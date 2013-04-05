ASUS Transformer Pad Infinity için Android 4.2 güncellemesi dağıtılmaya başladı





Android 4.2 yazılım güncellemesinin dağıtımına geçen ay Transformer Pad TF300 ile başlayan ASUS, müşterilerine yeni işletim sistemi versiyonlarına en hızlı ulaştıran firma olmaya devam ediyor. Resmi Facebook sayfasından bir açıklama yayınlayan Transformer serisinin üreticisi, söz verdiği gibi yılın ikinci çeyreğinin ilk günlerinde Transformer Pad Infinity için 4.2.1 sürümlü yeni yazılım paketini kullanıcılara ulaştırmaya başladığını müjdeledi. Google'nin kaynak kodlarını paylaştığı en yeni versiyon olan 4.2.2 yerine 4.2.1'nin dağıtılması dışında cihaz yükseltme takvimini kusursuz bir şekilde uygulayan ASUS'un kısa süre içerisinde tüm bölgelerdeki TF700T sahiplerini OTA yoluyla bilgilendirmesi bekleniyor.

Yeni yazılımı sayesinde dört kişiye kadar çoklu hesap oluşturabilme desteği kazanan Transformer Pad Infinity, Android 4.2'ye eşlik eden DayDream fonksiyonundan istifade eden ASUS ekran koruyucusunu bünyesinde barındıracak. Ebeveyn kilidi ve yeni bir kamera uygulamasının önyüklü geldiği güncelleme, yeni kilit ekranı duvar kağıtları, ana ekran ve kilit ekranı araçları, MeMO Pad Smart'a da eşlik eden yeni bir arayüze sahip ASUS sanal klavye ve yazı tiplerini beraberinde getirecek. Genel anlamda belirgin bir performans artışı sağlayacak yazılım yükseltmesinin ardından Google'ın ses algılama teknolojisini istenilen dil ile çevrimdışı tecrübe edebilmek mümkün olacak. Henüz güncelleme uyarısını almamış olan tablet bilgisayar kullanıcıları, Ayarlar - Tablet Hakkında - Sistem Güncellemesi menüsünü kullanarak üreticinin sunucularından en yeni yazılımı indirebilirler.

ASUS'un bu ay güncelleme alacak diğer cihazları arasında; FonePad, MeMO Pad Smart 10, MeMO Pad ME172V yer alıyor. 2013 ikinci çeyreğinde dağıtımın ulaşacağı aygıtlar ise şöyle; PadFone 2, Transformer Pad Infinity LTE, Transformer Pad TF300TG, PadFone Infinity, Transformer Pad Infinity 3G. Android 4.2.1 sürümüne yükselen hemen hemen tüm modellerin önümüzdeki ay duyurulmasına kesin gözüyle bakılan Key Lime Pie kod adlı yeni Android işletim sistemi versiyonuna da güncelleneceği tahmin ediliyor.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=527500110626725