ASUS, Transformer tabletleri için Android 4.1.1 Jelly Bean yazılımını resmi internet sitesinde yayınladı





ASUS, geçtiğimiz haftalarda Jelly Bean sürümüne güncellediği Transformer tablet bilgisayarının en yeni üretici yazılımlarını resmi internet sitesinde yayınladı. Tabletleri için iki farklı güncelleme seçeneği sunan firma, FOTA yolu ile tüm tüketicilere aynı anda ulaşamayacağı için resmi yazılım yükseltmelerini kendi internet süresi üzerinden indirmeye sunuyor. Bu sayede yeni sürümlere en hızlı şekilde erişmek mümkün oluyor.

Android 4.1.1 versiyonlu v10.4.2.13 yapı numaralı güncelleme ilk olarak Eylül ayında Transformer Pad TF300T için paylaşılmıştı. Bugün kısa süre önce güncellenmeye başlayan Transformer Prime TF201 için v10.4.2.15 yazılımı ve Transfomer Pad Infinity TF700 içinse v10.4.4.16 yapı numaralı sistem güncellemesi ürünlerin resmi sayfalarındaki indirme bölümünde listelendi. 300 - 450MB arasında boyutlara sahip güncellemeler, Çin, Tayvan, Amerika ve dünya genelini kapsayan sürümler halinde sunuldu. Türkiye'deki kullanıcılar tablet bilgisayarlarının Ayarlar - Tablet Hakkında - Yapı Numarası bölümünün WW_eepad-x.X.X.X_2012xxxx örneğine benzer şekilde WW takısıyla başladığını kontrol ettikten sonra ASUS'un internet sitesinden cihazlarıyla ilgili sayfaya giriş yaptıktan sonra indirmeler bölümünden Firmware listesini kontrol ederek en yeni yazılıma ulaşabilirler.

Dilerseniz tablet bilgisayarınızın model numarasına göre dünya geneli en yeni üretici yazılımlarını Transformer Pad TF300T Transformer Pad Infinity TF700T ve Transformer Prime TF201 bağlantılarından indirebilirsiniz. Kuruluma başlamadan önce indirdiğiniz arşiv dosyasını açıp "WW_epad-user-10.4.4.16.zip" ya da benzer bir isme sahip yazılımı tabletinizin microSD kartına kopyalayın. Kartı cihazınıza yerleştirdikten sonra ekranın sağ alt kısmındaki uyarı bölümünü açarak "Sistem Güncelleme Dosyası Bulundu" uyarısına dokunun. Kopyaladığınız dosyayı seçip onaylayın ve kurulumu başlatın. Güncelleme işlemi tamamlandıktan sonra tablet bilgisayarınız yeniden başlayacaktır. Eğer yeni yazılım cihazınızda bazı hataların oluşmasına ve performans kayıplarının yaşanmasına sebep olduysa tabletinizi fabrika ayarlarına almanızı tavsiye ederiz.

Önümüzdeki haftalarda tüm ülkelere yayılması beklenen güncellemeyi yukarıdaki kurulum aşamalarını takip ederek kendiniz uygulayabilirsiniz. Yeni yazılımın kullanıcı arayüzüyle ilgili bazı yenilikler, Google Now dijital asistan hizmeti, Project Butter iyileştirmeleri ve yeni Bootloader versiyonunu beraberinde getireceğini hatırlatalım.