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ASUS, Transformer Prime modeli için önemli yeniliklere sahip bir güncelleme hazırlıyor

7 yıl
2,9b
1
11
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Dünyanın 4 çekirdekli ilk tablet olarak lanse edilen ve büyük ilgi gören ASUS'un Transformer Prime modeli bilindiği gibi ülkemizde dahil olmak üzere Android 4.0 güncellemesi almaya başladı.

Ancak XDA geliştiricileri forumunda ASUS'un İsveç Facebook sayfasına dayanarak verilen bilgilere göre firma, 30 Mart tarihinde yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle modele pek çok önemli yenilik getirmeye hazırlanıyor.

4+1 çekirdekli Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inçlik 1280 x 800 IPS+ ekran, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 8MP kamera, 1080p video kaydı gibi özelikler sunan Transformer Prime modelinin alacağı 9.4.2.21 nolu güncelleme özetle şunları içeriyor:

-Kilit ekranında dokunmaya duyarlı bildirim ikonları
-Ekran kilitli iken hatırlatıcı veya bildirimleri kontrol edebilme
-Vibe 2.0 uygulaması
-USB'den LAN bağlantısına dönüştürücü aksesuarlara destek
-Kamera yazılımının güncellenmesi
-Ad Hoc modu desteği
-Tarayıcı ayarlarında kullanıcının tablet veya masaüstü görüntüleme tercihini saklama
-Güç profillerinin erişime açılması
-Yeni HDMI çıkış görüntü modu, Ölçek modu ve Kesme modu

Yeni yazılım güncellemesi 30 Mart tarihi itibariyle yayınlanmaya başlayacak. Ancak hangi ülkeler öncelikli ve ülkemiz için kesin bir tarih var mı, ASUS henüz bunlara açıklık getirmedi.

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tamtamam 7 yıl
yaw bu koreliler tanıtımlarında dizmiyorlarmı bu kızları gülücükler saçaraktan,içim eriyo bea
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emrahuluer 7 yıl tamtamam
tamtamam
yaw bu koreliler tanıtımlarında dizmiyorlarmı bu kızları gülücükler saçaraktan,içim eriyo bea

Tayvan olmasi gerek.. ne de olsa asus.. ne fark eder diyen icin yunanistan ve turkiye kadar diyebilirim.
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emrahuluer 7 yıl
Su taayiciya cozum etirsinler klavyenin halini anlayin iye aziyi duzeltmiyorum. Erbwt bu klavye olayi.
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E_Aydin35 7 yıl
Yenilikler çok iddialı olmasada gerçekten bazı kritik noktalara değinilmiş ayrıca Ad Hoc desteği gerçekten çok işe yarıyıcak bir destek olabilir..
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torna&do 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
Yenilikler çok iddialı olmasada gerçekten bazı kritik noktalara değinilmiş ayrıca Ad Hoc desteği gerçekten çok işe yarıyıcak bir destek olabilir..

AD HOCE desteği ne anlama geliyor?
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.dream. 7 yıl
Yakın zamanda TF201 almış bir kullanıcı olarak benim içinde çok sevindirici bir haber ama bende @Mechatronik gibi 4.0 güncellemesinden pek memnun kalmadım açıkçası :(
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söny 7 yıl
4çekirdeği nasıl soğutucak cok merak ediyorum cihaz yanıcak resmen ama samsung bunuda düşünmüştür
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Cansev_07 7 yıl
tf 201 kullanıcısı olarak benim için iyi bir haber :)
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Mechatronik 7 yıl
tf101 kullanıcısı olarak güncelleme konusunda yaşadıklarımdan bahsedeyim
3.2 de sorunsuz kullandığım tablet 4.0 ile uyku modunda kendi kendine kapanmaya, açılmamaya başladı.
Acilen yeni güncelleme bekliyoruz.
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