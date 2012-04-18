Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS, Transformer Prime kullanıcıları için GPS adaptörü dağıtımına başlıyor

7 yıl
2,8b
1
12
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçen yılın Aralık ayında piyasaya çıktığında en çok konuşulan modellerden birisi olan ASUS'un 4 çekirdekli Transformer Prime modeli yaşadığı problemlerle de çok konuşuldu. Kasa tasarımı nedeniyle GPS yongasının tam fonksiyonellik sunamadığı model için ASUS bir destek programı başlattı.

Tamamen müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğunu belirten ASUS, Transformer Prime modelinin GPS fonksiyonundan beklenen verimi alamayan müşterilerine bir GPS adaptörü hediye edecek.

31 Temmuz tarihine kadar https://vip.asus.com/member/join_member_01.aspx adresinden ASUS üyeliğine kaydolan ve cihazlarını da kaydettiren müşteriler, ücretsiz GPS adaptör talebinde bulunabiliyor. Adaptörlerin ne zaman veya hangi bölgelerde dağıtılacağına dair bir bilgi yok.

Adaptör, tabletin alt kısmındaki standart konnektör bağlantısını kullanıyor. Bu da GPS adaptörü takılı iken klavye dockunu kullanamayacağınız anlamına geliyor. 

http://event.asus.com/ASUSPad/TF201GPS/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
haziranda 1080p çözünürlüğe sahip modeli çıkacak diye bekleniyordu. tf700t galiba model adı. ama pek fazla bilgi dolaşmıyor bilemedim. aynı zamanda gps sorununu giderip birde 3g koyacaklardı sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Hah, iyi olmuş bu Hediye ediliyor iyiki yoksa problemler uzardı ayrıca belki bu şekilde normal verimlilikden daha fazla verimlilik alınır? :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryptdlg 7 yıl
Kayıt olup cihazı kaydettirdikten sonra direk kargo bilgileriniz bunlar mı ? Size GPS göndereceğiz gibi bişeyler dedi. Kargonun çıkıp çıkmadığınıda kontrol edebilirsiniz bu bölümden diye uyardı.


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 7 yıl
özellik arttıkça hata payıda artar. malesef gelişen teknolojinin kronik sorunlarından biridir bu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 7 yıl
Ne kadar çok zeka kırıntısı yoksunu insan var memlekette. Asus'un tasarım hatasını Android'e maletmekde ne demek oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
catastrop 7 yıl
Bu sorun tabletin android olmasından kaynaklanmıyor. Asus'un tasarım sırasında tüm tableti alüminyum kasadan üreterek sinyal gücünü azaltmasından kaynaklanan bir sorun. Yeni modellerde sinyal gücünde sorun olmaması için kasaya plastik bir bölüm eklenmiş artık.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2786 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl HTC One X video inceleme Tegra 3 Mercek Altında! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim