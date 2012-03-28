ASUS, Transformer Prime modeli için önemli yeniliklere sahip bir güncelleme hazırlıyor

Dünyanın 4 çekirdekli ilk tablet olarak lanse edilen ve büyük ilgi gören ASUS'un Transformer Prime modeli bilindiği gibi ülkemizde dahil olmak üzere Android 4.0 güncellemesi almaya başladı.





Ancak XDA geliştiricileri forumunda ASUS'un İsveç Facebook sayfasına dayanarak verilen bilgilere göre firma, 30 Mart tarihinde yayınlayacağı bir yazılım güncellemesiyle modele pek çok önemli yenilik getirmeye hazırlanıyor.





4+1 çekirdekli Tegra 3 işlemci, 1GB RAM, 10.1 inçlik 1280 x 800 IPS+ ekran, 32GB/64GB depolama kapasitesi, 8MP kamera, 1080p video kaydı gibi özelikler sunan Transformer Prime modelinin alacağı 9.4.2.21 nolu güncelleme özetle şunları içeriyor:





-Kilit ekranında dokunmaya duyarlı bildirim ikonları

-Ekran kilitli iken hatırlatıcı veya bildirimleri kontrol edebilme

-Vibe 2.0 uygulaması

-USB'den LAN bağlantısına dönüştürücü aksesuarlara destek

-Kamera yazılımının güncellenmesi

-Ad Hoc modu desteği

-Tarayıcı ayarlarında kullanıcının tablet veya masaüstü görüntüleme tercihini saklama

-Güç profillerinin erişime açılması

-Yeni HDMI çıkış görüntü modu, Ölçek modu ve Kesme modu





Yeni yazılım güncellemesi 30 Mart tarihi itibariyle yayınlanmaya başlayacak. Ancak hangi ülkeler öncelikli ve ülkemiz için kesin bir tarih var mı, ASUS henüz bunlara açıklık getirmedi.