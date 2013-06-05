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ASUS R.O.G POSEIDON: Yeni nesil ekran kartı hibrit soğutma sistemi!

5 yıl
9,3b
1
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Bu videomuzda Computex fuarında tanıtılan ve Asus'un R.O.G ailesine dahil edilen Poseidon hibrit soğutma çözümünü değerlendiriyoruz.
 

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crossmatch 5 yıl en beğenilen
ne ara başladın ne zaman bitirdin. ekran kartımıydı o :D
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1 Avatar
fatihkayacioglu 5 yıl
s.a arkadaşlar bu kartla ares 2 yi karşılaaştırırsak hangisi daha iyi olur? beklemeye değermi yani? yoksa şimdi ares 2 alınırmı?
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Executor06 5 yıl
Artık insanlar su soğutmayla uğraşmak istemiyor ama hardcore kitle için harika bir haber tabi ki.
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cumfiçu 5 yıl
Süper la bu, Bağlıyacaksın tofaş radyatörüne üstüne de salyangoz fan tak buzz gibi
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safaksepboy 5 yıl
Yazın klima niyetine :D
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LGR9 5 yıl
ASUS'un ROG ürünlerini çok seviyorum, çok kaliteli oluyorlar ve albenesi de yüksek
keşke bir tane ROG MARS III bulabilsem
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bellair 5 yıl
fiyatı uygun olursa elimdeki 680 için almayı düşünebilirm
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AC_Hawker 5 yıl
şu samsung reklamının ilk 10 saniyesi ruyalarıma girmeye başladı artık
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salvatore_volkan 5 yıl
süper bişey .
Rog olunca olay bitiyr zaten.
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iskaca 5 yıl AC_Hawker
AC_Hawker

şu samsung reklamının ilk 10 saniyesi ruyalarıma girmeye başladı artık


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Nokia Specialist 5 yıl AC_Hawker
AC_Hawker

şu samsung reklamının ilk 10 saniyesi ruyalarıma girmeye başladı artık





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kingofdark 5 yıl
bülent ersoy+kaslı adam bu nedir :D
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bocekgrafik 5 yıl
700 serisi çıktı ama bu kart, 680 için yapılmış. 770 ve 780 versiyonu da yapılır heralde.
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absamet 5 yıl
Poseıdon'a ne olmuş öyle ya :)
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digimon52 5 yıl
Arkadaslar anlamadim bu Ekran kartina entegre bicimdemi geliyor yoksa
ayriyeten satin alip her hangi bir Ekran kartini söküp de takiyormuyuz. ?

eger öyle is ok isimiz var . birde hangi kartlara uyumlu olur orasida bir muamma olur.
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Tsumugi Shirogane 5 yıl
anlayamayanlar bakın oradaki delikleri borularla sisteminizdeki pompalara bağlıyorsunuz işte bu ama ekran kartına entegre geliyor sonradan bağlanan bir su soğutma sistemi değil aslında H60/80 ile modlamalar yapanlar da vardı ama daha kolay olmuş ekstra isim havalı kapak beleiş gpu bloğu ve kırmızı boya 500 tl farkla verirler bunu

onun yerine bunun için vereceğin farka H60 modlama yaparsın ama para olduktan sonra abi sana her şey kolay be. Adam bununla bile uğraşmaz Accelerato hybrid su bloğu alır rekorlar kırar biz hala modlamaya çalışırız para olduktan hayatın her şeyi kolay.
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WarSaw 5 yıl
resimdeki tip aynı Azis
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Psydia 5 yıl WarSaw
WarSaw
resimdeki tip aynı Azis



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Krone 5 yıl WarSaw
WarSaw

resimdeki tip aynı Azis


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