ASUS, Transformer Prime kullanıcıları için GPS adaptörü dağıtımına başlıyor

Geçen yılın Aralık ayında piyasaya çıktığında en çok konuşulan modellerden birisi olan ASUS'un 4 çekirdekli Transformer Prime modeli yaşadığı problemlerle de çok konuşuldu. Kasa tasarımı nedeniyle GPS yongasının tam fonksiyonellik sunamadığı model için ASUS bir destek programı başlattı.





Tamamen müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu belirten ASUS, Transformer Prime modelinin GPS fonksiyonundan beklenen verimi alamayan müşterilerine bir GPS adaptörü hediye edecek.





31 Temmuz tarihine kadar https://vip.asus.com/member/join_member_01.aspx adresinden ASUS üyeliğine kaydolan ve cihazlarını da kaydettiren müşteriler, ücretsiz GPS adaptör talebinde bulunabiliyor. Adaptörlerin ne zaman veya hangi bölgelerde dağıtılacağına dair bir bilgi yok.





Adaptör, tabletin alt kısmındaki standart konnektör bağlantısını kullanıyor. Bu da GPS adaptörü takılı iken klavye dockunu kullanamayacağınız anlamına geliyor.