ASUS R.O.G POSEIDON: Yeni nesil ekran kartı hibrit soğutma sistemi!

AC_Hawker şu samsung reklamının ilk 10 saniyesi ruyalarıma girmeye başladı artık
WarSaw resimdeki tip aynı Azis
WarSaw resimdeki tip aynı Azis
Rog olunca olay bitiyr zaten.
ayriyeten satin alip her hangi bir Ekran kartini söküp de takiyormuyuz. ?
eger öyle is ok isimiz var . birde hangi kartlara uyumlu olur orasida bir muamma olur.
onun yerine bunun için vereceğin farka H60 modlama yaparsın ama para olduktan sonra abi sana her şey kolay be. Adam bununla bile uğraşmaz Accelerato hybrid su bloğu alır rekorlar kırar biz hala modlamaya çalışırız para olduktan hayatın her şeyi kolay.