:47
Kısa Devre | PC Donanımları ve teknolojileri programı
14,4b izlenme · 7 ay
03:49
Asus'un performans canavarı: Çılgın dizüstü G703GI
8,9b izlenme · 11 ay
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,4b izlenme · 2 hf.
53:16
2si1 | AMD mi Nvidia mı daha stabil?
16,1b izlenme · 10 ay
15:04
İnce ve 6 çekirdekli "MSI GS65 Stealth Thin 8RF" inceleme videosu
9,5b izlenme · 11 ay
12:16
ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme
7,6b izlenme · 3 ay
04:08
Bunları da gördük | RGB ışıklı çanta ve koltuk
6,6b izlenme · 3 ay
00:14
ASUS X299 Rampage VI Extreme ön inceleme
7,9b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim